Société

Sécurité : nouvel élan pour la coopération entre Hanoï et Moscou

La rencontre entre la délégation de la Police de Hanoï et la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou visait à renforcer les échanges d’expériences et de promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité, de l’ordre public et de la lutte contre la criminalité

Le général de division Nguyen Thanh Tung rencontre les responsables de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou. Photo: VNA
Le général de division Nguyen Thanh Tung rencontre les responsables de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou. Photo: VNA

Moscou (VNA) – Le 4 juin, lors de sa rencontre avec les responsables de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou, le directeur de la Police de Hanoï, le général de division Nguyen Thanh Tung, en visite de travail en Russie, a mis en avant le développement positif de la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les autorités russes, ainsi qu’entre les administrations de Hanoï et de Moscou.

Selon le général de division Nguyen Thanh Tung, cela constitue une base solide pour approfondir les relations entre les différentes unités du ministère vietnamien de la Sécurité publique, notamment la Police de Hanoï, et les organismes relevant du ministère russe de l’Intérieur.

La rencontre entre la délégation de la Police de Hanoï et la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou visait à renforcer les échanges d’expériences et de promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité, de l’ordre public et de la lutte contre la criminalité, dans le cadre des accords signés entre les deux parties, contribuant ainsi à consolider et à approfondir le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

vnanet-nga-june4-2.jpg
Le directeur de la Police de Hanoï, le général de division Nguyen Thanh Tung (droite), et le chef de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou, le général de division Oleg Baranov. Photo: VNA

Au cours de la rencontre, le général de division Nguyen Thanh Tung a présenté plusieurs résultats marquants obtenus par la Police de Hanoï. Il a par ailleurs indiqué qu’une nouvelle mission importante lui avait été confiée par les autorités municipales : assurer le rôle d’organe permanent chargé de la mise en œuvre du projet de « Ville intelligente de Hanoï », axé sur cinq priorités : les embouteillages, le respect de l’ordre urbain, la pollution de l’environnement, les inondations et la sécurité alimentaire. Il a exprimé le souhait de renforcer les échanges avec Moscou afin de partager expériences et solutions dans ces domaines.

De son côté, le général de division Oleg Baranov, chef de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou, a souligné que les relations traditionnelles d’amitié entre la Russie et le Vietnam, fondées sur de longues années de coopération étroite dans de nombreux domaines, continuaient de se développer positivement.

Selon lui, malgré les évolutions du contexte géopolitique international, le Vietnam demeure un partenaire stratégique fiable de la Russie. Il a estimé que la coopération entre le ministère russe de l’Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique suivait une trajectoire stable et prometteuse.

Dans le cadre du mémorandum de coopération signé en 2024 entre la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou et la Police de Hanoï, quatre événements internationaux ont été organisés en 2025. Les deux parties ont également échangé leurs expériences en matière de lutte contre la criminalité, de sécurité publique et de cybersécurité.

Le chef de la Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou s’est déclaré convaincu que le Programme d’action conjoint pour 2026 entre le ministère russe de l’Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique offrirait également de nouvelles possibilités d’organiser et de mener conjointement plusieurs activités dans les temps à venir.

À cette occasion, les deux parties ont convenu de plusieurs orientations et programmes de coopération pour les temps à venir afin de consolider les acquis, de contribuer au développement de chacune des deux capitales et de renforcer davantage le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Russie #Hanoi #Moscou #coopération #sécurité #Police de Hanoi #Direction générale des Affaires intérieures de la ville de Moscou #relations Russie
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Au cours des cinq premiers mois, 53 159 travailleurs vietnamiens sont partis travailler à l’étranger dans le cadre de contrats de travail. Photo: VNA

Main-d’œuvre vietnamienne : plus de 53 000 départs vers l’étranger en cinq mois

Le Vietnam maintient une forte dynamique dans l’envoi de travailleurs à l’étranger, avec plus de 53 000 départs enregistrés au cours des cinq premiers mois de 2026. Alors que le Japon et Taïwan (Chine) demeurent les principaux marchés d’accueil et multiplient les opportunités pour la main-d’œuvre vietnamienne, le pays continue parallèlement d’afficher des indicateurs solides sur son marché du travail intérieur, malgré les incertitudes de l’environnement économique mondial.

Ouverture du 14e Congrès des syndicats du Vietnam pour le mandat 2026-2031. Photo: VNA

Ouverture du 14e Congrès des syndicats du Vietnam pour le mandat 2026-2031

Le 14e Congrès des syndicats du Vietnam s'est ouvert le 4 juin à Hanoï en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Réunissant 780 délégués représentant près de 10 millions de syndiqués, il fixe les priorités du mouvement syndical pour la période 2026-2031, avec l'accent mis sur la protection des travailleurs, l'innovation, la transformation numérique et le développement d'une main-d'œuvre moderne et qualifiée.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh (au centre), lors d’une rencontre avec des enseignants et des étudiants de l’Université des langues étrangères de Pékin. Photo: VNA

Vietnam – Chine : la jeunesse, moteur du rapprochement entre les peuples

À Pékin, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné le rôle déterminant de la jeunesse dans le renforcement des échanges culturels, éducatifs et touristiques entre les deux pays, appelant les nouvelles générations à devenir des passerelles durables de l’amitié sino-vietnamienne.

