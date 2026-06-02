La présidente de Miss Monde retourne au Vietnam pour un programme de charité

Hanoi (VNA) – Miss Monde Vietnam, en partenariat avec l’Union des femmes de Hô Chi Minh-Ville, a organisé le programme de charité intitulé «Joyeuse Journée des enfants », poursuivant ainsi son engagement de longue date auprès de la communauté et son soutien aux personnes dans le besoin.



La présidente de Miss Monde, Julia Morley, Miss Intercontinental 2022, Lê Nguyên Bao Ngoc, et Mister Monde Vietnam, Pham Tuân Ngoc, étaient présents.



Lors de l’événement, Julia Morley s’est dit ravie de rencontrer les enfants et a affirmé avoir toujours été convaincue qu’ils représentaient l’avenir de chaque nation. Elle a exprimé l’espoir que certains d’entre eux, participant au programme, deviendraient un jour une source de fierté pour le Vietnam et contribueraient à faire connaître le pays et son peuple au monde entier. Elle a également exprimé l’espoir que les activités de Miss Monde à venir au Vietnam auraient un impact positif sur les communautés locales et les générations futures.

Bao Ngoc, Miss Intercontinental 2022, lors du programme de charité. Photo : VNA

Dans le cadre de ce programme, la présidente de Miss Monde s’est jointe aux représentants de Miss Monde Vietnam, Bao Ngoc et Tuân Ngoc, pour remettre des bourses et des cadeaux à des enfants et des femmes défavorisés qui, malgré des conditions difficiles, continuent de se battre pour améliorer leur vie.



Cette visite a également permis à Julia Morley de faire le point sur les préparatifs des prochaines activités de Miss Monde au Vietnam. Elle a indiqué avoir récemment visité et évalué plusieurs sites à travers le pays qui accueilleront les principales activités de la 73e édition du concours international de beauté, dans le cadre des célébrations des 75 ans de Miss Monde.

La 73e édition de Miss Monde, l’un des concours de beauté les plus anciens et les plus prestigieux au monde, devrait attirer plus de 120 candidates du monde entier pour un programme d’un mois environ, qui se déroulera dans plusieurs provinces et villes du Vietnam, contribuant à promouvoir le Vietnam, son peuple et sa culture à l’international.



Selon les organisateurs, Hô Chi Minh-Ville accueillera les principales activités, notamment le spectacle «Danse du monde» et la grande finale, tandis que Hai Phong organisera plusieurs événements parallèles. Vung Tàu, désormais rattachée à Hô Chi Minh-Ville, proposera des activités de promotion culturelle et touristique pendant le concours. – VNA



