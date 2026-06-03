Tourisme

Tourisme : en 2026, la proximité et la sécurité guident les choix des voyageurs

Sous l’effet de la hausse des coûts de transport, des incertitudes économiques et des préoccupations croissantes en matière de sécurité, les habitudes de voyage évoluent durant l’été 2026. Les touristes privilégient désormais des destinations proches, accessibles et offrant davantage de garanties, poussant les professionnels du secteur à adapter leurs offres et à renforcer la qualité de leurs services.

Les superbes plages de sable blanc de l'île de Cu Lao Cham (ville de Da Nang) attirent de nombreux touristes. Photo: VNA
Les superbes plages de sable blanc de l'île de Cu Lao Cham (ville de Da Nang) attirent de nombreux touristes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Alors que la saison estivale demeure la période la plus dynamique de l’année pour le secteur touristique, les incertitudes économiques, la hausse des coûts des services et les tensions géopolitiques influencent fortement les choix des voyageurs. Les séjours de proximité, plus abordables et offrant davantage de garanties en matière de sécurité, gagnent ainsi en popularité.

Selon les professionnels du secteur, l’augmentation des prix du carburant a entraîné une hausse sensible des coûts du transport, notamment aérien, modifiant les habitudes de consommation touristique. Les circuits domestiques nécessitant des déplacements en avion perdent en attractivité en raison d’une augmentation des coûts pouvant atteindre 30 à 40 %, explique Pham Hai Bang, directeur général de Bluetour.

À l’inverse, les voyages par la route, sur de courtes distances, séduisent un nombre croissant de familles grâce à leur coût modéré et à la flexibilité qu’ils offrent. Le développement du réseau autoroutier renforce également cette tendance. De nombreux voyageurs privilégient désormais des escapades de quelques jours vers des destinations situées à seulement deux à quatre heures de route des grandes villes.

Le marché international évolue lui aussi vers des destinations plus compétitives. Certaines offres à l’étranger affichent des tarifs comparables, voire inférieurs, à ceux de certains séjours domestiques. La Chine figure parmi les destinations les plus prisées de l’été 2026 grâce à sa proximité géographique, à ses coûts raisonnables et à la diversité de ses produits touristiques. Des villes comme Chongqing, Shanghai ou encore le circuit Kunming-Lijiang attirent de nombreux visiteurs vietnamiens. Les programmes vers la République de Corée et le Japon bénéficient également d’un intérêt soutenu grâce à des prix plus accessibles.

Les conditions climatiques influencent également les flux touristiques. Les fortes chaleurs observées depuis le début de l’été favorisent les destinations balnéaires ainsi que les régions montagneuses au climat plus tempéré. Outre les stations côtières, des destinations telles que Sa Pa ou Tam Dao enregistrent une fréquentation accrue.

Face à l’évolution de la demande, les entreprises du secteur adaptent leurs stratégies. Elles misent davantage sur l’optimisation des coûts, la diversification des produits et l’amélioration de l’expérience client plutôt que sur une simple concurrence tarifaire.

Parallèlement, la sécurité s’impose comme un critère essentiel dans le choix d’un voyage. Les agences renforcent leurs dispositifs de prévention en suivant de près les prévisions météorologiques et les réglementations locales afin d’ajuster leurs programmes. Le respect des règles de sécurité, notamment lors des déplacements routiers, des excursions nautiques ou des activités de plein air, fait désormais l’objet d’une vigilance accrue.

vnanet-vinh-hy.jpg
La baie de Vinh Hy, située dans la commune de Vinh Hai, province de Khanh Hoa, est une destination touristique qui attire les visiteurs grâce à ses magnifiques paysages naturels. Photo: VNA

La notion de sécurité englobe également la protection des droits des consommateurs. Les professionnels mettent en garde contre les offres anormalement bon marché, notamment les circuits dits "zéro dollar", qui compensent leurs faibles tarifs par des achats obligatoires ou des frais supplémentaires non annoncés. Ces pratiques nuisent à la qualité de l’expérience touristique et créent une concurrence déloyale sur le marché.

Les experts recommandent aux voyageurs de vérifier attentivement la réputation des agences, les conditions de transport, les standards d’hébergement, les garanties d’assurance et les procédures de gestion des imprévus avant toute réservation. Pour les voyages à l’étranger, il est également conseillé de suivre l’évolution de la situation politique et sociale des destinations choisies.

Dans un contexte économique encore incertain, les voyageurs privilégient de plus en plus des séjours abordables, proches et sûrs. Cette évolution incite les entreprises touristiques à renforcer la qualité de leurs services, la transparence de leurs offres et les garanties de sécurité, autant de conditions indispensables au développement durable et à la compétitivité du tourisme vietnamien. -VNA

#tourisme #sécurité #voyageurs
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le tourisme vert devient une nouvelle norme pour les professionnels vietnamiens. Photo: VNA

Le tourisme vert devient une nouvelle norme pour les professionnels vietnamiens

Face à l’évolution des attentes des voyageurs et aux impératifs de développement durable, le Vietnam intensifie la “verdisation” de son secteur touristique. Entre stratégies nationales, initiatives locales et engagement croissant des entreprises, la transition écologique s’impose désormais comme une condition essentielle de compétitivité et de pérennité pour l’industrie du tourisme.

