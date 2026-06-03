Le Vietnam marque les esprits au Bazar international des Nations Unies 2026



New York, 3 juin (VNA) – Le Bazar international des Nations Unies 2026 s'est tenu le 3 juin à New York, réunissant 60 stands d'États membres des Nations Unies, dont le Vietnam.



Fidèle à une longue tradition, la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, en collaboration avec le Club des conjoints vietnamiens de New York, a participé à l'événement avec deux stands présentant l'artisanat et la gastronomie du pays.



Un large éventail de produits artisanaux traditionnels, reflets du riche patrimoine culturel vietnamien, notamment des céramiques, des laques, des soieries, des brocarts et autres articles, a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs. De nombreux produits ont été vendus dès le début de la journée.



Le stand « Cuisine vietnamienne » s'est une fois de plus révélé être l'une des attractions les plus populaires du salon. Les spécialités vietnamiennes, comme le « bánh mì », les nems, les brochettes grillées, le thé au citron et le café au lait glacé, ont marqué les visiteurs internationaux.



Nombreux sont ceux qui ont salué l’harmonie des saveurs, le raffinement des techniques culinaires et l’identité culturelle unique qui caractérisent la cuisine vietnamienne.



À la clôture de l’événement, le Vietnam figurait une fois de plus parmi les pays ayant le plus contribué au fonds caritatif des organisateurs. Le succès des stands vietnamiens a non seulement permis de promouvoir l’image, la culture et le peuple vietnamiens auprès de la communauté internationale, mais a également démontré son sens des responsabilités, sa solidarité et son engagement actif envers les activités communes de l’ONU.



Le Bazar international des Nations Unies est un événement annuel organisé par le Club des conjoints des membres de l’ONU. Il réunit les États membres afin de présenter leurs cultures, leurs cuisines et leurs produits traditionnels, tout en collectant des fonds pour les programmes humanitaires et de développement de l’ONU. - VNA

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