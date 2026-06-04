Campagne des « 500 jours » : Lam Dong accélère l’identification des martyrs grâce à l’ADN

​Lam Dong (VNA) - Le 4 juin, au cimetière des martyrs de la commune de Duc Linh, le Comité de pilotage 515 de la province de Lam Dong a officiellement lancé une opération de prélèvement, de numérisation et de transfert d’échantillons de restes de martyrs dont l’identité demeure inconnue.

​Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits », visant à accélérer la recherche, le regroupement et l’identification des restes des martyrs.

​Le cimetière des martyrs de la commune de Duc Linh a été choisi comme point de départ pour expérimenter le processus avant son déploiement à l'échelle provinciale. Sur place, les unités compétentes ont procédé au prélèvement de 55 échantillons, conformément aux protocoles rigoureux de scellage et de conservation. Parallèlement, une phase de numérisation a été amorcée afin d’intégrer ces informations dans un système de gestion centralisé, facilitant ainsi les analyses et les vérifications de l’ADN.

​Dinh Van Tuan, vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité de pilotage 515, a souligné que cette opération permet de tester concrètement chaque étape du processus, de l’ouverture des sépultures à la restauration temporaire des tombes, en passant par le prélèvement et le stockage sécurisé des restes. Les résultats de cette phase pilote permettront d’identifier les points forts et les insuffisances afin d’ajuster les méthodes de travail, garantissant une mise en œuvre scientifique, rigoureuse et efficace lors des étapes suivantes.

​La province de Lam Dong compte actuellement 12 cimetières de martyrs, dont 11 font l’objet de cette campagne de prélèvement. Au total, 4 845 sépultures sans identité ont été recensées sur le territoire provincial. L’effort de prélèvement sera particulièrement soutenu au cimetière des martyrs de Binh Thuan avec 3 436 échantillons prévus, ainsi qu’à celui de Lam Dong qui en compte 777.

​Selon le Comité de pilotage 515, l’unification du processus de collecte et de numérisation des données constitue une avancée majeure. S’appuyant sur les progrès scientifiques et technologiques, la province entend construire une base de données génétiques précise afin de permettre des comparaisons ADN fiables.

​En amont de cette opération, une session de formation s’est tenue le 3 juin à destination des représentants des 11 communes et quartiers gérant des cimetières de martyrs dans la province. Les participants y ont été formés aux techniques de prélèvement, aux normes de scellage et aux procédures de mise à jour numérique, garantissant l’efficacité de cette mission.

​Selon le programme d’action 2026-2030, la feuille de route de la campagne des 500 jours s’articule en deux phases assorties d’objectifs précis.

​La première (janvier 2026 - juillet 2027) vise à résoudre l’essentiel des dossiers en suspens. Elle fixe pour objectif la recherche et le rapatriement d’environ 7.000 restes de martyrs, l’achèvement du prélèvement d’échantillons sur l’ensemble des tombes non identifiées dans les cimetières nationaux – soit près de 230.000 sépultures - ainsi que sur les restes nouvellement découverts. Environ 18 000 analyses ADN seront réalisées, parallèlement à la mise en place et à l’exploitation d’une base de données génétique des proches de martyrs non identifiés.

​La seconde, d’août 2027 à décembre 2030, ambitionne la localisation et le rapatriement d’environ 3.000 dépouilles supplémentaires et la réalisation de quelque 30.000 expertises ADN. Elle prévoit également d’intensifier la vérification, la mise à jour et la rectification des informations lacunaires figurant sur les tombes, sur la base d’éléments probants. -VNA

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