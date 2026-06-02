Les compagnies vietnamiennes adaptent leurs vols vers le Japon face au typhon JANGMI

Hanoï (VNA) – En raison du passage du typhon JANGMI au Japon, les compagnies aériennes vietnamiennes desservant ce pays ont ajusté leur programme de vols pour le 3 juin.



Vietnam Airlines prévoit notamment de reporter à la matinée du 3 juin plusieurs vols au départ du Vietnam à destination de Narita (Tokyo) et de Nagoya, initialement programmés peu après minuit.



Le vol Hanoï-Haneda (Tokyo), dont le départ était prévu à 8h05 le 3 juin, décollera avec deux heures de retard.



Ces ajustements entraîneront également des modifications d’horaires pour certains vols au départ de Narita, Haneda et Nagoya à destination du Vietnam.



Vietjet Air a, de son côté, décidé de suspendre temporairement les vols VJ934 et VJ935 sur la liaison Hanoï-Tokyo (Narita)-Hanoï le 3 juin afin de garantir la sécurité des passagers et des équipages.



Les compagnies ont déjà informé leurs clients des changements via les coordonnées fournies lors de la réservation.



Les passagers sont invités à vérifier les dernières informations concernant leur vol avant de se rendre à l’aéroport, via les sites internet, les applications mobiles ou les services d’assistance des compagnies aériennes.



Les transporteurs soulignent que ces ajustements, imposés par les conditions météorologiques, relèvent de circonstances exceptionnelles. Ils réaffirment toutefois que la sécurité des passagers demeure leur priorité absolue et indiquent suivre de près l’évolution de la situation afin d’adapter leurs opérations si nécessaire. -VNA