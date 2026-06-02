Société

Développer quatre établissements d’enseignement supérieur de rang asiatique

Le gouvernement vietnamien a approuvé un projet ambitieux visant à faire de quatre grandes universités du Sud-Est du pays des pôles d’excellence en formation, recherche, innovation et transfert de technologies. À l’horizon 2035 puis 2050, ces établissements devront atteindre les standards des meilleures universités asiatiques et contribuer au rayonnement régional de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam.

Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo : vnuhcm.edu.vn
Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo : vnuhcm.edu.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a signé la Décision n° 966/QĐ-TTg approuvant le projet de développement de grands établissements d’enseignement supérieur de la région du Sud-Est du Vietnam afin qu’ils atteignent le niveau des universités les plus avancées d’Asie.

Ce projet vise à développer l’Université d’Économie de Hô Chi Minh-Ville, l’Université de Médecine et de Pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, l’Université vietnamo-allemande ainsi que l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville en centres de premier plan en matière de formation de ressources humaines de haute qualité, de recherche scientifique, d’innovation et de transfert de technologies à l’échelle asiatique. Ces établissements devront également devenir des moteurs du développement de l’enseignement supérieur et contribuer à la croissance socio-économique ainsi qu’à l’intégration internationale de Hô Chi Minh-Ville et de la région du Sud-Est.

D’ici à 2035, l’Université d’Économie de Hô Chi Minh-Ville, l’Université de Médecine et de Pharmacie de Hô Chi Minh-Ville et l’Université vietnamo-allemande devront s’affirmer comme des établissements publics stratégiques de la région et du pays, dotés d’infrastructures modernes répondant aux normes régionales, tout en maintenant leur position parmi les meilleures universités asiatiques dans leurs domaines d’excellence respectifs.

L’Université d’Économie de Hô Chi Minh-Ville ambitionne notamment de figurer parmi les 100 meilleurs établissements d’enseignement supérieur d’Asie dans les domaines de l’économie, du commerce et du management. Elle contribuera à faire de Hô Chi Minh-Ville et du Sud-Est un centre économique, financier et commercial majeur du Vietnam et de la région.

L’Université de Médecine et de Pharmacie de Hô Chi Minh-Ville vise, quant à elle, à répondre aux critères des 100 meilleures universités asiatiques dans le domaine des sciences de la santé, grâce à la formation de personnels médicaux hautement qualifiés, à la recherche scientifique ainsi qu’à l’application et au transfert de technologies médicales de pointe conformes aux normes internationales.

L’Université vietnamo-allemande sera développée selon le modèle des grandes universités de recherche allemandes. Elle ambitionne d’intégrer le groupe des 200 meilleures universités d’Asie dans les domaines de l’ingénierie et des technologies de précision et intelligentes, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la science des données et d’autres secteurs scientifiques et technologiques stratégiques. Elle devra également favoriser l’attraction des investissements et le développement des hautes technologies au Vietnam.

À l’horizon 2050, ces trois établissements, aux côtés de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, devront maintenir un niveau d’excellence en matière de formation, de recherche et de gouvernance parmi les 100 meilleures universités asiatiques. Ils joueront un rôle central dans la formation, la recherche scientifique, le développement technologique et le transfert de technologies dans des secteurs compétitifs à l’échelle régionale, contribuant ainsi à un développement socio-économique durable et à l’affirmation de Hô Chi Minh-Ville et du Sud-Est comme pôles majeurs de la finance, de l’éducation et de la santé en Asie du Sud-Est.

Le projet prévoit cinq axes d’action principaux : moderniser les infrastructures techniques et les équipements universitaires et élargir les espaces de développement ; construire et développer des équipes académiques répondant aux exigences de l’intégration internationale ; réformer et améliorer la qualité de la formation selon les standards internationaux ; renforcer les capacités de recherche, les publications internationales, les mécanismes de coopération scientifique et le transfert de technologies ; intensifier la coopération avec les autorités locales et les entreprises du Sud-Est afin de former une main-d’œuvre hautement qualifiée et de répondre aux défis spécifiques du territoire.

Le projet prévoit également la création de programmes d’excellence, de filières spécialisées et de formations de haut niveau fondées sur les atouts de chaque établissement, en adéquation avec les besoins du marché du travail national et international.

Les universités concernées devront poursuivre l’internationalisation de leurs programmes et de leur environnement d’apprentissage à travers le développement de partenariats internationaux, les échanges d’enseignants et d’étudiants, ainsi que la mise en œuvre de projets de recherche internationaux. Elles renforceront également leur coopération avec les meilleures universités asiatiques afin de développer des projets communs de formation et de recherche au Vietnam et dans la région. - VNA

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