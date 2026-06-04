Société

Vietnam – Chine : la jeunesse, moteur du rapprochement entre les peuples

À Pékin, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné le rôle déterminant de la jeunesse dans le renforcement des échanges culturels, éducatifs et touristiques entre les deux pays, appelant les nouvelles générations à devenir des passerelles durables de l’amitié sino-vietnamienne.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh (au centre), lors d’une rencontre avec des enseignants et des étudiants de l’Université des langues étrangères de Pékin. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh (au centre), lors d’une rencontre avec des enseignants et des étudiants de l’Université des langues étrangères de Pékin. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Le 3 juin, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a participé à une rencontre consacrée aux échanges culturels, touristiques et éducatifs entre le Vietnam et la Chine ainsi qu’au rôle de la jeunesse, organisée à l’Université des langues étrangères de Pékin (BFSU).

La rencontre a réuni des responsables universitaires, des enseignants et de nombreux étudiants chinois spécialisés en vietnamien, ainsi que des représentants d’autres établissements prestigieux, dont l’Université de Pékin et l’Université Tsinghua. Des étudiants vietnamiens en Chine et des représentants des médias des deux pays y ont également pris part. Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère conviviale, marquée par un dialogue ouvert sur l’avenir des relations entre les peuples vietnamien et chinois.

Présentant les avancées du Vietnam, l’ambassadeur Pham Thanh Binh a mis en avant le dynamisme du développement national ainsi que les objectifs stratégiques définis lors du XIVe Congrès national du Parti en janvier 2026. Ces orientations visent à faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, avant de devenir un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Revenant sur les 76 années de relations diplomatiques entre les deux pays, il a souligné que l’amitié forgée par les générations précédentes constituait un patrimoine précieux. Selon lui, les relations entre les deux Partis et les deux États entrent dans une nouvelle phase après les visites du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping au Vietnam en 2025 et du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam en Chine en avril 2026.

L’ambassadeur a également salué la coopération de longue date dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche. Il s’est félicité de l’essor de l’enseignement du vietnamien en Chine, désormais proposé dans une trentaine d’universités.

Sur le plan culturel, il a relevé l’intensification des échanges à travers la musique, le cinéma, les réseaux sociaux et diverses initiatives destinées aux jeunes. Il s’est dit convaincu que le lancement de l’« Année de coopération touristique Vietnam-Chine 2026-2027 » favorisera une meilleure compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Répondant aux questions des étudiants, Pham Thanh Binh a rappelé que le fondement le plus solide des relations bilatérales résidait dans les liens entre les peuples. Les jeunes, a-t-il affirmé, seront les principaux acteurs de l’avenir des relations vietnamo-chinoises. Il a encouragé les étudiants en vietnamien à poursuivre leurs études avec assiduité afin de devenir des spécialistes compétents et des passerelles actives au service de l’amitié traditionnelle entre les deux nations.

Des enseignants et étudiants présents ont salué la richesse des échanges. Shao Zhushuai, enseignante au Centre d’études vietnamiennes de la BFSU, a estimé que cette intervention offrait une vision complète du développement du Vietnam et des perspectives de coopération bilatérale. De son côté, l’étudiant Chen Yongjia a souligné l’importance des initiatives touristiques et des mesures facilitant les déplacements entre les deux pays pour renforcer la compréhension mutuelle.

Lors d’une rencontre avec le président de la BFSU, Jia Wenjian, le diplomate a réaffirmé la disponibilité de l’ambassade du Vietnam à soutenir les programmes de coopération universitaire et les échanges académiques entre les établissements chinois et vietnamiens. Les responsables de l’université ont exprimé leur souhait de développer de nouveaux projets communs afin d’offrir aux étudiants des deux pays davantage d’occasions d’échanges, d’apprentissage mutuel et de découverte de leurs cultures respectives. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam – Chine #jeunesse
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