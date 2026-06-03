Le marché halal, un nouveau moteur de croissance pour le Vietnam

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Hanoï (VNA) – Alors que les marges de croissance sur plusieurs marchés d’exportation traditionnels tendent à se réduire, le marché halal apparaît comme l’un des espaces de développement les plus prometteurs pour les entreprises vietnamiennes.

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Au-delà des nouvelles opportunités commerciales qu’il offre, il constitue également un levier favorisant la transition vers des modèles de production plus verts, plus transparents et plus durables, renforçant ainsi la compétitivité des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Selon les experts, le halal ne doit plus être perçu uniquement comme une certification destinée à la communauté musulmane. Il est désormais considéré comme un ensemble de normes intégrant la qualité des produits, la traçabilité, la transparence des processus de production ainsi que la responsabilité sociale des entreprises.

D’après Vu Ba Phu, directeur général de l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’économie halal mondiale représente actuellement entre 2.500 et 3.000 milliards de dollars par an et pourrait atteindre près de 10.000 milliards de dollars d’ici à 2028. Initialement concentré sur le secteur alimentaire, le marché halal s’étend aujourd’hui à de nombreux domaines tels que les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, la mode, la logistique, la finance, le tourisme et divers services.

L’attrait de ce marché ne repose pas uniquement sur les près de deux milliards de musulmans dans le monde. Dans un contexte où les consommateurs accordent une importance croissante à la sécurité alimentaire, à l’origine des produits et aux critères de durabilité, les produits certifiés halal gagnent également la confiance d’une clientèle non musulmane.

Selon Imam Abbas Mieu, président de Halal Vietnam, le halal est aujourd’hui synonyme de transparence, d’éthique dans les chaînes d’approvisionnement et de confiance internationale. Cette évolution contribue à élargir l’influence de l’économie halal à l’échelle mondiale et ouvre de nouvelles perspectives aux pays producteurs, dont le Vietnam.

Les spécialistes estiment que le principal avantage du marché halal pour le Vietnam ne réside pas seulement dans l’augmentation des exportations, mais également dans sa capacité à encourager les entreprises à moderniser l’ensemble de leurs chaînes de production conformément aux nouvelles normes internationales. Les exigences en matière de traçabilité, de gouvernance transparente, de production verte et de responsabilité sociale correspondent en effet aux grandes tendances qui façonnent aujourd’hui le commerce mondial.

Du point de vue commercial, les opportunités sont considérables. Le Moyen-Orient, l’un des principaux pôles de l’économie halal mondiale, dépend largement des importations pour satisfaire ses besoins alimentaires. Dans plusieurs pays de la région, entre 85 % et 90 % des denrées alimentaires sont importées, ce qui représente une occasion importante pour des pays à forte vocation agricole comme le Vietnam.

Les principaux produits d’exportation vietnamiens, notamment le riz, le café, les noix de cajou, le poivre, les produits aquatiques, les fruits et légumes transformés ainsi que les aliments emballés, sont en mesure de répondre à la demande croissante des marchés musulmans. L’expérience internationale montre par ailleurs que des pays non musulmans tels que l’Australie, le Canada ou le Brésil figurent parmi les plus grands exportateurs de produits halal au monde. Cette réalité démontre que le Vietnam peut pleinement aspirer à devenir un acteur reconnu de la production et de l’exportation halal grâce à une stratégie adaptée.

Outre ses capacités de production, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur halal mondiales. Son environnement politique stable, sa solide base industrielle et exportatrice ainsi que ses bonnes relations avec les pays musulmans constituent des avantages significatifs. Le pays pourrait également jouer un rôle de passerelle entre les capacités de production de l’ASEAN et les grands marchés de consommation halal du Moyen-Orient.

Toutefois, l’exploitation efficace de ce potentiel reste confrontée à plusieurs défis. Selon les experts, l’un des principaux obstacles réside dans la perception encore limitée du halal par de nombreuses entreprises vietnamiennes, qui le considèrent souvent comme une simple certification. Or, le halal représente en réalité un système complet couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis les matières premières jusqu’à la distribution, en passant par la production, la transformation et la logistique.

Par ailleurs, le Vietnam ne dispose pas encore d’un écosystème halal pleinement structuré. Les différentes composantes – zones d’approvisionnement, production, transformation, logistique, stockage et certification – demeurent insuffisamment connectées, ce qui complique le respect des normes internationales et l’accès aux grands marchés musulmans.

Selon Ho Thi Quyen, directrice générale adjointe du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), seuls 0,2 % des entreprises vietnamiennes possèdent actuellement des produits certifiés halal. À cela s’ajoute l’absence d’un système de certification harmonisé à l’échelle mondiale, chaque pays appliquant ses propres normes et procédures, ce qui oblige les entreprises à adapter leur stratégie à chaque marché.

Malgré ces difficultés, des signes encourageants émergent. Plusieurs entreprises vietnamiennes sont parvenues à s’imposer progressivement sur des marchés halal exigeants. Le succès de ces pionniers montre que le halal n’est pas réservé aux grandes entreprises et qu’il offre également des perspectives aux petites et moyennes entreprises disposées à investir de manière méthodique et durable.

Pour tirer pleinement parti de ce potentiel, les experts recommandent au Vietnam d’élaborer rapidement une stratégie nationale de développement du marché et des produits halal. Celle-ci devrait non seulement soutenir l’obtention des certifications nécessaires, mais aussi favoriser la mise en place d’un écosystème complet intégrant les politiques publiques, la logistique, la promotion commerciale, la formation des ressources humaines et la valorisation de la marque nationale.

À long terme, le marché halal pourrait non seulement contribuer à l’expansion des exportations vietnamiennes, mais également stimuler le développement des secteurs de la production, de la transformation, de la logistique et des services. Plus encore, il représente une opportunité stratégique pour améliorer la qualité de la croissance économique, renforcer l’image du Vietnam autour des valeurs de transparence, de durabilité et de responsabilité sociale, et accroître ainsi sa compétitivité sur les marchés mondiaux.- VNA

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