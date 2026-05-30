Thai Nguyen mise sur le tourisme pour en faire un moteur de croissance durable

Thai Nguyen (VNA) - Dotée d’une position géographique stratégique ainsi que d’un riche patrimoine naturel et culturel, la province de Thai Nguyen dispose de nombreux atouts pour faire du tourisme un secteur économique clé, contribuant à stimuler la croissance, à restructurer l’économie locale et à améliorer les conditions de vie de la population.

Après la fusion administrative, Thai Nguyen bénéficie d’un espace de développement élargi avec un relief diversifié et des connexions facilitées avec Hanoï ainsi qu’avec les provinces de Phu Tho, Tuyen Quang, Lang Son, Cao Bang et Bac Ninh. Cette situation constitue un avantage important pour renforcer les liaisons avec les circuits touristiques du Viet Bac et du Nord-Est, et développer des itinéraires attractifs pour les visiteurs vietnamiens et étrangers.

L’un des principaux atouts de Thai Nguyen réside dans la diversité de ses ressources touristiques naturelles. Le lac Nui Coc, dont la superficie atteint environ 2.500 hectares, est depuis longtemps une destination prisée des visiteurs. Aujourd’hui, ce site est orienté vers le développement d’une zone touristique intégrée combinant tourisme de villégiature, loisirs, écotourisme et tourisme spirituel.

Parallèlement, le lac Ba Be, situé dans le nord de la province, constitue également un point fort grâce à ses paysages grandioses, à son écosystème riche et à l’identité culturelle des ethnies Tay, Nung et Dao. Réputé au Vietnam, ce site attire également de nombreux touristes internationaux en quête de découverte du Nord-Est vietnamien.

Outre ces deux pôles majeurs, Thai Nguyen possède des dizaines de lacs naturels et artificiels tels que Nam Cat, Suoi Lanh, Vai Mieu ou Ghenh Che, favorables au développement de l’écotourisme, du tourisme de week-end et des activités nautiques. Les chaînes de montagnes calcaires du Nord-Est traversant les districts de Dong Hy, Vo Nhai et Phu Luong, ainsi que les nombreuses grottes et cavernes comme Phuong Hoang, Hua Ma ou Nang Tien, offrent également un fort potentiel pour le tourisme d’aventure et de découverte.

Thai Nguyen est aussi reconnue comme la terre de la culture du thé. Les célèbres plantations de thé de Tan Cuong, Trai Cai, La Bang, Phu Do ou Vo Tranh ne représentent pas seulement une valeur économique importante, mais constituent également des destinations attractives pour le tourisme agricole et les expériences culturelles autour du thé. Ce produit touristique est considéré comme l’une des marques identitaires de la province.

En plus de ses richesses naturelles, Thai Nguyen possède un patrimoine historique et culturel particulièrement abondant avec des centaines de sites classés et de nombreux patrimoines culturels immatériels reconnus au niveau national. Parmi les plus remarquables figurent la Zone de sécurité spéciale nationale de Dinh Hoa – Cho Don, où le Président Hô Chi Minh et les dirigeants du Parti ont vécu et travaillé durant la résistance contre les colonialistes français. À cela s’ajoutent de nombreux sites historiques, festivals traditionnels et arts populaires tels que le chant Then, le Soong Co, la danse Tac Xinh ou encore le chant Sli, qui façonnent l’identité culturelle unique de Thai Nguyen.

La zone touristique du lac Nui Coc. Photo : Internet.

Ces dernières années, le tourisme de Thai Nguyen a enregistré des évolutions positives. Au premier trimestre 2026, la province a accueilli plus de 900.000 visiteurs. Des destinations comme les plantations de thé de Tan Cuong, le lac Nui Coc, le lac Ba Be ou la Zone de sécurité de Dinh Hoa continuent d’attirer un grand nombre de touristes. La province compte actuellement plus de 300 établissements d’hébergement ainsi que de nombreuses agences de voyages et entreprises de services touristiques, créant des milliers d’emplois.

De nombreuses entreprises touristiques ont également innové en développant des produits liés aux atouts locaux tels que le tourisme culturel autour du thé, l’écotourisme, le tourisme communautaire et le tourisme mémoriel. Certaines ont commencé à intégrer les technologies numériques dans la promotion et la commercialisation de leurs services afin d’améliorer leur efficacité.

Pour la période 2026-2030, Thai Nguyen entend développer un tourisme durable, moderne et compétitif. La province ambitionne d’accueillir au moins 12 millions de visiteurs d’ici 2030, dont environ un million de touristes internationaux, avec des recettes touristiques dépassant 25.000 milliards de dôngs par an et la création d’environ 10.000 emplois.

Afin d’atteindre ces objectifs, Thai Nguyen mise sur le développement des lacs Nui Coc et Ba Be en tant que pôles touristiques majeurs proposant des produits écologiques, de villégiature et de loisirs haut de gamme. La province accorde également une attention particulière au tourisme communautaire, au tourisme vert, au tourisme intelligent et à l’économie nocturne afin d’améliorer l’expérience des visiteurs, de prolonger leur séjour et d’augmenter leurs dépenses.

Selon les orientations du secteur provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, les principaux produits touristiques à développer comprendront le tourisme communautaire lié à la culture du thé, le tourisme culturel, historique, spirituel et mémoriel, ainsi que l’écotourisme et le tourisme de villégiature haut de gamme dans les zones des lacs Nui Coc, Ba Be et du versant oriental du massif de Tam Dao. La diversification des produits associée à l’amélioration de la qualité des services est considérée comme une solution essentielle pour renforcer l’attractivité et la compétitivité du tourisme local.

Parallèlement, la province accélère l’élaboration des plans d’aménagement et attire des investisseurs stratégiques pour déployer de grands projets tels que des complexes hôteliers de luxe, des hôtels 4 et 5 étoiles, des parcours de golf, des espaces de loisirs et des produits de tourisme spirituel et de découverte de la nature.

Les infrastructures de transport font également l’objet d’investissements soutenus avec plusieurs projets de routes reliant le lac Nui Coc au versant oriental de Tam Dao, la route Bac Kan – lac Ba Be connectée à Na Hang (province de Tuyen Quang), ainsi que diverses autoroutes et routes périphériques. Une fois achevés, ces projets permettront de réduire les temps de déplacement, de renforcer les connexions régionales et d’élargir les espaces de développement touristique.

Grâce à des solutions globales en matière de planification, d’investissements dans les infrastructures, de diversification des produits, de promotion de la marque touristique et de développement des ressources humaines, Thai Nguyen entend progressivement révéler tout son potentiel et faire du tourisme un véritable moteur économique pour la province dans les années à venir. - VNA