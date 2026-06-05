Économie

La Semaine des fruits du Vietnam 2026 s’ouvre à Dong Thap

La Semaine des fruits du Vietnam 2026 se déroule du 4 au 7 juin dans les supermarchés GO!, Tops Market et mini go! à travers le pays.

Cérémonie d'ouverture de la Semaine des fruits du Vietnam 2026. Photo: VNA
Cérémonie d'ouverture de la Semaine des fruits du Vietnam 2026. Photo: VNA

Dong Thap (VNA) – Le Comité populaire de la province de Dong Thap, en coordination avec le Service provincial de l’Industrie et du Commerce de Dak Lak et le groupe Central Retail Vietnam, a inauguré le 4 juin la cinquième édition de la Semaine des fruits du Vietnam.

Selon Nguyen Thanh Dieu, vice-président du Comité populaire de Dong Thap, cette province compte plus de 130.000 hectares de vergers et dispose de nombreux fruits emblématiques reconnus sur les marchés national et international, notamment la mangue de Cao Lanh, le durian de Ngu Hiep et le longane de Chau Thanh.

Cette édition se tient parallèlement à la première Fête des fruits de Dong Thap.

Partenaire de l’événement, la province de Dak Lak participe à la manifestation avec 17 entreprises présentant plus d’une centaine de produits certifiés dans le cadre du programme « Une commune, un produit » (OCOP – One Commune One Product).

Présent à l’événement, Tran Huu Linh, directeur de l’Agence de gestion et de développement du marché intérieur relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a estimé que cette cinquième édition illustrait l’efficacité du modèle de coopération associant l’État, les agriculteurs et les entreprises.

Il a notamment salué le rôle des grands distributeurs, en particulier Central Retail et la chaîne de supermarchés GO!, dans la promotion durable des produits agricoles vietnamiens.

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Un stand à l'événement. Photo: VNA

Olivier Langlet, directeur général de Central Retail Vietnam, a souligné que le groupe était fier de coorganiser cette manifestation aux côtés du Service de l’Industrie et du Commerce de Dong Thap, avec la participation de plusieurs localités, dont Can Tho, Tay Ninh, Vinh Long, Dak Lak, Bac Ninh et Son La.

La Semaine des fruits du Vietnam 2026 se déroule du 4 au 7 juin dans les supermarchés GO!, Tops Market et mini go! à travers le pays.

À cette occasion, de nombreuses variétés de fruits sont proposées avec des réductions pouvant atteindre 50 %, tandis que des programmes promotionnels et des sessions de vente en direct sur les plateformes numériques sont organisés afin de stimuler la consommation. -VNA

#Semaine des fruits #fruits #produits fruitiers Dong Thap
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