Une image faisant la promotion des destinations vietnamiennes sur CNN International fin 2024.

Le Vietnam s’allie à CNN pour promouvoir son tourisme

CNN est un partenaire efficace depuis plusieurs années, contribuant à mettre en valeur la culture, le peuple, la gastronomie et la diversité des expériences locales vietnamiennes lors de forums et d'événements internationaux, ainsi que sur ses plateformes médiatiques.

Voir plus

Le lac Ba Be est d’une beauté digne d’un conte de fées. Photo : Internet.

Thai Nguyen mise sur le tourisme pour en faire un moteur de croissance durable

Forte d’un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, la province de Thai Nguyen accélère le développement de son secteur touristique avec l’ambition d’en faire un pilier économique majeur. Entre écotourisme, culture du thé, tourisme mémoriel et infrastructures modernisées, la province entend valoriser pleinement ses atouts afin d’attirer davantage de visiteurs vietnamiens et internationaux.

Des touristes étrangers à Hanoi. Photo: VNA

Le tourisme hanoïen poursuit sa croissance portée par de nouveaux produits expérientiels

La capitale vietnamienne a enregistré une forte progression de ses recettes touristiques au cours des cinq premiers mois de 2026, malgré un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et la hausse des coûts du transport aérien. Les autorités misent désormais sur les expériences culturelles, l’économie nocturne et la transformation numérique pour renforcer l’attractivité de la destination “Hanoï – Venir pour aimer”.

Certaines destinations photogéniques deviennent la coqueluche des réseaux sociaux, comme les rizières en terrasse dans la commune de Ban Liên, dans la province de Lào Cai. Photo: vietnamtourism.gov.vn

Les réseaux sociaux, prescripteurs des destinations hors des sentiers battus

À travers des clips vidéo capturant le rythme de la vie villageoise, la cuisine locale ou des paysages naturels sereins, de nombreux jeunes contribuent à promouvoir un tourisme authentique et riche en émotions, ouvrant ainsi des perspectives pour le développement du tourisme communautaire, de l’économie locale et la préservation de l’identité culturelle.

Vung Tau est déterminée à consolider son statut de "Ville touristique propre de l’ASEAN". Photo: VNA

Vung Tau, déterminée à consolider son statut de "Ville touristique propre de l’ASEAN"

Triple lauréat du titre de "Ville touristique propre de l’ASEAN", le quartier de Vung Tau poursuit sa transformation vers un modèle de tourisme vert et durable. Entre protection de l’environnement, modernisation urbaine et amélioration des services, cette destination balnéaire du Sud du Vietnam entend renforcer son attractivité tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.

Le complexe Sun World Fansipan Legend: Photo: VNA

Sa Pa, locomotive du développement économique de Lao Cai

Afin de concrétiser son objectif de faire du tourisme un secteur économique de pointe d’ici 2030, la province de Lao Cai intensifie ses efforts pour attirer les investissements, moderniser ses infrastructures et diversifier son offre à travers le développement de nouveaux pôles d’attraction.

Photo: Vietnam+

Le train international Vietnam-Chine relance la connectivité touristique transfrontalière

Un an après la reprise de son exploitation, la ligne ferroviaire internationale reliant Hanoï à Nanning, a transporté plus de 31 700 passagers venus de plus de 50 pays et territoires. Au-delà des déplacements transfrontaliers, ce service contribue au développement du tourisme, des échanges culturels et de la coopération entre le Vietnam et la Chine.

Les premiers passagers arrivés à Da Nang par ce vol direct. Photo: VNA

Da Nang renforce ses liaisons aériennes avec la Russie, la CEI et la Biélorussie

Le 23 mai, l’aéroport international de Da Nang a accueilli le premier vol direct reliant Moscou à Da Nang depuis plusieurs années, marquant une étape majeure dans la reconquête du marché touristique russe et de la Communauté des États indépendants (CEI). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la ville visant à attirer davantage de touristes internationaux haut de gamme.

Visiteurs au site écotouristique "Piste légendaire de Truong Son et Grotte du Commandement" à Quang Tri. Photo: VNA

Quang Tri : valoriser la mémoire de Truong Son à travers un tourisme innovant

Située au kilomètre 12 de la route 20 Quyet Thang, la Grotte du Commandement servait d’entrepôt général, de poste de commandement et de centre logistique stratégique pour le Commandement 559 pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains. Longue de 150 mètres et large de 100 mètres, elle est organisée en sept niveaux fonctionnels. Elle servait au stockage des armes et des vivres, aux soins des blessés, aux communications et à la vie quotidienne des soldats en route vers le Sud.

L'île de Ly Son, province de Quang Ngai. Photo: VNA

Les Vietnamiens privilégient des destinations authentiques pour l’été 2026

Face à une demande croissante pour des séjours authentiques et moins fréquentés, les voyageurs vietnamiens se tournent cet été vers des îles préservées, des plateaux d’altitude et des sites patrimoniaux émergents, stimulant une redéfinition des priorités d’aménagement et de préservation touristique.