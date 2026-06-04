Politique

La coopération régionale au cœur de la stratégie internationale du Vietnam

Supalak Ganjanakhundee a souligné qu’avant de présenter la vision vietnamienne de la paix et de la sécurité régionales sur une importante tribune internationale, le dirigeant vietnamien s’était rendu en Thaïlande, membre clé de l’ASEAN.

L'universitaire thaïlandais Supalak Ganjanakhundee. Photo: VNA
L'universitaire thaïlandais Supalak Ganjanakhundee. Photo: VNA

Bangkok (VNA) – Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Bangkok au sujet des récentes visites du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, dans trois pays d’Asie du Sud-Est ainsi que de son discours d’ouverture au Dialogue de Shangri-La, Supalak Ganjanakhundee a livré son analyse de la démarche diplomatique vietnamienne.

Il a souligné qu’avant de présenter la vision vietnamienne de la paix et de la sécurité régionales sur une importante tribune internationale, le dirigeant vietnamien s’était rendu en Thaïlande, membre clé de l’ASEAN.

Selon lui, cette démarche illustre l’importance que le Vietnam accorde à l’ASEAN et à ses relations avec ses voisins. Commentant le discours de To Lam au Dialogue de Shangri-La, l’universitaire thaïlandais a indiqué que le dirigeant vietnamien avait mis en évidence trois crises interdépendantes façonnant le paysage mondial actuel : la crise de l’ordre international, celle des modèles de développement et celle de la confiance stratégique.

Ce cadre analytique, a-t-il souligné, reflète la conception plus large qu'a le Vietnam de la sécurité contemporaine, allant au-delà des préoccupations militaires traditionnelles pour inclure la résilience économique, la gouvernance technologique et le maintien de règles internationales stables.

L'un des aspects les plus marquants du discours a été l'accent mis par le Vietnam sur la diplomatie préventive, le dialogue, la réconciliation, la médiation et les mécanismes de confiance.

Selon l'universitaire thaïlandais , cet appel à des mesures de réduction des risques témoigne de la confiance croissante du Vietnam en tant qu'acteur régional désireux de contribuer à façonner l'environnement régional.Le chercheur a également souligné que le soutien affirmé du Vietnam au rôle central de l’ASEAN constituait un message majeur du discours.

À ses yeux, l’interprétation vietnamienne de cette centralité dépasse la simple préservation des forums dirigés par l’ASEAN. Le bloc régional devrait au contraire devenir plus efficace dans la prévention des conflits, la gestion des tensions et le maintien de la stabilité stratégique dans un contexte marqué par l’intensification de la compétition entre grandes puissances.

Supalak a affirmé que le Vietnam ne se contente plus de s'adapter aux évolutions régionales, mais joue désormais un rôle plus actif dans leur élaboration. Cela s'est clairement reflété dans l'accent mis par le dirigeant sur le dialogue, la diplomatie préventive, la confiance stratégique, le droit international et la centralité de l'ASEAN comme piliers essentiels de la stabilité régionale.

Le chercheur a également observé que le Vietnam semble de plus en plus disposé à contribuer à la stabilité régionale au-delà de ses intérêts nationaux immédiats. Son insistance sur la réconciliation, la médiation, les mesures de confiance et la diplomatie préventive témoigne de l’émergence du Vietnam comme puissance moyenne stable, attachée au renforcement des institutions régionales, à la promotion du droit international et à la préservation de la paix et de la prospérité en Asie-Pacifique face à la compétition croissante entre grandes puissances.

Toujours selon l’universitaire thaïlandais, l’importance de ce discours pour l’ASEAN réside dans la vision qu’il propose pour répondre à un environnement stratégique de plus en plus incertain et concurrentiel. Plutôt que de se limiter aux questions de sécurité militaire, le dirigeant vietnamien a abordé les défis régionaux sous l’angle de l’ordre international, du développement et de la confiance stratégique, soulignant la nécessité pour l’ASEAN de jouer un rôle plus proactif dans la gestion des risques et la prévention des crises.

L'universitaire thaïlandais a conclu que l'importance de ce discours ne réside pas dans ses implications politiques immédiates, mais dans ce qu'il révèle de l'évolution du point de vue du Vietnam sur l'ASEAN. Cela démontre que le Vietnam considère de plus en plus ce bloc non seulement comme un forum diplomatique, mais aussi comme un mécanisme essentiel pour préserver la stabilité régionale face aux incertitudes géopolitiques croissantes. -VNA

#To Lam #Dialogue de Shangri-La #ASEAN
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Rue Hô Chi Minh à Oran, en Algérie. Photo : VNA

Hô Chi Minh, une figure toujours vivante dans la mémoire du peuple algérien

Pour de nombreuses générations d’Algériens, le Président Hô Chi Minh, ou l’Oncle Hô, ne représente pas seulement le grand dirigeant du peuple vietnamien, mais incarne avant tout le symbole universel de la lutte contre le colonialisme et de l’aspiration des peuples opprimés à l’indépendance et à la liberté.

Le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão (au centre), lors d’une conférence de presse. Photo : VNA

Le Premier ministre du Timor-Leste attendu au Vietnam

Le Premier ministre de la République démocratique du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 7 au 10 juin 2026.

Entretien entre le général vietnamien Phan Van Giang et son homologue philippin Romeo Brawner Jr. Photo: qdnd.vn.jpg

Vietnam - Philippines: mise en œuvre efficace du mémorandum d’entente sur la coopération en matière de défense

Le général vietnamien Phan Van Giang et son homologue philippin Romeo Brawner Jr. ont réaffirmé le 3 juin à Hanoï leur volonté de renforcer la coopération militaire bilatérale, dans le prolongement du partenariat stratégique renforcé récemment établi entre les deux pays et du mémorandum de coopération en matière de défense signé par leurs ministères.

Veeramalla Anjaiah, chercheur principal au Centre d’études de l’Asie du Sud-Est (CSEAS) en Indonésie. Photo : VNA

Un expert indonésien salue le rôle croissant du Vietnam

Selon le chercheur indonésien Veeramalla Anjaiah, le discours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l’État, To Lam, au Dialogue de Shangri-La met en lumière les contributions croissantes du Vietnam à la promotion du dialogue, de la confiance stratégique et de la stabilité régionale et mondiale.

Délégués présents à la réception. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec les partenaires italiens

Hô Chi Minh-Ville s’engage à continuer de créer des conditions favorables au fonctionnement efficace du Consulat général d’Italie et de la communauté d’affaires italienne dans la métropole économique du Sud, contribuant ainsi au développement des relations entre Hô Chi Minh-Ville et l’Italie ainsi qu’au partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie.

Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Nguyên Van Long, et les chefs des délégations des pays participants. Photo : VNA

Le Vietnam, la Chine, le Laos et le Myanmar adoptent un plan d’action anti-drogue

Ce plan d’action conjoint prévoit la coordination, par les quatre pays, de l’évaluation et du contrôle de la production, du trafic et du transport illicite de drogue et de précurseurs dans la région, au moyen d’un contrôle strict des zones frontalières, des postes-frontières terrestres et des axes routiers terrestres, fluviaux, maritimes et aériens.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, le général de corps d’armée Nguyên Doan Anh, reçoit président de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale française, Jean-Michel Jacques, à Hanoi, le 2 juin. Photo : VNA

Le Vietnam et la France renforcent leur coopération de défense et parlementaire

Les deux parties ont estimé que les relations franco-vietnamiennes continuaient de se développer positivement dans de nombreux domaines tels que la politique, l’économie, la culture, la santé et l’éducation, en particulier depuis l’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique global en octobre 2024.