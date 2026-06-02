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La Semaine du film Vietnam-Suède enchante le jeune public

Jusqu’au 5 juin, la Semaine du film Vietnam-Suède propose une sélection de classiques du cinéma suédois ainsi que de films d’animation vietnamiens restaurés, favorisant ainsi la narration et les échanges culturels auprès du jeune public.

La Semaine du film pour enfants Vietnam–Suède se tient du 1er au 5 juin. Photo: comité d'organisation
La Semaine du film pour enfants Vietnam–Suède se tient du 1er au 5 juin. Photo: comité d'organisation

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, l’Institut du film vietnamien et l’ambassade de Suède ont inauguré, le 1er juin à Hanoï, la Semaine du film pour enfants Vietnam–Suède.

Jusqu’au 5 juin, cet événement culturel propose une sélection de classiques du cinéma suédois ainsi que de films d’animation vietnamiens restaurés, favorisant ainsi la narration et les échanges culturels auprès du jeune public.

La cérémonie d’ouverture a mis à l’honneur deux œuvres emblématiques de l’histoire du cinéma vietnamien et suédois : le court-métrage d’animation vietnamien "The Fox Got What He Deserved" ("Le Renard l’a bien cherché"), produit en 1960, ainsi que le célèbre classique suédois "Fifi Brindacier".

La projection de "The Fox Got What He Deserved" revêt une importance historique particulière puisqu’il s’agit de la toute première production de l’industrie vietnamienne du film d’animation. En parallèle, le public a pu redécouvrir les aventures de Fifi Brindacier, adaptation de l’œuvre d’Astrid Lindgren. Ce classique du cinéma suédois, vieux de plus de soixante ans, a été restauré pour l’occasion, illustrant l’importance accordée à la préservation du patrimoine audiovisuel.

Selon l’ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi, les héros d’Astrid Lindgren incarnent des valeurs profondément ancrées dans la société suédoise : l’indépendance, l’égalité et l’attention portée à la voix des enfants. Cette semaine du film permet non seulement de faire découvrir ces histoires à la jeune génération vietnamienne, mais elle reflète aussi un partenariat culturel ancien entre les deux pays. Le cinéma joue ici un rôle essentiel comme pont entre les sociétés.

La Semaine du film pour enfants Vietnam-Suède s'appuie sur des décennies de coopération bilatérale dans le domaine du cinéma et des échanges culturels. Le partenariat entre l'Institut suédois du film et ses homologues vietnamiens a permis de renforcer les capacités locales en matière de restauration de films et de gestion du patrimoine cinématographique, rapprochant ainsi le cinéma vietnamien et international du public. -VNA

#Semaine du film Vietnam-Suède #Suède #Fifi Brindacier #The Fox Got What He Deserved
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