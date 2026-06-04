Tourisme

Les stations balnéaires en tête des choix des Vietnamiens pour l’été 2026

Une analyse du marché réalisée pour les mois de juin et juillet indique que la demande se concentre principalement sur les destinations côtières et les grands centres urbains. Les usagers s’orientent vers des séjours haut de gamme et des événements culturels. De plus, une modification des comportements d'achat est observée : les clients planifient leurs séjours plus tôt et profitent des campagnes de promotion pour réserver leurs services pendant la haute saison, optimisant ainsi les coûts et la qualité de leur voyage.

Les localités côtières comme Phu Quoc et Da Nang se placent en tête de la vague touristique de l'été 2026. Photo: VNA
Les localités côtières comme Phu Quoc et Da Nang se placent en tête de la vague touristique de l'été 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En pleine saison touristique et durant les longues vacances scolaires d'été, les réservations pour les voyages intérieurs connaissent une forte augmentation. Les données de la plateforme Traveloka montrent que les voyageurs vietnamiens privilégient de plus en plus les escapades balnéaires et insulaires de qualité, les séjours dans les grandes villes ainsi que les voyages liés à des événements et festivals offrant des expériences enrichissantes.

Une analyse du marché réalisée pour les mois de juin et juillet indique que la demande se concentre principalement sur les destinations côtières et les grands centres urbains. Les usagers s’orientent vers des séjours haut de gamme et des événements culturels.

De plus, une modification des comportements d'achat est observée : les clients planifient leurs séjours plus tôt et profitent des campagnes de promotion pour réserver leurs services pendant la haute saison, optimisant ainsi les coûts et la qualité de leur voyage.

Selon Huynh Thi Mai Thy, directrice de Traveloka Vietnam, les voyageurs vietnamiens se montrent plus actifs et déterminés dans la planification de leurs séjours cet été . Ils considèrent les voyages intérieurs comme un élément important de leur mode de vie et un moyen de renouveler leur énergie.​

Les localités côtières comme Phu Quoc et Da Nang, ainsi que les grandes villes telles que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, se placent en tête de la vague touristique de l'été 2026. Les consommateurs privilégient les zones faciles d'accès, dotées d'infrastructures routières et aériennes développées.

Les séjours balnéaires enregistrent la progression la plus importante. L'île de Phu Quoc affiche la plus forte hausse nationale des recherches de billets d'avion pour l'été, avec une progression de 56 %, suivie par l'île de Con Dao avec 42 %.

Da Nang occupe désormais la première place du classement des destinations d'hébergement les plus prisées sur la plateforme, enregistrant également une forte hausse des réservations de vols intérieurs. L'attractivité de Da Nang est renforcée par sa deuxième place dans le classement des meilleures destinations estivales en Asie par Lonely Planet, tandis que son Festival international de feux d'artifice (DIFF 2026) figure parmi les neuf meilleurs festivals d'été au monde selon Travel + Leisure.

​En outre, les courts séjours dans les grandes villes restent populaires, Hô Chi Minh-Ville et Hanoï figurant parmi les destinations les plus recherchées pour les vols. Vung Tau s’impose également comme une destination d’hébergement majeure grâce à l’essor des voyages en voiture vers des sites proches des grandes métropoles. D’autres localités côtières telles que Nha Trang, Quy Nhon et Mui Ne maintiennent une attractivité stable à l’approche de la haute saison du mois d’août.

Bien que le tourisme national demeure majoritaire, les données régionales révèlent également un intérêt marqué pour les voyages à l’étranger, porté par les grands événements de divertissement, les festivals de musique et les tournées artistiques organisés dans les pays voisins. La Thaïlande reste la destination internationale préférée des Vietnamiens, suivie par Singapour et la Malaisie.-VNA

#destinations balnéaires
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