Le DANAFF met en lumière 40 ans de cinéma vietnamien à l’ère du renouveau

Hanoi (VNA) – Alors que les projecteurs se tournent vers quatre décennies de cinéma vietnamien, les spectateurs du 4e Festival du film asiatique de Dà Nang (DANAFF) auront l’occasion de faire un voyage dans le temps à travers une sélection d’œuvres marquantes qui ont contribué à façonner le cinéma du pays.

Dix-sept films seront projetés dans le cadre du programme «Physionomie du cinéma pendant la période du Dôi moi (Renouveau)» au DANAFF, du 28 juin au 4 juillet.

Les films présentés dans le cadre de ce programme raviveront non seulement les souvenirs liés au cinéma vietnamien, mais mettront également en lumière les étapes marquantes et les transformations qui ont façonné l’industrie cinématographique vietnamienne au cours des quatre dernières décennies.

Ensemble, ces films offrent un portrait du cinéma vietnamien à travers différentes époques, des œuvres reflétant les réalités sociales aux explorations plus récentes des techniques narratives et de l’expression humaine.

Pour les cinéphiles locaux, ce programme est bien plus qu’une simple occasion de revoir des classiques : c’est aussi l’occasion de raviver des souvenirs précieux.

Pour un public plus jeune, les films du programme offrent également un aperçu précieux de la vie sociale à travers différentes époques, qu’il s’agisse d’esthétique, de mentalités ou de la manière dont les gens communiquaient et interagissaient les uns avec les autres.

La projection de ces films est importante non seulement pour le public, mais aussi pour les cinéastes qui les ont réalisés. Le réalisateur Lê Hoàng a déclaré que cet événement revêtait une signification particulière, car il lui permettait de revenir sur son parcours créatif et de repenser la valeur pérenne de ses œuvres dans le paysage cinématographique actuel.

Des occasions comme celle-ci sont rares, permettant aux cinéphiles de redécouvrir ces œuvres et de réfléchir à la manière dont elles résonnent auprès du public d’aujourd’hui.

En marge des projections, le public aura l’occasion d’échanger avec des artistes et des cinéastes lors de discussions explorant l’évolution du cinéma vietnamien au cours des 40 dernières années de renouveau.

Ces événements permettront également de mieux comprendre le contexte de création des films, les conditions de production de l’époque et l’importance de chaque œuvre dans l’évolution plus large du cinéma vietnamien.

Alors que la 4e édition du DANAFF s’attache à connecter le cinéma asiatique au monde, le programme « Physionomie du cinéma pendant la période du Dôi moi» apporte une dimension unique à la présence cinématographique du pays hôte. — VNA

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