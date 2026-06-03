Société

Des mesures préférentielles renforcées pour développer le logement locatif

Le Vietnam s’apprête à mettre en place des mécanismes préférentiels renforcés en matière de foncier, de financement et de réglementation afin de stimuler le développement du logement locatif, considéré comme un levier stratégique pour répondre à la demande croissante de logements et soutenir une urbanisation durable.

Vue d’ensemble du projet de logements pour travailleurs et de logements sociaux dans la zone industrielle de Yên My II, province de Hung Yên. Photo : VNA.
Vue d’ensemble du projet de logements pour travailleurs et de logements sociaux dans la zone industrielle de Yên My II, province de Hung Yên. Photo : VNA.


Hanoï (VNA) – Le gouvernement vietnamien poursuivra l’amélioration du cadre réglementaire et mettra en place des mécanismes préférentiels renforcés afin de favoriser le développement du logement locatif, en réponse à une demande croissante dans un contexte d’urbanisation rapide et de nécessité d’un développement résidentiel durable.

Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement de mai 2026, tenue le 3 juin à Hanoï, le chef du Bureau du ministère de la Construction, Lâm Van Hoàng, a indiqué que le développement du logement locatif figurait parmi les priorités du gouvernement, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République ainsi que du Premier ministre.

Selon lui, bien que le modèle du logement locatif ne soit pas nouveau et que le cadre juridique actuel prévoie déjà des dispositions relativement complètes, les résultats obtenus dans ce segment demeurent modestes. La Loi sur le logement de 2023 distingue clairement trois catégories : le logement destiné à la vente, le logement locatif et le logement en location-accession. Toutefois, face à une demande résidentielle en forte progression, notamment dans les grandes villes et les zones industrielles, des mesures plus ambitieuses en matière de financement, de foncier et d’incitations sont nécessaires pour attirer davantage d’investisseurs.

Afin d’accélérer le développement de ce segment, le ministère de la Construction met actuellement en œuvre trois axes d’action prioritaires.

Le premier consiste à perfectionner les mécanismes et les politiques publiques. Le ministère prépare des propositions de révision de la Loi sur le logement et de la Loi sur les affaires immobilières afin d’adopter une approche plus équilibrée du développement résidentiel, reposant simultanément sur le logement commercial, le logement social et le logement locatif. Ces projets de loi devraient être soumis à l’Assemblée nationale lors de sa session d’octobre 2026.

Dans cette nouvelle orientation, le logement locatif est considéré comme un segment stratégique de long terme, destiné à répondre aux besoins d’une large partie de la population, notamment les ouvriers, les travailleurs, les étudiants, les fonctionnaires et les membres des forces armées.

Lâm Van Hoàng a précisé que le ministère étudiait des mécanismes préférentiels exceptionnels en matière foncière et financière afin de faciliter l’accès des entreprises aux terrains et aux crédits nécessaires au développement de projets locatifs. Outre le logement destiné à la vente, les autorités encourageront la construction d’immeubles locatifs dans les grandes agglomérations, les zones industrielles, les zones économiques, les pôles de croissance et les principaux corridors économiques.

Le deuxième axe porte sur la révision et l’élaboration des normes et standards techniques applicables au logement locatif. Le ministère collabore actuellement avec les organismes concernés afin d’actualiser le cadre réglementaire, en accordant une attention particulière aux normes de prévention et de lutte contre les incendies pour les logements locatifs de petite et moyenne taille.

Le troisième axe vise à évaluer précisément la demande de logements locatifs selon les catégories de population et les territoires. Dans un premier temps, les enquêtes seront menées dans les localités où les besoins sont les plus importants, notamment à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville, à Dông Nai, à Hai Phong et à Dà Nang. Les résultats serviront de base à la planification, à la répartition des ressources et à la définition d’objectifs nationaux de développement du logement locatif.

Selon le ministère de la Construction, parallèlement aux financements publics, les collectivités locales seront encouragées à mobiliser les ressources de la société, les fonds locaux de logement ainsi que les capitaux privés afin de développer des ensembles résidentiels locatifs intégrés à des infrastructures techniques et sociales modernes.

Le ministère recommande également aux provinces et aux grandes villes de réaliser des études détaillées sur les besoins en logement des différentes catégories de population, telles que les ouvriers, les étudiants, les fonctionnaires et les forces armées. Sur cette base, elles pourront élaborer des plans d’investissement adaptés, identifier les réserves foncières nécessaires et mobiliser les ressources adéquates pour développer l’offre locative, en particulier dans les zones industrielles et les secteurs à forte densité démographique.

Prenant également la parole lors de la conférence de presse, le ministre et chef du Bureau du gouvernement, Dang Xuân Phong, a indiqué que, dans les dix jours ayant suivi les conclusions du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, le Premier ministre avait déjà travaillé avec plusieurs localités confrontées à une forte demande en logements sociaux et locatifs, notamment à Hanoï ainsi que dans certaines provinces du delta du Mékong et du delta du Fleuve Rouge.

Selon Dang Xuân Phong, cette orientation politique bénéficie d’un large soutien de la part des collectivités locales. Plusieurs provinces et villes se sont engagées à lancer des projets dès le mois de juin 2026.

Cette politique est considérée comme particulièrement pertinente pour répondre aux besoins actuels du pays. Elle devrait contribuer à améliorer l’accès au logement pour la population, renforcer la sécurité sociale et soutenir un processus d’urbanisation durable au Vietnam dans les années à venir. -VNA

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#mesures préférentielles #logement locatif
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