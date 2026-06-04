De nouvelles perspectives de coopération Vietnam-Angola

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Hanoï (VNA) – Le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, s’est entretenu le 4 juin à Hanoï avec le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, en visite officielle au Vietnam du 3 au 5 juin.

Présentant les grandes lignes de la situation socio-économique du Vietnam après 40 années de Renouveau (Đổi Mới) ainsi que les orientations de sa politique étrangère après le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance aux relations d’amitié traditionnelles et fraternelles avec l’Angola.

Il a proposé aux deux parties de renforcer davantage la confiance politique à travers les échanges de délégations de haut niveau et de maintenir de manière régulière et efficace les mécanismes de coopération existants, notamment le Comité intergouvernemental Vietnam-Angola et les consultations politiques entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le ministère angolais des Relations extérieures.

S’agissant de la coopération bilatérale, Le Hoai Trung a proposé que le ministère vietnamien des Affaires étrangères et son homologue angolais jouent un rôle de passerelle avec les ministères et secteurs concernés afin d’améliorer la qualité, l’efficacité et la diversification de la coopération dans des domaines prioritaires tels que l’énergie, l’agriculture, l’éducation, la santé, les sciences et technologies ou encore les ressources minières...

Il a également appelé le gouvernement angolais à continuer de garantir des conditions favorables ainsi que la sécurité des entreprises et de la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Angola.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite), s'entretient avec son homologue angolais, Téte António. Photo: VNA

De son côté, Téte António a exprimé sa satisfaction d’effectuer sa première visite au Vietnam et a transmis un message d’amitié du président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam.

Tout en saluant les réalisations socio-économiques du Vietnam, il a affirmé que son pays attachait de l’importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait poursuivre cette coopération dans la prochaine phase de développement.

Le chef de la diplomatie angolaise a indiqué que son gouvernement poursuivait des réformes économiques visant à diversifier l’économie, à améliorer le climat d’investissement et à moderniser l’agriculture, tout en invitant les entreprises vietnamiennes à explorer les opportunités d’affaires en Angola.

Souscrivant aux propositions de son homologue vietnamien, il s’est engagé à renforcer la coordination avec les organismes compétents des deux pays afin de mettre en œuvre efficacement les programmes de coopération, notamment dans l’agriculture, et de soutenir les activités à long terme des entreprises vietnamiennes en Angola.

Les deux ministres ont également convenu d’accélérer les négociations en vue de signer d’importants instruments juridiques, notamment l’Accord de non-double imposition et l’Accord sur la promotion et la protection des investissements en 2026.

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums internationaux et régionaux, ainsi que de collaborer face aux défis de sécurité non traditionnels et à la criminalité transnationale..., dans l’intérêt des peuples des deux pays, et pour la paix, la stabilité et le développement dans chaque région et dans le monde. -VNA

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