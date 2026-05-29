Tourisme

À Dak Lak, l’été sera radieux sur les régions côtières et montagneuses

En associant la culture des hauts plateaux à un tourisme côtier préservé, la province a élaboré un plan ambitieux pour devenir un pôle de services distinctif et une destination unique pour les voyageurs nationaux et internationaux.

Trek à dos d’éléphant à Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre. Photo: Internet
Trek à dos d’éléphant à Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre. Photo: Internet

Dak Lak (VNA) – La fusion de l’ancienne province de Phú Yên, avec son long littoral immaculé, avec la province de Dak Lak, qui abrite des montagnes imposantes et des forêts denses, a ouvert un plus grand potentiel de développement touristique dans la région.

Dak Lak a défini une vision de développement pour ses forêts de montagne et ses villages côtiers, plaçant le tourisme et les services au cœur de la croissance. Cette vision constitue un élément central de la résolution récemment approuvée concernant le plan provincial ajusté pour la période 2021-2030.

Selon la résolution, la province vise à établir une chaîne connectée s’étendant des Hauts Plateaux du Centre à la côte, reliant la culture des Hauts Plateaux du Centre au tourisme balnéaire, à la logistique et aux infrastructures de transport interrégionales.

Ce plan met en lumière les atouts complémentaires des vastes forêts des Hauts Plateaux du Centre et de la côte du Centre-Sud, créant un modèle touristique particulier où une seule localité combine ressources forestières, culture autochtone, attractions balnéaires et ports en eau profonde.

Buôn Ma Thuôt restera le principal centre urbain de la sous-région des Hauts Plateaux du Centre, tandis que Tuy Hoa constituera le pôle côtier à l’est. Ces deux pôles sont reliés selon un modèle de « ville centrale et ville satellite », formant un corridor continu qui connecte le tourisme des hauts plateaux, l’écologie, la culture et les loisirs balnéaires.*

Dak Lak a également identifié le tourisme comme un secteur de services phare, au même titre que la logistique, la santé, l’éducation et les sciences et technologies. D’ici 2030, elle ambitionne de devenir un pôle de services de haute qualité pour la côte du Centre-Sud et les Hauts Plateaux du Centre, ainsi qu’une destination unique, distinctive et attractive pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Dans ce nouveau contexte touristique, la culture est considérée comme le fondement du développement. Le plan met l’accent sur la préservation du patrimoine culturel du gong, la sauvegarde de l’identité des groupes ethniques des Hauts Plateaux du Centre, la promotion des valeurs traditionnelles et la création d’importantes institutions culturelles afin de conférer à Dak Lak un attrait unique pour le tourisme.

nghinh-phong-tuoitrethudovn.jpg
Plusieurs activités balnéaires auront lieu cet été sur la place Nghinh Phong et la plage de Tuy Hoa, dans le quartier de Tuy Hoa. Photo: tuoitrethudo.vn

Pour soutenir le tourisme interrégional, la province prévoit d’investir dans des infrastructures de transport stratégiques, notamment l’autoroute Khanh Hoa – Buôn Ma Thuôt, la transformation de l’aéroport de Buôn Ma Thuôt en une porte d’entrée internationale, l’optimisation des opérations de l’aéroport de Tuy Hòa et l’étude d’une ligne ferroviaire Buôn Ma Thuôt–Tuy Hòa.

Ces projets devraient permettre de raccourcir le temps de trajet entre les Hauts Plateaux du Centre et la côte, tout en ouvrant de nouveaux itinéraires touristiques reliant les forêts et la mer.

Des activités balnéaires pour attirer les visiteurs

Cet été, la région orientale de Dak Lak (anciennement Phu Yên) accueillera une série d’événements culturels, sportifs et touristiques afin de dynamiser l’offre et d’attirer les visiteurs sur ses plages et ses sites d’intérêt.

Le Festival de cerfs-volants, mettant à l’honneur des cerfs-volants flûtes et des cerfs-volants artistiques, se tiendra les 6 et 7 juin sur la place Phu Yên, dans le quartier de Tuy Hoa. Une centaine de cerfs-volants artistiques de formes, de tailles et de couleurs variées, provenant de clubs de la province et d’ailleurs, s’élèveront dans le ciel du littoral de Tuy Hoa.

Outre les démonstrations de cerfs-volants, les organisateurs aménageront des espaces d’exposition pour les cerfs-volants flûtes, ainsi que des zones de visite et de photographie, offrant ainsi des expériences mémorables aux habitants et aux visiteurs. L’événement intègre également la promotion du tourisme côtier et des produits touristiques emblématiques de Dak Lak.

Dans le cadre des festivités, le premier marathon élargi de Binh Kiên « À la conquête du mont Chop Chài » aura lieu le 7 juin sur la place de Nghinh Phong. Deux distances sont proposées : 5 km et 10 km, pour les sportifs et les amoureux de la nature. Le Festival du culte des baleines 2026 se tiendra également en juin dans le quartier de Tuy Hoa.

Début juillet, la région orientale de Dak Lak, accueillera une soirée musicale avec DJ et un défilé de mode sur la place Nghinh Phong, sous le thème «Dak Lak – Bonjour l’été ». Parallèlement, elle organisera une excursion à la ferme afin de présenter et de promouvoir le patrimoine du géoparc de Phu Yên.

Selon Hô Van Tiên, président de l’Association touristique de Phu Yên, l’été est la haute saison pour le tourisme balnéaire local. Il a déclaré que la région orientale de Dak Lak conserve sa beauté naturelle, son rythme de vie paisible et ses coûts de voyage abordables, ce qui le rend attractif pour un large public.

