Le Festival du film d’Asie de Da Nang revient avec une dimension internationale renforcée

Da Nang (VNA) - Sous le thème « Un pont de l’Asie vers le monde » (Bridging Asia to the World), la 4e édition du Festival du film d’Asie de Da Nang (DANAFF) 2026 ambitionne d’élargir l’ouverture internationale du cinéma vietnamien tout en accompagnant l’émergence des jeunes talents du 7e art.



Coorganisé par le Comité populaire de Da Nang et l’Association vietnamienne de promotion du développement du cinéma (VFDA), l’événement gagne en ampleur et attire un nombre croissant de délégués, réalisateurs et professionnels du cinéma vietnamiens et étrangers. Seul festival annuel au Vietnam répondant aux standards internationaux depuis 2023, le DANAFF s’est progressivement imposé comme l’un des rendez-vous cinématographiques majeurs de la région.

​

Prévue du 28 juin au 4 juillet, cette nouvelle édition met particulièrement l’accent sur les activités de formation, de réseautage professionnel et de coopération internationale. Les cérémonies d’ouverture et de clôture, organisées au Palais des congrès international Ariyana, seront retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam.



Selon Nguyen Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire municipal, les préparatifs s'effectuent de manière proactive et coordonnée, visant à affirmer le DANAFF comme une empreinte culturelle emblématique renforçant l'attractivité de Da Nang dans l’intégration internationale.



De son côté, Truong Thi Hong Hanh, directrice du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, a précisé que la promotion s’intensifie vers les marchés mondiaux.



Pour le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, le festival constitue aujourd’hui une plateforme essentielle de valorisation des œuvres de qualité et du soft power culturel vietnamien. Dans la stratégie de développement des industries culturelles, le cinéma occupe selon lui une place centrale, à la croisée des valeurs artistiques et du potentiel économique.



La compétition asiatique réunira 13 œuvres, dont une coproduction vietnamo-américaine, tandis que la compétition nationale comptera 11 longs métrages.



Cette année, La compétition asiatique regroupe 13 œuvres, dont une coproduction vietnamo-américaine, tandis que la compétition nationale compte 11 longs métrages.



En parallèle, les spectateurs découvriront le Panorama du cinéma asiatique, le Cinéma vietnamien d'aujourd'hui, le Focus sur le cinéma américain et une rétrospective de 40 ans de Renouveau. Des projections en plein air animeront également le parc APEC, le Centre culturel-cinémathèque, la place Hoa Khanh, la plage de Tam Thanh et la place de la rivière Hoai à Hoi An.



Le volet professionnel du festival comprendra trois grands séminaires consacrés à l’intelligence artificielle, aux technologies numériques et à la protection de la propriété intellectuelle dans le cinéma, à l’évolution du cinéma vietnamien depuis la période du Renouveau, ainsi qu’au thème : « L’industrie cinématographique américaine : modèles de réussite et pistes de réflexion pour le Vietnam ».



Le programme « Pépinière de projets » continue de soutenir les jeunes talents avec 18 projets sélectionnés dans les catégories Art-house et Films de genre. Les participants bénéficieront de workshops et d'un réseautage international, les projets de l'ASEAN ayant l'opportunité de rejoindre des programmes en Thaïlande et en France via le programme Cinéma du monde de CNC. Le programme d'accompagnement du festival soutiendra les jeunes cinéastes par le biais de formations, de mises en réseau et d'un développement de projet. Cette année, 18 projets ont été sélectionnés dans deux catégories : Projets de cinéma d'auteur asiatique et Projets de films de genre vietnamiens. Par ailleurs, l’Atelier de scénario, soutenu par Université Columbia, accompagnera huit projets sous la direction d’experts internationaux tels que Jack Lechner, Tony Bui et Anthony Chen.

​



Enfin, le workshop « Cultiver le talent » proposera des formations d’interprétation dirigées par Lydia Park et Rob Marchand, complétées par des Master Classes consacrées à la production et à la réalisation à destination des jeunes cinéastes émergents.- VNA