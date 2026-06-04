Main-d’œuvre vietnamienne : plus de 53 000 départs vers l’étranger en cinq mois

Hanoï (VNA) - Au cours des cinq premiers mois, 53 159 travailleurs vietnamiens sont partis travailler à l’étranger dans le cadre de contrats de travail, soit 47,5 % de l’objectif annuel fixé à 112 000 personnes, selon le ministère de l’Intérieur.

Le Japon demeure la première destination avec 24 030 travailleurs, dont 10 750 femmes. Il est suivi de Taïwan (Chine), qui a accueilli 21 104 travailleurs, dont 6 752 femmes. Viennent ensuite la République de Corée (3 217 travailleurs), la Chine (1 498), Singapour (704), la Grèce (441) et la Russie (344).

Pour le seul mois de mai, 11 948 Vietnamiens sont partis travailler à l’étranger. Taïwan (Chine) est arrivé en tête avec 5 764 travailleurs, devant le Japon (4 608), la République de Corée (423) et la Chine (396).

Le marché japonais continue d’offrir de nouvelles opportunités. Dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés spécifiques (SSW), trois nouveaux secteurs ont été ajoutés : les services de blanchisserie industrielle, les entrepôts logistiques et l’économie circulaire, portant à 19 le nombre total de secteurs ouverts aux travailleurs étrangers. Plusieurs secteurs existants seront également réorganisés à partir d’avril 2027 afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail.

Par ailleurs, le Japon lancera en avril 2027 un nouveau programme intitulé Employment for Skill Development (ESD), couvrant 17 secteurs d’activité. Ce dispositif devrait offrir davantage de possibilités aux travailleurs étrangers, dont les Vietnamiens.

Concernant l’emploi intérieur, la population active vietnamienne âgée de 15 ans et plus est estimée à 53,6 millions de personnes. Le taux de participation au marché du travail atteint 68,3 %, tandis que le nombre de personnes en emploi s’élève à 52,5 millions. La proportion de travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un certificat professionnel atteint 29,6 %.

Le taux de chômage urbain s’établit à 2,46 %, bien en dessous de l’objectif fixé pour 2026. Les entreprises ont exprimé un besoin de recrutement de plus de 432 000 travailleurs au cours des cinq premiers mois de l’année, principalement dans les entreprises à capitaux étrangers et pour les emplois peu qualifiés.

Le ministère de l’Intérieur a toutefois souligné que la demande de main-d’œuvre reste concentrée dans les grands centres économiques, alors qu’une grande partie des travailleurs se trouve dans les zones rurales. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les incertitudes économiques mondiales pourraient également peser sur le marché du travail dans les mois à venir.

Au premier trimestre 2026, le revenu mensuel moyen des travailleurs vietnamiens a atteint 9,01 millions de dongs, en hausse de 7,4 % par rapport à 2025. Celui des salariés s’est élevé à près de 10 millions de dongs par mois, soit une progression de 5,3 %. -VNA

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