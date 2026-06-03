Le Vietnam renforce le contrôle des voyages à l’étranger

Hanoï (VNA) - Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le renforcement des activités touristiques à l’étranger vise à améliorer l’efficacité de la gestion étatique des entreprises de services de voyages internationaux, tout en garantissant que les flux de voyageurs vietnamiens à l’étranger se déroulent dans un cadre légal, sécurisé et civilisé.

​À cet égard, l’Autorité nationale du tourisme a récemment diffusé la directive n° 1217/CDLQGVN-QLLH aux entreprises de services de voyages internationaux, visant à renforcer la supervision des activités touristiques à l’étranger.

​Bien que le tourisme sortant connaisse une croissance dynamique, répondant aux besoins croissants d’échanges, de voyages, d’apprentissage et de découverte de la population, les autorités constatent une recrudescence de cas dans lesquels des citoyens détournent leur visa touristique à des fins d’immigration clandestine ou de travail illégal.

​Face à ces pratiques qui nuisent gravement aux droits de touristes, à la réputation des entreprises de voyage et à l'image de marque du tourisme national, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam exige désormais une rigueur absolue de la part des agences de voyages internationales. Ces dernières doivent impérativement se conformer aux lois sur le tourisme ainsi qu'aux réglementations relatives à l'entrée et à la sortie du territoire, en limitant strictement leurs activités aux programmes de voyage dûment enregistrés.

​Les voyagistes sont appelés à exercer une surveillance accrue avant, pendant et après le séjour, notamment en procédant à un examen rigoureux du profil des clients et en identifiant précocement les dossiers présentant des risques de détournement de l’objet du voyage.

​La directive interdit formellement toute forme de complicité ou de dissimulation de la part des agences de voyages vis-à-vis des personnes cherchant à séjourner illégalement à l’étranger. Les responsabilités des directeurs d’agences, des guides touristiques et des chefs de délégation sont également renforcées afin d’assurer une gestion continue des groupes et une coordination efficace avec les partenaires étrangers. En cas d’incident ou de disparition d'un touriste, les entreprises ont l’obligation de collaborer immédiatement avec les représentations diplomatiques vietnamiennes et les autorités locales, tout en informant l’Autorité nationale du tourisme pour une gestion conjointe de la situation.

​Enfin, l’accent est mis sur la sensibilisation des voyageurs, qui doivent être pleinement informés de l'obligation de respecter les lois des pays d'accueil ainsi que les normes de sécurité et de comportement culturel.

​En perfectionnant leurs processus de gestion des risques et en renforçant leurs responsabilités juridiques et éthiques professionnelles, les entreprises de tourisme contribuent activement à bâtir un environnement de voyage sécurisé, civilisé et sain, protégeant le prestige et l’image du tourisme vietnamien à l’échelle mondiale. -VNA

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