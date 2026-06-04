Le dirigeant Tô Lâm appelle à une réforme profonde de l’action syndicale

Hanoï (VNA) – S’exprimant lors du 14e Congrès de la Confédération générale du travail du Vietnam, mandat 2026-2031, qui s’est ouvert le 4 juin à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a souligné la nécessité d’une réforme profonde, substantielle et résolue de l’action syndicale afin de faire du syndicat un véritable point d’appui pour les travailleurs et de renforcer le rôle moteur de la classe ouvrière dans le développement national.
Le dirigeant vietnamien a indiqué que ce congrès se tenait à un moment où le pays entrait dans une nouvelle phase de développement, conformément aux objectifs stratégiques fixés par le 14e Congrès national du Parti pour 2030, avec une vision à l’horizon 2045. Dans ce contexte, la classe ouvrière et les travailleurs occupent une place essentielle.
Selon lui, il ne peut y avoir d’industrie moderne sans une classe ouvrière moderne. De même, il est impossible d’améliorer durablement la productivité du travail si les travailleurs ne bénéficient pas de formation, de protection et de conditions favorables à leur épanouissement. Un développement durable ne saurait non plus être garanti si les conditions de vie des travailleurs demeurent difficiles ou si leurs aspirations légitimes ne sont pas pleinement entendues.
Le secrétaire général du Parti et président de la République a salué les contributions importantes de la classe ouvrière et de l’organisation syndicale au cours des dernières années. Les syndicats à tous les niveaux ont participé activement à l’élaboration des politiques et de la législation, tout en veillant à la protection de l’emploi, des revenus, du logement, des conditions de travail et des avantages sociaux des travailleurs.
Il a notamment mis en avant plusieurs programmes emblématiques, tels que « Têt de la solidarité », « Mois des travailleurs » ou encore « Toit syndical », qui ont permis de rapprocher davantage les syndicats des travailleurs et de répondre concrètement à leurs besoins.
Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Tô Lâm a félicité les ouvriers, les fonctionnaires, les employés et l’ensemble de l’organisation syndicale pour les résultats obtenus au cours du mandat écoulé.
Il a toutefois appelé à regarder avec lucidité les insuffisances persistantes. Certaines activités syndicales restent encore trop marquées par les procédures administratives et les mouvements de façade, sans répondre suffisamment aux préoccupations concrètes des travailleurs. Dans plusieurs localités et entreprises, les capacités de représentation, de dialogue et de défense des droits des salariés demeurent limitées.
Par ailleurs, les conditions de vie d’une partie des travailleurs, notamment dans les zones industrielles et franches, ainsi que des travailleurs migrants, informels ou saisonniers, restent précaires en matière de revenus, de logement, de santé, d’éducation et de protection sociale. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la transformation numérique, l’intelligence artificielle et l’automatisation modifient rapidement les emplois, les compétences requises et les relations de travail.
Face à ces défis, Tô Lâm a insisté sur la nécessité pour les syndicats de se réformer plus rapidement, plus profondément et de manière plus concrète, en plaçant les adhérents et les travailleurs au cœur de toutes leurs activités.
Pour le mandat 2026-2031, il a fixé six grandes orientations.
La première consiste à bâtir une classe ouvrière moderne, forte, hautement qualifiée et capable de maîtriser les nouvelles technologies. Les travailleurs doivent avoir accès à la formation tout au long de la vie afin de s’adapter aux évolutions rapides du marché du travail.
La deuxième priorité est de faire des travailleurs le centre de toutes les actions syndicales. L’efficacité du syndicat doit être évaluée non pas au nombre de réunions ou de documents produits, mais à travers la confiance des adhérents, la satisfaction des travailleurs, la qualité des conventions collectives et l’amélioration réelle de leurs conditions de vie.
Troisièmement, il a appelé à renforcer en profondeur les syndicats de base, qu’il considère comme le fondement de la vitalité de l’organisation syndicale. Les responsables syndicaux doivent être proches des travailleurs, comprendre leurs préoccupations et défendre leurs droits par le dialogue, la négociation et les instruments juridiques.
La quatrième mission consiste à promouvoir des relations de travail harmonieuses, stables et progressistes. Les syndicats doivent améliorer leurs capacités de dialogue social, de négociation collective et de prévention des conflits dès leur apparition.
Cinquièmement, le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité de construire un syndicat moderne, professionnel et numérique. La transformation numérique doit permettre d’améliorer la gestion des adhérents, la réception des requêtes, le conseil juridique et l’anticipation des problèmes susceptibles d’affecter les relations de travail.
Enfin, les syndicats sont appelés à participer plus activement à l’édification du Parti, à renforcer l’éducation politique et civique des travailleurs et à identifier davantage d’ouvriers méritants susceptibles d’être présentés à l’adhésion au Parti.
Tô Lâm a réaffirmé que le Parti, l’État, l’Assemblée nationale, le gouvernement, le Front de la Patrie du Vietnam ainsi que l’ensemble du système politique accompagneraient toujours les syndicats et les travailleurs. L’amélioration des conditions de vie des travailleurs, l’accès au logement, à la santé, à l’éducation, à la formation professionnelle et à un environnement de travail sûr constituent, selon lui, une responsabilité commune de l’État, des organisations syndicales, des entreprises et de toute la société.
Il a demandé à la Confédération générale du travail du Vietnam de traduire rapidement la résolution du Congrès en programmes d’action concrets, assortis d’objectifs, de responsabilités, d’échéances et de résultats clairement définis, afin que l’esprit du Congrès soit appliqué à tous les échelons du système syndical.
Se déclarant confiant dans les traditions de la classe ouvrière vietnamienne et dans la détermination réformatrice des syndicats, le dirigeant To Lam a estimé que le 14e Congrès de la Confédération générale du travail du Vietnam ouvrirait une nouvelle phase de développement plus dynamique, plus concrète et plus efficace, répondant aux exigences du développement national dans la nouvelle ère. - VNA
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