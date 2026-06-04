Politique

Le Vietnam réaffirme son opposition à toute forme de travail forcé

La politique constante du Vietnam consiste à interdire strictement toute forme de travail forcé et à respecter rigoureusement les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que les engagements pris dans le cadre des accords de libre-échange. Cette politique est clairement inscrite dans la législation vietnamienne, les programmes et plans d’action du gouvernement, et est effectivement mise en œuvre dans la pratique.

La porte-parole Pham Thu Hang. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères
La porte-parole Pham Thu Hang. Photo: Ministère vietnamien des Affaires étrangères

Hanoï (VNA) – Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenue le 4 juin à Hanoï, la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, a répondu aux questions de la presse concernant la proposition du Représentant américain au commerce (USTR) d’imposer des droits de douane additionnels à 60 économies, dont le Vietnam.

Cette proposition repose sur une conclusion selon laquelle ces économies n’auraient pas adopté ou appliqué de manière suffisamment efficace des mesures visant à empêcher l’importation de produits issus du travail forcé, ce qui constituerait un obstacle au commerce des États-Unis.

Selon la porte-parole, les conclusions de l’enquête menée par les autorités commerciales américaines sur les pratiques liées au travail forcé ne reflètent ni la réalité de la situation au Vietnam ni les efforts déployés par le pays pour prévenir et combattre ce phénomène.

Elle a rappelé que la politique constante du Vietnam consiste à interdire strictement toute forme de travail forcé et à respecter rigoureusement les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que les engagements pris dans le cadre des accords de libre-échange. Cette politique est clairement inscrite dans la législation vietnamienne, les programmes et plans d’action du gouvernement, et est effectivement mise en œuvre dans la pratique.

Au cours des dernières années, le Vietnam a ratifié plusieurs conventions et traités internationaux pertinents afin de garantir pleinement les droits et intérêts légitimes des travailleurs. Le pays a également fourni aux autorités américaines des informations complètes et détaillées tout au long du processus d’enquête.

Le Vietnam a échangé, échange et continuera d’échanger et de travailler avec la partie américaine dans un esprit constructif et de coopération afin de résoudre les désaccords persistants sur la base des engagements commerciaux bilatéraux et multilatéraux de chaque partie, tout en veillant à protéger les droits et intérêts légitimes des travailleurs et des entreprises, a déclaré Pham Thu Hang. -VNA

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