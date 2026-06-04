Économie

Le Vietnam élargit son écosystème d'innovation

Porté par l’essor de son écosystème d’innovation, le Vietnam confirme sa montée en puissance dans les secteurs de la haute technologie, de la transformation numérique et des start-up. Les performances enregistrées au premier trimestre 2026, ainsi que les progrès réalisés en matière d’infrastructures numériques et de coopération internationale, illustrent l’ambition du pays de renforcer sa compétitivité et son positionnement dans l’économie mondiale fondée sur la connaissance.

La ville de Da Nang développe progressivement un cadre d’expérimentation contrôlée destiné aux nouveaux modèles technologiques. Photo : VNA
La ville de Da Nang développe progressivement un cadre d’expérimentation contrôlée destiné aux nouveaux modèles technologiques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère des Sciences et des Technologies, les exportations de produits de haute technologie ont représenté 50,76 % des exportations totales du Vietnam au premier trimestre 2026.

Le pays a également enregistré une avancée notable dans l'innovation. Pour la première fois, le Vietnam s'est hissé à la 50e place mondiale dans le Rapport 2026 sur l'indice des écosystèmes de start-up de StartupBlink, gagnant cinq rangs par rapport à l'année précédente et atteignant son meilleur classement à ce jour.

L'écosystème national de l'innovation continue de se développer avec 963 entreprises scientifiques et technologiques, 20 plateformes d'échange de technologies et 37 centres d'innovation répartis dans 26 des 34 provinces et grandes villes du pays.

Dans le domaine de la transformation numérique, le taux de traitement intégral des dossiers en ligne a atteint 50,2 % en mai. En 2025, l'économie numérique a contribué à hauteur de 14,02 % du PIB, soit environ 72,1 milliards de dollars.

Le Vietnam maintient par ailleurs sa position parmi les pays les mieux classés au monde en matière d'infrastructures de télécommunications. La vitesse moyenne de l'internet mobile à haut débit a atteint 207,3 Mbps et celle du haut débit fixe 287,33 Mbps, plaçant le pays au 11e rang mondial dans les deux catégories.

Le pays compte actuellement 110,5 millions d'abonnements à l'internet mobile à haut débit, dont 24,29 millions d'abonnés à la 5G, ainsi que 25,62 millions d'abonnements à l'internet fixe à haut débit. Les recettes des services postaux en mai sont estimées à 8.500 milliards de dôngs, en hausse de 30 % sur un an.

Le mois de mai a également été marqué par plusieurs événements internationaux majeurs dans le domaine des sciences et des technologies. Parmi eux figurent le Forum Vietnam-Inde sur l'innovation à New Delhi, en présence du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, To Lam, les entretiens entre les ministères des Sciences et des Technologies du Vietnam et du Sri Lanka sur la coopération dans les domaines de la 6G, des drones (UAV) et des technologies satellitaires, ainsi que la troisième réunion du Comité directeur gouvernemental chargé du développement des sciences et technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et du Projet 06. -VNA

source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #innovation
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti communiste et président Tô Lâm visite le modèle d’usine pour les technologies de production avancées de Singapour. Photo : VNA

Innovation, IA et métro intelligent : les enseignements de la visite de Tô Lâm à Singapour

Lors de sa visite à Singapour, le Secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a effectué une série de visites à des infrastructures technologiques et de transport de pointe, mettant en lumière l’intérêt du Vietnam pour les modèles singapouriens d’innovation, d’expérimentation industrielle et de gestion moderne des systèmes ferroviaires urbains.

Étudiants effectuant un stage en programmation de microcontrôleurs au Collège de technologie Vietnam-République de Corée, à Bac Giang. Photo : VNA

Le Centre national de l’innovation lance le 1er hackathon national d’IA au Vietnam

Plutôt que de se concentrer sur des concours de programmation mettant principalement en valeur des compétences techniques, le Vietnam AI Hacks plonge les jeunes développeurs dans un environnement bien plus proche des réalités du marché, avec de véritables défis commerciaux, des délais serrés, la pression du produit, des exigences de déploiement et des opportunités de nouer des contacts avec des entreprises et des investisseurs après la compétition.

Voir plus

L’économie du Vietnam continue d’impressionner les observateurs internationaux en enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Photo : VNA

L’économie vietnamienne maintient un rythme de croissance élevé

Dans un rapport publié le 2 juin, le ministère français de l’Économie et des Finances souligne la résilience du Vietnam et le maintien d’une dynamique soutenue face au ralentissement du commerce mondial et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement internationales.

