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Vietnam–Russie : vers une coopération accrue pour accompagner la hausse des flux touristiques

Avec plus de 500.000 visiteurs russes accueillis au Vietnam au cours des quatre premiers mois de 2026, un niveau nettement supérieur à celui des années précédentes, les échanges touristiques entre les deux pays entrent dans une phase de forte croissance.

Vietnam–Russie : vers une coopération accrue pour accompagner la hausse des flux touristiques


Moscou (VNA) – Avec plus de 500.000 visiteurs russes accueillis au Vietnam au cours des quatre premiers mois de 2026, un niveau nettement supérieur à celui des années précédentes, les échanges touristiques entre les deux pays entrent dans une phase de forte croissance.


Ce constat a été mis en avant lors du séminaire intitulé « Renforcer la coopération touristique Vietnam – Fédération de Russie : potentiels et solutions », organisé le 29 mai par l’ambassade du Vietnam en Fédération de Russie au Centre commercial Hanoï–Moscou (Incentra).

L’événement a réuni l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, le conseiller commercial du Vietnam en Russie, Duong Hoang Minh, ainsi que la vice-directrice de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Thi Hoa Mai, en visioconférence. Plusieurs localités vietnamiennes à fort potentiel touristique, dont Lào Cai, Dà Nang, Huê et Quang Ninh, étaient également représentées. Côté russe, des représentants du ministère du Développement économique, des autorités touristiques de Moscou et de Saint-Pétersbourg, ainsi que des dizaines d’entreprises des secteurs du voyage, de l’aviation et de l’hôtellerie ont pris part aux discussions. Selon l’ambassadeur Dang Minh Khoi, le Vietnam a accueilli plus de 600.000 touristes russes en 2025, retrouvant ainsi le niveau record enregistré avant la pandémie de Covid-19. Plus remarquable encore, les quatre premiers mois de 2026 ont déjà dépassé les 500.000 visiteurs, confirmant une dynamique de croissance soutenue et difficilement réversible.

Le responsable russe Nikita Kondratiev, directeur du Département de la coopération économique multilatérale et des projets spéciaux du ministère russe du Développement économique, a indiqué qu’à ce jour, 25 régions de la Fédération de Russie assurent des liaisons aériennes directes vers les destinations touristiques vietnamiennes. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais atteint, et cette tendance continue de progresser. Il a également souligné que la politique de visa favorable du Vietnam pour les citoyens russes constitue un avantage compétitif majeur par rapport à d’autres destinations d’Asie du Sud-Est, facilitant la planification des voyages.

L’ambassadeur Dang Minh Khoi a rappelé que le Vietnam dispose d’atouts naturels et culturels majeurs pour attirer les touristes russes : plages au climat agréable, paysages spectaculaires, gastronomie riche et grande diversité culturelle.
Il a également mis en avant un facteur immatériel mais essentiel : l’attachement historique hérité de la période soviétique, qui a contribué à forger une relation de proximité et d’hospitalité entre les deux peuples.

De son côté, la vice-directrice Nguyen Thi Hoa Mai a affirmé que les touristes russes peuvent choisir le Vietnam en toute confiance pour leurs vacances d’été comme d’hiver. Des destinations telles que la baie d’Ha Long, Nha Trang, Mui Ne, Phu Quoc, Huê ou Dà Nang offrent des expériences diversifiées et attractives tout au long de l’année.

Dans ce contexte favorable, l’ambassadeur Dang Minh Khoi a estimé que l’essor du tourisme bilatéral s’inscrivait également dans l’évolution positive des relations Vietnam–Russie, marquées par des échanges de haut niveau réguliers et une coopération renforcée dans de nombreux domaines.

Cependant, cette forte croissance met également en évidence plusieurs défis. L’ambassadeur a reconnu une pénurie de guides touristiques russophones, un problème susceptible de persister à court terme.
Il a proposé de diversifier les produits touristiques adaptés aux attentes des visiteurs russes et de mieux équilibrer les offres entre découverte culturelle et séjours balnéaires. À plus long terme, il a insisté sur la nécessité de renforcer la formation en langue russe pour les guides touristiques, notamment dans les principales destinations.

La question des paiements a également été abordée. L’utilisation des codes QR constitue une solution pratique, mais nécessite une coopération plus étroite entre les banques des deux pays afin de faciliter les réservations d’hôtels, de circuits et de services touristiques directement depuis la Russie.

La responsable vietnamienne Nguyen Thi Hoa Mai a proposé de poursuivre les efforts en matière de facilitation des visas, notamment l’exemption ou la simplification des procédures, tout en encourageant les compagnies aériennes et les agences de voyage à ouvrir davantage de vols charters depuis les régions éloignées de Russie vers les destinations côtières du Vietnam.

Les entreprises des deux pays ont également recommandé un partage régulier des données de marché, des tendances touristiques et des besoins des voyageurs, ainsi qu’un renforcement de la coordination institutionnelle afin de lever les obstacles réglementaires.


Enfin, l’ambassadeur Dang Minh Khoi a suggéré de diversifier les activités de promotion touristique, d’organiser plus fréquemment des événements culturels et des forums touristiques dans les deux pays, et d’élargir les liaisons aériennes directes entre les grandes villes russes et les principales provinces touristiques vietnamiennes.- VNA

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#Vietnam–Russie #flux touristiques
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