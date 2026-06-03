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Thanh Hoa : Valoriser le patrimoine des Déesses-Mères pour développer le tourisme culturel

Dans un contexte de préservation du patrimoine associée au développement du tourisme culturel et spirituel, la province de Thanh Hoa mise sur la valorisation du culte des Déesses-Mères des Trois Palais, inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité, afin de créer un nouveau moteur de croissance touristique tout en préservant les valeurs traditionnelles.

Le temple Cô Bo à Thanh Hoa. Photo: https://nhandan.vn/
Le temple Cô Bo à Thanh Hoa. Photo: https://nhandan.vn/

Thanh Hoa (VNA) - Dotée d’un vaste réseau de temples et de sanctuaires liés à la pratique du culte vietnamien des Déesses-Mères des Trois Palais, la province de Thanh Hoa attire un nombre croissant de visiteurs vietnamiens et étrangers, notamment lors des grandes fêtes traditionnelles.

Selon Trân Van Thuân, président de l’Association pour la préservation du patrimoine du chant « hat van » (chants rituels de culte) et de la pratique du culte des Déesses-Mères dans la province de Thanh Hoa, chargé aussi du temple Phu Côc, les visiteurs originaires de pays où existent des croyances liées au culte des déesses retrouvent de nombreuses similitudes culturelles avec la tradition vietnamienne des Déesses-Mères.

« Ces dernières années, nombreux touristes étrangers sont venus visiter et découvrir des sites spirituels majeurs tels que Song, Phu Na, Phô Cat ou encore Cua Dat », a-t-il ajouté.lusieurs programmes d’échanges culturels ont été organisés dans des lieux de culte dédiés aux déesses en Thaïlande, en République de Corée, à Hong Kong (Chine) et à Taïwan (Chine), contribuant à promouvoir la culture spirituelle de Thanh Hoa et à renforcer la diplomatie populaire.

Selon Bui Thi Tuyêt, cheffe du département de gestion du patrimoine culturel du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Thanh Hoa compte actuellement plus de 1.500 sites historiques, culturels et paysagers classés et protégés, auxquels s’ajoutent plus de 4.000 lieux de culte privés en cours de recensement et de réévaluation.

Le développement rapide de ces sanctuaires privés a parfois entraîné des dérives susceptibles d’altérer le caractère sacré du patrimoine. Hà Huy Tâm, directeur adjoint de l’Institut de recherche appliquée sur la culture traditionnelle et l’architecture vietnamienne, souligne que certaines pratiques s’éloignent progressivement des traditions originelles, rendant nécessaire une meilleure orientation et une régulation plus stricte.

L’Institut mène donc une étude scientifique intitulée « Le culte des Déesses-Mères dans la province de Thanh Hoa : identité culturelle et solutions au service du développement touristique », visant à systématiser les données relatives aux rituels, aux chants rituels de culte, aux costumes et aux autres valeurs culturelles associées.

Grâce au renforcement de la gestion patrimoniale, les cérémonies traditionnelles organisées dans plusieurs temples et sanctuaires de Thanh Hoa respectent aujourd’hui des règles plus rigoureuses. Le rituel des « 36 incarnations » pratiqué au temple Phu Côc en constitue un exemple représentatif. Dans plusieurs sites, les règles traditionnelles continuent d’être strictement observées : purification préalable des médiums, purification des costumes par l’encens, adaptation des vêtements et des danses aux différentes divinités invoquées. Cette fidélité aux rites ancestraux constitue précisément l’un des principaux attraits pour les visiteurs.

Le prof.associé-docteur Bui Hoai Son a estimé que l’inscription par l’UNESCO du culte des Déesses-Mères des Trois Palais témoignait de la vitalité durable de la culture traditionnelle vietnamienne. Il souligne le rôle pivot de Thanh Hoa dans la préservation de cette identité et préconise l'édition d'ouvrages scientifiques pour asseoir les fondements d'un tourisme spirituel de haut niveau.

Plusieurs solutions ont ainsi été proposées pour assurer un développement harmonieux du tourisme culturel et religieux. Les chercheurs recommandent notamment de renforcer la réglementation des sites patrimoniaux conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, de clarifier les responsabilités des autorités de gestion et de sanctionner les pratiques dénaturant les valeurs culturelles nationales. - VNA

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