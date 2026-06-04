Économie

Vers un marché pilote des actifs numériques : le vice-PM Nguyen Van Thang s’entretient avec le directeur général du groupe Bybit

Ben Zhou, cofondateur et directeur général du groupe Bybit, l’une des principales plateformes mondiales d’échange d’actifs cryptographiques a été reçu par le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang le 4 juin à Hanoï. 

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (à droite) reçoit Ben Zhou, cofondateur et directeur général du groupe Bybit. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang (à droite) reçoit Ben Zhou, cofondateur et directeur général du groupe Bybit. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a reçu le 4 juin à Hanoï, Ben Zhou, cofondateur et directeur général du groupe Bybit, l’une des principales plateformes mondiales d’échange d’actifs cryptographiques, dont le siège est actuellement situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Lors de la réception, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a précisé que le gouvernement vietnamien a officiellement promulgué la Résolution n° 05/2025/NQ-CP sur la mise en œuvre à titre expérimental d'un marché des actifs cryptographiques au Vietnam. Il a souligné que ce secteur émergent offre d’importantes perspectives de croissance, tout en comportant des risques qu’il convient de maîtriser.

Il a ainsi insisté sur la nécessité d’un cadre réglementaire rigoureux afin de protéger les investisseurs et de prévenir le blanchiment de capitaux, la fraude ainsi que toute autre activité illégale.

Le vice-Premier ministre a indiqué que le Vietnam souhaitait bénéficier de l’accompagnement et de l’expérience d’entreprises de premier plan disposant d’une solide expertise internationale pour développer son marché des crypto-actifs, notamment dans l’élaboration du cadre juridique, la régulation et la supervision des transactions, le développement des infrastructures technologiques et la formation des ressources humaines.

Le gouvernement vietnamien se félicite de l’intérêt des entreprises étrangères disposant de solides capacités financières et technologiques pour coopérer avec les acteurs vietnamiens dans le cadre de la phase pilote. Toutefois, la sélection des participants s’effectuera sur la base de critères rigoureux portant notamment sur la solidité financière, les capacités technologiques, la sécurité des systèmes et l’expérience opérationnelle.

En évaluant le potentiel d'expansion du marché des actifs cryptographiques au Vietnam comme étant extrêmement vaste, le vice-Premier ministre a considéré qu'avec un cadre juridique cohérent, le marché offrirait aux entreprises et à la population des perspectives d'investissement transparentes. De ce fait, une préparation exhaustive sur les plans institutionnel, technique et managérial, en parfaite adéquation avec les normes internationales, constitue une condition préalable et indispensable avant toute mise en œuvre à caractère officiel.

Pour sa part, Ben Zhou, directeur général de Bybit, a exprimé son appréciation concernant les progrès notables accomplis par le Vietnam dans la définition d'un cadre législatif pour les actifs virtuels. Il a souligné que son entreprise accordait une importance primordiale à la sécurité et à la transparence du marché, tout en se disant prête à partager son expérience et à coopérer étroitement avec les partenaires vietnamiens.

Réaffirmant que le gouvernement vietnamien encourage l’innovation et les nouveaux modèles économiques, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a exprimé le souhait que Bybit devienne un partenaire stratégique et fiable des autorités de régulation vietnamiennes.

Cette coopération viserait à développer un marché des actifs cryptographiques équilibré, conciliant les intérêts de l’État, des investisseurs et des citoyens, tout en contribuant à bâtir un environnement financier sain, transparent et efficace au Vietnam.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #actifs numériques
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