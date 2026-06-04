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Le Ballet d’Eifman de Saint-Pétersbourg fera son retour au Vietnam en octobre

Organisée par l’Orchestre philharmonique de Saïgon (SPO), cette tournée s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour rapprocher les arts de la scène internationaux du public vietnamien.

Le Ballet d’Eifman sera de retour au Vietnam pour huit représentations en octobre Photo : organisateurs
Le Ballet d’Eifman sera de retour au Vietnam pour huit représentations en octobre Photo : organisateurs

Hanoi (VNA) – Le célèbre Ballet d’Eifman de Saint-Pétersbourg, en Russie, sera de retour au Vietnam en octobre 2026, offrant aux amateurs de ballet vietnamiens l’opportunité de découvrir Eugène Onéguine à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoi.

Organisée par l’Orchestre philharmonique de Saigon (SPO), cette tournée s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour rapprocher les arts de la scène internationaux du public vietnamien.

Le ballet Eugène Onéguine sera présenté quatre fois au Théâtre Hoa Binh à Hô Chi Minh-Ville du 21 au 24 octobre et quatre fois au Palais culturel de l’Amitié Vietnam-Russie à Hanoï du 28 au 31 octobre.

Mis en scène par Boris Eifman, Eugène Onéguine est inspiré du roman en vers éponyme du poète russe Alexandre Pouchkine.

Le ballet a été créé à Saint-Pétersbourg en 2009 et a depuis été présenté dans plus de 40 pays. Il est considéré comme l’une des productions de ballet contemporain les plus importantes du XXIe siècle.

La partition mêle la musique classique de Piotr Tchaïkovski et le rock moderne d’Alexander Sitkovetsky, créant une expérience artistique qui fait le lien entre les formes classiques et contemporaines.

Le Ballet d’Eifman a été fondé en 1977 par le chorégraphe Boris Eifman, reconnu comme l’un des plus grands chorégraphes du monde. Fidèle à ses valeurs artistiques, Boris Eifman ne traduit pas le cours de l’histoire, mais utilise tous les outils d’expression uniques qu’il a développés au fil de décennies de création pour apporter ses réponses aux questions les plus importantes concernant la nature profonde de l’humanité.

La troupe, composée des plus grands artistes russes tels que Maria Abashova, Lyubov Andreyeva, Dmitry Fisher et Sergey Volobuev, est également considérée comme un symbole éclatant de la danse contemporaine mondiale. Au cours des quatre dernières décennies, elle a remporté de nombreux prix prestigieux, notamment le Prix Benois de la danse, souvent qualifié d’"Oscars du ballet".

Elle a effectué des tournées à New York, Londres, Paris et dans de nombreuses villes d’Asie, où elle a été acclamée par le public international. – VNA

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#Ballet d’Eifman de Saint-Pétersbourg
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