Vue d’ensemble du projet de logements pour travailleurs et de logements sociaux dans la zone industrielle de Yên My II, province de Hung Yên. Photo : VNA.

Des mesures préférentielles renforcées pour développer le logement locatif

Le Vietnam s’apprête à mettre en place des mécanismes préférentiels renforcés en matière de foncier, de financement et de réglementation afin de stimuler le développement du logement locatif, considéré comme un levier stratégique pour répondre à la demande croissante de logements et soutenir une urbanisation durable.

Le général de division Nguyen Quoc Toan, chef du Bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Photo : VNA

Le Vietnam intensifie la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle

Après un mois de campagne intensive, les forces de police vietnamiennes ont poursuivi 56 affaires liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et bloqué 194 sites internet illicites. Les autorités renforcent parallèlement le cadre juridique pour lutter contre les infractions commises à l’aide de l’intelligence artificielle et des technologies deepfake.

Des passants à une exposition des titres de livres les plus populaires dans la rue des livres de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le « bouclier numérique » au service de la protection du droit d’auteur dans l’édition

Face à la multiplication des atteintes au droit d’auteur dans l’environnement numérique, le secteur de l’édition vietnamien est confronté à des défis croissants. Les infractions, de plus en plus sophistiquées et transfrontalières, s’appuient désormais sur les nouvelles technologies, y compris l’intelligence artificielle. Cette situation impose un changement d’approche : passer d’une logique de réaction à une stratégie de prévention fondée sur la combinaison du cadre juridique, des solutions technologiques et de la sensibilisation de la société.

Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, Nguyên Van Long, et les chefs des délégations des pays participants. Photo : VNA

Le Vietnam, la Chine, le Laos et le Myanmar adoptent un plan d’action anti-drogue

Ce plan d’action conjoint prévoit la coordination, par les quatre pays, de l’évaluation et du contrôle de la production, du trafic et du transport illicite de drogue et de précurseurs dans la région, au moyen d’un contrôle strict des zones frontalières, des postes-frontières terrestres et des axes routiers terrestres, fluviaux, maritimes et aériens.

Photo d'illustration.

Protéger activement les données personnelles dans le cyberespace

À l’heure où l’intelligence artificielle accélère la transformation numérique et stimule la croissance économique, les cybermenaces gagnent elles aussi en sophistication. Entre vols de données, usurpations d’identité et escroqueries alimentées par l’IA, la protection des données personnelles s’impose désormais comme un enjeu majeur de sécurité économique et sociale. Face à cette réalité, experts et autorités appellent à renforcer à la fois les dispositifs technologiques, le cadre juridique et la vigilance des utilisateurs.

Des officiers et agents de la police de la circulation surveillent le trafic routier 24 heures sur 24 grâce à des caméras dotées d’intelligence artificielle au centre d’information et de commandement relevant du Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique. Photo: VNA

Le Vietnam numérise davantage l’immatriculation des véhicules via VNeID et VNeTraffic

À compter du 8 juin 2026, les données relatives à l’immatriculation des véhicules seront intégrées aux applications numériques VNeID et VNeTraffic, conformément à une nouvelle circulaire du ministère vietnamien de la Sécurité publique visant à accélérer la transformation numérique des services administratifs liés aux transports et à la gestion des véhicules.

Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Photo : vnuhcm.edu.vn

Développer quatre établissements d’enseignement supérieur de rang asiatique

Le gouvernement vietnamien a approuvé un projet ambitieux visant à faire de quatre grandes universités du Sud-Est du pays des pôles d’excellence en formation, recherche, innovation et transfert de technologies. À l’horizon 2035 puis 2050, ces établissements devront atteindre les standards des meilleures universités asiatiques et contribuer au rayonnement régional de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors de la séance de travail. Photo : VNA

Accélération du développement des logements locatifs dans la Région économique clé du Nord

Une séance de travail avec les dirigeants de la ville de Hai Phong et des provinces de Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh et Hung Yen, afin de mettre en œuvre les directives du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, relatives au développement du logement locatif dans ces localités a eu lieu le 1er juin à Hai Phong, sous l'égide du Premier ministre Le Minh Hung.

Une responsable du centre pénitentiaire de Thanh Xuân remet la décision d'amnistie présidentielle de 2026 à une personne éligible. Photo : VNA

L'amnistie 2026 s'inscrit dans la tradition humaniste du Vietnam

Depuis 2009, le président de la République a accordé l’amnistie à douze reprises, permettant la remise en liberté anticipée de plus de 120.000 prisonniers. La plupart des bénéficiaires se sont réinsérés avec succès dans leur communauté, ont trouvé un emploi stable et mènent une vie respectueuse des lois. Nombre d’entre eux sont devenus des entrepreneurs prospères ou contribuent activement à la vie sociale de leur localité.

Cette procession met en scène la statue de Bouddha dorée, des moines en robes traditionnelles, et des participants fervents, défilant ensemble dans une puissante démonstration de foi et d'unité. Photo: VNA

Les activités bouddhiques contribuent à renforcer les liens vietnamo-lao

Le vénérable Thich Minh Quang, gérant de la pagode Phât Tich, a déclaré que le Vesak répond non seulement aux besoins spirituels de la communauté vietnamienne au Laos, mais contribue également à promouvoir les échanges entre les peuples et à approfondir l’amitié spéciale qui unit les deux pays voisins.