Fabrication de produits mécaniques chez la Sarl EXEDY Vietnam, dans le parc industriel de Khai Quang. Photo : VNA

Le Vietnam maintient sa dynamique de croissance, conforte son objectif à deux chiffres

La production industrielle est restée un moteur de croissance majeur. L’indice de la production industrielle (IPI) a progressé de 8,8% en mai par rapport à l’année précédente, tandis que la hausse sur cinq mois s’établit à 9,1%, soit le taux de croissance le plus élevé en quatre ans. Le secteur manufacturier et de transformation a augmenté de 9,5%, contribuant à hauteur de 7,4 points de pourcentage à la croissance industrielle globale.

Pulvérisation aérienne des pesticides par drones sur une rizière dans la commune de Long Diên, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville se positionne en aimant à investissements technologiques en Asie

Hô Chi Minh-Ville devient le pôle d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) technologiques en Asie, avec un afflux de 6,6 milliards de dollars. Cette nouvelle vague d’investissements se concentre principalement sur les centres de données, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la recherche et développement.

Lors de la réunion périodique du gouvernement pour le mois de mai 2026. Photo : VNA

Accélérer le décaissement des Programmes cibles nationaux

Lors de la conférence de presse gouvernementale de mai, le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Chi a appelé les ministères, secteurs et collectivités locales à accélérer le décaissement des fonds des Programmes cibles nationaux, tout en renforçant la responsabilité des dirigeants, la transparence et la discipline dans la mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2026.

Réunion entre le vice-ministre des Finances, Cao Anh Tuan, et des dirigeants de TikTok Vietnam. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

TikTok envisage d’investir dans la logistique et la finance numérique au Vietnam

La plateforme TikTok envisage d’investir davantage au Vietnam, notamment dans les secteurs de la logistique, de la finance numérique et des infrastructures financières, alors que le pays accélère sa stratégie de transformation numérique et cherche à attirer des capitaux de haute technologie, ont indiqué les deux parties lors d’une rencontre tenue le 3 juin à Hanoï.

Panorama du séminaire intitulé ''Nordic Business : Vietnam 2030 – Modernisation industrielle grâce aux pratiques et partenariats nordiques'. Photo : VNA

Le Vietnam vise la production à haute valeur ajoutée

Fort de ses acquis industriels et de son attractivité croissante auprès des investisseurs internationaux, le Vietnam dispose des atouts nécessaires pour s’imposer comme l’un des principaux centres de production à haute valeur ajoutée en Asie.

Un stand d'une entreprise alimentaire halal de Hô Chi Minh-Ville à l'exposition. Photo : VNA

Le marché halal, un nouveau moteur de croissance pour le Vietnam

Face au ralentissement des débouchés traditionnels, le marché halal offre au Vietnam de nouvelles opportunités d’exportation et de développement durable. Avec un potentiel de plusieurs milliers de milliards de dollars, il pourrait devenir un important levier de croissance pour les entreprises vietnamiennes et renforcer leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.

Des habitants font des achats dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

L’IPC progresse de 0,29 % en mai sous l’effet de la progression des prix de l’énergie et du logement

L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 0,29 % en mai 2026 par rapport au mois précédent, sous l’effet de la hausse des prix de l’électricité, de l’eau, des matériaux de construction, des loyers et des carburants, dans un contexte de forte demande liée aux conditions climatiques estivales, selon les données publiées le 3 juin par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances.

Mel Shalev, ancien expert israélien de haut niveau en technologies. Photo : gracieuseté de Mel Shalev

Le Vietnam devrait privilégier l’éducation numérique, l’IA et les énergies vertes

Mel Shalev, ancien expert israélien de haut niveau en technologies, a déclaré que le plus grand atout du Vietnam ne réside pas dans son capital ou ses ressources naturelles, mais dans son peuple, en particulier sa jeune génération et la tradition culturelle profondément enracinée qui accorde une grande valeur à l’éducation et à l’apprentissage.

Conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale". Photo: VNA

Amazon : un tremplin stratégique pour le rayonnement mondial des marques vietnamiennes

Lors d’une conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale", organisée le 2 juin à Hô Chi Minh-Ville par Amazon Global Selling Vietnam, de nombreux experts et chefs d’entreprise ont souligné que les plateformes numériques ouvrent de nouvelles perspectives aux produits vietnamiens, leur permettant de conquérir de nouveaux marchés, d’accroître leur valeur ajoutée et d’affirmer leur identité de marque à l’échelle mondiale.