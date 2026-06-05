Économie

La logistique moderne ouvre de nouvelles perspectives pour l’économie frontalière de Lang Son

La province septentrionale de Lang Son dispose d’un réseau frontalier stratégique comprenant le poste-frontière international de Huu Nghi, le poste-frontière ferroviaire international de Dong Dang ainsi que les postes-frontières de Chi Ma et de Tan Thanh. Elle accélère sa transformation en pôle logistique frontalier moderne grâce à la modernisation de ses infrastructures de traitement des marchandises et à la numérisation des activités d’import-export.

Le Parc logistique Viettel de Lạng Sơn, un modèle de logistique intelligente. Photo : VNA.
Le Parc logistique Viettel de Lạng Sơn, un modèle de logistique intelligente. Photo : VNA.

Lang Son (VNA) – La province septentrionale de Lang Son accélère sa transformation en pôle logistique frontalier moderne grâce à la modernisation de ses infrastructures de traitement des marchandises et à la numérisation des activités d’import-export. L’objectif est de développer des postes-frontières intelligents, capables de renforcer le rôle de la province comme porte d’entrée commerciale entre l’ASEAN et la Chine, tout en créant de nouveaux moteurs de croissance pour la région Nord-Est.

Des infrastructures au service de la croissance des échanges

Lang Son dispose d’un réseau frontalier stratégique comprenant le poste-frontière international de Huu Nghi, le poste-frontière ferroviaire international de Dong Dang ainsi que les postes-frontières de Chi Ma et de Tan Thanh.

S’appuyant sur ces atouts et sur la mobilisation de capitaux hors budget de l’État, la province a considérablement renforcé ses infrastructures logistiques, notamment les entrepôts, les aires de stationnement et les services douaniers. Entre 2021 et 2025, plus de 10 000 milliards de dôngs (près de 380 millions de dollars) ont été investis dans les zones frontalières, soit 1,5 fois plus que durant la période précédente.

Au cours des cinq premiers mois de 2026, la valeur totale des échanges commerciaux transitant par la province a dépassé 44,6 milliards de dollars, en hausse de 39,3 % sur un an. Les déclarations douanières enregistrées auprès de la Sous-direction régionale 6 des douanes ont atteint plus de 3,6 milliards de dollars, soit une progression de 83 %. Plus de 4.300 entreprises, dont 1.700 nouvelles, ont participé aux activités d’import-export via Lang Son.

Au cœur de cette dynamique figure le parc logistique Viettel Lang Son, implanté sur plus de 143 hectares dans la zone économique frontalière de Dong Dang–Lang Son. Conçu comme un centre logistique moderne, il regroupe entrepôts, installations de dédouanement, zones de transbordement, services d’inspection et de quarantaine, ainsi qu’un large éventail de services complémentaires.

Le site intègre des technologies avancées de gestion des transports et des entrepôts, ainsi que plus de 2.000 caméras alimentées par l’intelligence artificielle pour superviser les opérations. Ces innovations ont permis de réduire les coûts logistiques de 30 à 40 % et d’accélérer les procédures de dédouanement.

Selon Dao Van Thuan, directeur adjoint du parc logistique Viettel Lang Son, ces infrastructures modernes contribuent à raccourcir les délais de traitement, à réduire les coûts de stockage, à limiter les congestions et à diminuer les risques liés au transport. La logistique constitue désormais un levier essentiel de la croissance durable des échanges commerciaux.

Parallèlement, de nombreuses entreprises opérant dans les zones frontalières ont investi dans des parcs à conteneurs, des entrepôts frigorifiques, des entrepôts sous douane et des zones d’inspection des marchandises, renforçant ainsi les capacités de stockage et la qualité des services logistiques.

Nguyen Thi My Huong, directrice générale adjointe de la société Huu Nghi Xuan Cuong, a indiqué que son entreprise poursuivait la modernisation de ses infrastructures et envisageait d’étendre son complexe logistique de 120 hectares supplémentaires afin de répondre à la croissance du commerce transitant par le poste-frontière international de Huu Nghi.

Vers un centre logistique national de premier plan

Malgré les résultats encourageants, le développement logistique de Lang Son se heurte encore à plusieurs défis, notamment l’insuffisance des capitaux d’investissement, l’adoption encore limitée des technologies numériques et la pénurie de ressources humaines qualifiées. Les autorités estiment qu’une coopération étroite entre le secteur public et les entreprises sera indispensable pour attirer davantage d’investissements, stimuler l’innovation et perfectionner le cadre réglementaire.

La résolution du 18e Congrès provincial du Parti pour la période 2025-2030 fixe l’ambition de faire de Lang Son un centre logistique de niveau national ainsi qu’un pôle majeur du commerce, des services, du tourisme et de l’économie frontalière.

Pour atteindre cet objectif, la province poursuit la modernisation des infrastructures frontalières et déploie plusieurs projets stratégiques, dont la Plateforme numérique des postes-frontières et un projet pilote de poste-frontière intelligent sur l’axe Huu Nghi (Vietnam) - Youyi Guan (Chine). Les grands projets de transport, notamment l’autoroute Huu Nghi–Chi Lang et la route nationale 4B, contribuent également à améliorer la connectivité régionale.

Selon Nguyen Quoc Toan, responsable du Comité de gestion de la zone économique frontalière Dong Dang - Lang Son, la province continuera à développer des services modernes de logistique, de courtage douanier, de conseil juridique, de contrôle qualité et de quarantaine afin de réduire les coûts et les délais pour les entreprises. Elle encouragera également l’émergence de nouveaux services à forte valeur ajoutée.

En parallèle, Lang Son entend renforcer sa coopération avec les organisations internationales et régionales, attirer davantage d’investissements directs étrangers (IDE), d’aides publiques au développement (APD) et d’autres ressources financières, tout en approfondissant ses mécanismes de coopération avec la région chinoise du Guangxi afin de bénéficier de son expérience, de ses technologies et de son savoir-faire en matière de planification et de développement des zones économiques frontalières. -VNA

#logistique moderne #économie frontalière #Lang Son
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