Il a fait savoir que de nombreuses entreprises touristiques locales renouvellent leurs offres en combinant loisirs, découvertes et expériences culinaires. Il a ajouté que l’organisation d’une série d’événements estivaux permet non seulement de dynamiser le tourisme local, mais aussi de promouvoir l’image de la destination, de prolonger la durée des séjours et d’attirer davantage de touristes en haute saison. – VNA

source
#Hauts Plateaux du Centre
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le tourisme vert devient une nouvelle norme pour les professionnels vietnamiens. Photo: VNA

Le tourisme vert devient une nouvelle norme pour les professionnels vietnamiens

Face à l’évolution des attentes des voyageurs et aux impératifs de développement durable, le Vietnam intensifie la “verdisation” de son secteur touristique. Entre stratégies nationales, initiatives locales et engagement croissant des entreprises, la transition écologique s’impose désormais comme une condition essentielle de compétitivité et de pérennité pour l’industrie du tourisme.

Des touristes étrangers à Hanoi. Photo: VNA

Le tourisme hanoïen poursuit sa croissance portée par de nouveaux produits expérientiels

La capitale vietnamienne a enregistré une forte progression de ses recettes touristiques au cours des cinq premiers mois de 2026, malgré un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et la hausse des coûts du transport aérien. Les autorités misent désormais sur les expériences culturelles, l’économie nocturne et la transformation numérique pour renforcer l’attractivité de la destination “Hanoï – Venir pour aimer”.

Certaines destinations photogéniques deviennent la coqueluche des réseaux sociaux, comme les rizières en terrasse dans la commune de Ban Liên, dans la province de Lào Cai. Photo: vietnamtourism.gov.vn

Les réseaux sociaux, prescripteurs des destinations hors des sentiers battus

À travers des clips vidéo capturant le rythme de la vie villageoise, la cuisine locale ou des paysages naturels sereins, de nombreux jeunes contribuent à promouvoir un tourisme authentique et riche en émotions, ouvrant ainsi des perspectives pour le développement du tourisme communautaire, de l’économie locale et la préservation de l’identité culturelle.

Vung Tau est déterminée à consolider son statut de "Ville touristique propre de l’ASEAN". Photo: VNA

Vung Tau, déterminée à consolider son statut de "Ville touristique propre de l’ASEAN"

Triple lauréat du titre de "Ville touristique propre de l’ASEAN", le quartier de Vung Tau poursuit sa transformation vers un modèle de tourisme vert et durable. Entre protection de l’environnement, modernisation urbaine et amélioration des services, cette destination balnéaire du Sud du Vietnam entend renforcer son attractivité tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.

Le complexe Sun World Fansipan Legend: Photo: VNA

Sa Pa, locomotive du développement économique de Lao Cai

Afin de concrétiser son objectif de faire du tourisme un secteur économique de pointe d’ici 2030, la province de Lao Cai intensifie ses efforts pour attirer les investissements, moderniser ses infrastructures et diversifier son offre à travers le développement de nouveaux pôles d’attraction.

Photo: Vietnam+

Le train international Vietnam-Chine relance la connectivité touristique transfrontalière

Un an après la reprise de son exploitation, la ligne ferroviaire internationale reliant Hanoï à Nanning, a transporté plus de 31 700 passagers venus de plus de 50 pays et territoires. Au-delà des déplacements transfrontaliers, ce service contribue au développement du tourisme, des échanges culturels et de la coopération entre le Vietnam et la Chine.

Les premiers passagers arrivés à Da Nang par ce vol direct. Photo: VNA

Da Nang renforce ses liaisons aériennes avec la Russie, la CEI et la Biélorussie

Le 23 mai, l’aéroport international de Da Nang a accueilli le premier vol direct reliant Moscou à Da Nang depuis plusieurs années, marquant une étape majeure dans la reconquête du marché touristique russe et de la Communauté des États indépendants (CEI). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la ville visant à attirer davantage de touristes internationaux haut de gamme.

Visiteurs au site écotouristique "Piste légendaire de Truong Son et Grotte du Commandement" à Quang Tri. Photo: VNA

Quang Tri : valoriser la mémoire de Truong Son à travers un tourisme innovant

Située au kilomètre 12 de la route 20 Quyet Thang, la Grotte du Commandement servait d’entrepôt général, de poste de commandement et de centre logistique stratégique pour le Commandement 559 pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains. Longue de 150 mètres et large de 100 mètres, elle est organisée en sept niveaux fonctionnels. Elle servait au stockage des armes et des vivres, aux soins des blessés, aux communications et à la vie quotidienne des soldats en route vers le Sud.

L'île de Ly Son, province de Quang Ngai. Photo: VNA

Les Vietnamiens privilégient des destinations authentiques pour l’été 2026

Face à une demande croissante pour des séjours authentiques et moins fréquentés, les voyageurs vietnamiens se tournent cet été vers des îles préservées, des plateaux d’altitude et des sites patrimoniaux émergents, stimulant une redéfinition des priorités d’aménagement et de préservation touristique.

Photo: danviet.vn

À Dà Nang, excursion autour du thé au sommet de Son Trà après Bill Gates

Cette initiative, inspirée par l’engouement suscité par le voyage du milliardaire américain à Dà Nang en mars 2024, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour diversifier l’offre écotouristique de Dà Nang et créer de nouvelles expériences en pleine nature pour les visiteurs sur la péninsule de Son Trà.