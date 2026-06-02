Tourisme

Le village de Cam Thanh, havre de verdure et de sérénité près de Da Nang

Juste à l'extérieur de Hội An, le village de cocotiers de Cẩm Thanh propose des promenades en bateau-panier, des traditions folkloriques, des forêts de mangroves et une cuisine locale dans l'un des plus beaux cadres du Viêt Nam.

De nombreux touristes font des excursions en bateau autour du village de palmiers à nipa de Cẩm Thanh pour découvrir l'un des plus beaux villages du monde. Photo : VNA
De nombreux touristes font des excursions en bateau autour du village de palmiers à nipa de Cẩm Thanh pour découvrir l'un des plus beaux villages du monde. Photo : VNA

Da Nang, 2 juin (VNA) - Loin de l’agitation de Hoi An, les canaux du village de Cam Thanh, bordés de palmiers nipa, offrent un rythme de vie paisible et apaisant. Ici, les barques traditionnelles glissent lentement sur l’eau, à l’ombre d’une dense palmeraie, bercées par les sons discrets de la vie fluviale. Récemment rattaché à la ville de Da Nang à la faveur d’une restructuration administrative, le village s’est imposé comme l’une des destinations écotouristiques les plus remarquables du centre du Vietnam.

Situé à environ 3 km au sud-est de Hoi An et à 31 km du centre de Da Nang, le village s'étend le long des rivières Hoai, Thu Bon et De Vong. Grâce au climat tropical de la région, ces cours d'eau favorisent un écosystème de palmiers nipa florissant, riche en biodiversité et d'une beauté pittoresque.

S’étendant sur plus de 100 km², le village conserve également des vestiges historiques, des rizières paisibles, des activités artisanales traditionnelles ainsi que les traces d’un ancien champ de bataille.


Officiellement reconnu comme site d’écotourisme depuis 2017, Cam Thanh propose aux visiteurs une expérience harmonieuse mêlant nature, culture et mémoire historique. En 2025, le magazine Forbes l’a d’ailleurs classé parmi les 50 plus beaux villages du monde.

L'une des activités les plus prisées du village est une promenade en barque traditionnelle sur d'étroits canaux ombragés par d'épais palmiers nipa. Des pêcheurs locaux, accueillants, emmènent les visiteurs au cœur de la palmeraie pour des excursions d'environ 70 minutes.

Au fil de la balade, ils découvrent des récits sur la vie quotidienne, les traditions et les coutumes locales, parfois accompagnés de chants folkloriques interprétés par les pêcheurs eux-mêmes.
Les démonstrations de maniement des barques et les petites courses sur l’eau offrent également des moments spectaculaires, illustrant l’équilibre et l’agilité des bateliers.

L’excursion permet aussi de découvrir l’artisanat local, notamment le tressage de sauterelles, de bracelets et de fleurs à partir de feuilles de palmier nipa, auquel les visiteurs peuvent s’initier.

Autre point fort : la pêche au filet, où les touristes peuvent observer des pêcheurs locaux démontrer leur savoir-faire et leur technique, à la fois simple et efficace.

Après la promenade, les visiteurs peuvent déguster des spécialités locales préparées par des restaurants ou des familles du village, telles que les crêpes croustillantes (banh xeo), la salade de fleurs de bananier ou encore le riz à la noix de coco.

Pour une immersion plus complète, des ateliers de cuisine sont également proposés, permettant aux visiteurs de préparer et de savourer leurs propres plats vietnamiens dans le cadre paisible de la palmeraie.- VNA

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#Le village de Cam Thanh #Da Nang
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