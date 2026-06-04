Politique

Le Vietnam réaffirme son respect de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale

En tant qu’État partie à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et pays riverain de la Mer Orientale, le Vietnam respecte toujours la liberté de navigation et de survol des États dans cette zone maritime, conformément au droit international et à la CNUDM de 1982.

La porte-parole Pham Thu Hang. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères
La porte-parole Pham Thu Hang. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) – Répondant à des questions sur les récentes déclarations de la Chine et des Pays-Bas concernant les activités du navire néerlandais De Ruyter dans la zone de l’archipel de Hoang Sa (Paracels), la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a réaffirmé la position constante du Vietnam en la matière.

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères donnée le 4 juin à l’après-midi, elle a réitéré que le Vietnam dispose de suffisamment de preuves historiques et de fondements juridiques pour affirmer sa souveraineté sur l’archipel de Hoang Sa, conformément au droit international, et appelle les autres pays à respecter cette réalité.

En tant qu’État partie à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et pays riverain de la Mer Orientale, le Vietnam respecte toujours la liberté de navigation et de survol des États dans cette zone maritime, conformément au droit international et à la CNUDM de 1982, a-t-elle souligné.

Lors de la même conférence de presse, interrogée sur l’annonce du Premier ministre cambodgien concernant l’envoi d’une notification à la Thaïlande et au secrétaire général des Nations unies en vue d’engager une procédure obligatoire de conciliation relative à un différend maritime entre les deux pays dans le golfe de Thaïlande, Pham Thu Hang a déclaré que le Vietnam salue le règlement des différends et des divergences par des moyens pacifiques, conformément à la CNUDM de 1982, à la Charte des Nations unies et au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Répondant par ailleurs à des questions sur les mesures de protection consulaire prises à la suite du décès de deux stagiaires vietnamiens au Japon, la porte-parole a indiqué que, dès réception de l’information, le Consulat général du Vietnam à Osaka avait pris contact avec les autorités locales, l’entreprise d’envoi de travailleurs et l’organisme d’accueil afin de vérifier les circonstances de l’accident.

Selon les premiers éléments de l’enquête de la police japonaise, les deux ressortissants vietnamiens ont été retrouvés inconscients alors qu’ils travaillaient sur un chantier de pose de canalisations dans la ville de Kusatsu, préfecture de Shiga. Transportés d’urgence à l’hôpital, ils ont été déclarés décédés peu après leur admission.

Le Consulat général du Vietnam à Osaka poursuit sa coordination avec les autorités japonaises afin de déterminer les causes exactes de l’accident. Parallèlement, il met en œuvre les mesures de protection consulaire nécessaires, maintient le contact avec les familles des victimes pour leur exprimer son soutien et les accompagner dans les démarches liées aux suites du décès.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des deux victimes », a déclaré Pham Thu Hang. -VNA

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