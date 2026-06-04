Forte dynamique entrepreneuriale avec près de 95.000 créations d’entreprises en cinq mois

Hanoï (VNA) – L’environnement entrepreneurial vietnamien a affiché une croissance remarquable au cours des cinq premiers mois de 2026, selon le dernier rapport socio-économique publié par l’Office général des statistiques du Vietnam, relevant du ministère des Finances.

Entre janvier et mai, plus de 94.800 entreprises ont été nouvellement créées à travers le pays, avec un capital social total de près de 1.066.300 milliards de dongs. Par rapport à la même période de 2025, le nombre de nouvelles entreprises a progressé de 42,1 %, tandis que le capital enregistré a bondi de 64,8 %.

Pour le seul mois de mai, plus de 17.000 entreprises ont vu le jour, représentant un capital de plus de 280.900 milliards de dongs et près de 75.900 emplois déclarés. Si le nombre de créations a légèrement reculé par rapport à avril, le volume de capital enregistré a augmenté de 13,8 %. Comparé à mai 2025, le nombre d’entreprises créées a progressé de 12,5 % et le capital investi de 79,3 %.

Le capital moyen d’une entreprise nouvellement créée a atteint 16,5 milliards de dongs en mai, en hausse de 59,3 % sur un an. Parallèlement, environ 9.100 entreprises ont repris leurs activités, portant à près de 47.800 le nombre d’entreprises revenues sur le marché depuis le début de l’année.

Au total, plus de 142.600 entreprises ont intégré ou réintégré le marché au cours des cinq premiers mois de l’année, soit une augmentation de 27,6 % par rapport à la même période de 2025. En moyenne, l’économie vietnamienne a enregistré 28.500 nouvelles entreprises ou reprises d’activité chaque mois.

Les services demeurent le principal moteur de cette dynamique avec près de 70.600 nouvelles entreprises créées, suivis de l’industrie et de la construction avec plus de 23.300 entreprises. Les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, bien que modestes en volume, ont affiché la plus forte croissance relative.

Toutefois, cette expansion s’accompagne d’un important mouvement de restructuration. Sur la même période, environ 129.300 entreprises ont quitté le marché, en hausse de 15,8 % sur un an. Parmi elles figurent 78.800 entreprises ayant suspendu temporairement leurs activités, plus de 31.400 en attente de dissolution et plus de 19.000 ayant achevé leur liquidation, soit près du double du niveau enregistré un an auparavant.

Les secteurs les plus touchés par les dissolutions sont l’immobilier, le commerce de gros et de détail, l’industrie manufacturière et la construction.

Face à ces évolutions, le ministère des Finances s'efforce également de mener des réformes administratives afin de réduire les coûts de mise en conformité et les délais de traitement des procédures, tout en élaborant des politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises familiales. Les efforts porteront principalement sur l'incitation des entreprises familiales à se transformer en sociétés et sur l'accompagnement des entreprises nationales dans leur développement afin qu'elles deviennent des sociétés plus importantes et compétitives à l'international.

Un représentant du Département du développement de l'entreprise privée et de l'économie collective a déclaré que le ministère accorde la priorité à l'amélioration du climat des affaires et des investissements et apporte un soutien aux entreprises pour renforcer leurs capacités en matière de gouvernance, de fiscalité et de comptabilité. - VNA

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