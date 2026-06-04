Le leader Tô Lâm dans trois pays de l’ASEAN, la presse indonésienne en parle

Hanoi (VNA) - Le journal indonésien Kompasiana a salué mercredi 3 juin la récente tournée du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines, la qualifiant d’une étape diplomatique importante visant à promouvoir la paix, à renforcer la confiance politique et à développer la coopération économique dans la région de l’ASEAN.



Cette tournée témoigne non seulement de la nouvelle orientation de la politique étrangère vietnamienne dans une nouvelle phase de développement, mais aussi d’une approche diplomatique de plus en plus proactive, pragmatique et axée sur l’efficacité, a-t-il noté.



Ainsi, les activités du dirigeant vietnamien dans les trois pays ont contribué à renforcer le rôle de la diplomatie de haut niveau dans l’orientation stratégique des relations bilatérales, tout en jetant les bases d’une coopération durable entre le Vietnam et ses partenaires régionaux.



Le journal a vu dans la réception solennelle accordée par ces trois pays au secrétaire général et président Tô Lâm le témoignage de la position grandissante du Vietnam au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).



Ses entretiens avec les dirigeants de la Thaïlande, de Singapour et des Philippines ont ouvert de nouvelles perspectives de coopération, alors que les quatre pays entrent dans une nouvelle phase de développement et doivent s’adapter aux changements complexes de l’environnement régional et international.



Le journal a observé la poursuite de l’élévation des liens du Vietnam avec ses partenaires importants au sein de l’ASEAN : la promotion du partenariat stratégique global avec la Thaïlande avec des orientations de coopération à long terme, l’approfondissement des relations avec Singapour au travers du mécanisme de dialogue stratégique entre les deux partis au pouvoir, et l’élévation des liens avec les Philippines au niveau de partenariat stratégique renforcé.



Il a également souligné l’accord entre les parties visant à créer de nouveaux mécanismes de coopération pour renforcer la confiance politique et créer un cadre pour une coopération plus substantielle à l’avenir, notamment le Programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande pour la période 2026-2031 et le mécanisme de dialogue stratégique entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti d’action populaire de Singapour.



Le journal a également salué les activités de réseautage et d’innovation menées dans le cadre de cette tournée, dont l’un des moments forts a été le discours liminaire du secrétaire général et président Tô Lâm au 23e Dialogue de Shangri-La, le 29 mai à Singapour. Selon le Kompasiana, le message principal du discours était un appel au renforcement du dialogue, à la construction de la confiance et au respect du droit international afin de prévenir les conflits.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné la nécessité de développer des mécanismes plus efficaces de consultation, de médiation et de gestion des crises, tout en intensifiant les initiatives de renforcement de la confiance entre les agences de défense, de sécurité et d’application de la loi en mer, les universitaires et les entreprises.



La journal a considéré que que les points de vue exprimés par le Vietnam lors du Dialogue de Shangri-La reflètent clairement son approche des défis sécuritaires actuels, privilégiant la diplomatie préventive, la coopération régionale et le rôle du droit international dans le maintien de la paix et de la stabilité.



En particulier, le message concernant la centralité de l’ASEAN a été jugé significatif par la presse indonésienne, dans un contexte régional marqué par de nombreuses concurrences stratégiques. Le rôle central de l’ASEAN ne peut être maintenu que par la solidarité, l’autonomie stratégique et la capacité à construire un agenda commun.



Le journal a soutenu que l’invitation faite au secrétaire général et président Tô Lâm de prononcer le discours d’ouverture du Dialogue de Shangri-La reflète non seulement la reconnaissance internationale croissante de la position du Vietnam, mais démontre également les attentes quant aux contributions du Vietnam aux questions régionales de paix, de sécurité et de développement.



La tournée du secréaire général et président Tô Lâm dans trois pays de l’ASEAN permet au Vietnam de véhiculer plus clairement à ses partenaires régionaux sa vision du développement, ses priorités stratégiques et son orientation en matière de politique étrangère pour la nouvelle période.



Elle témoigne également de la volonté du Vietnam de coopérer avec les pays dans et hors de la région afin de renforcer la confiance, de promouvoir le dialogue, d’intensifier la coopération et de construire ensemble une région Asie-Pacifique de paix, de stabilité et de développement durable, a-t-il encore indiqué. – VNA

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