Économie

Tay Ninh renforce sa coopération avec ses partenaires indiens

Nguyen Hong Thanh, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Tay Ninh, a souligné le rôle important joué par le consulat général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville dans la promotion de la coopération entre les collectivités locales vietnamiennes et leurs partenaires indiens.

Vipra Pandey, consule générale de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville et Nguyen Hong Thanh, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Tay Ninh. Photo : VNA
Vipra Pandey, consule générale de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville et Nguyen Hong Thanh, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Tay Ninh. Photo : VNA


Tay Ninh, 4 juin (VNA) – Une délégation conduite par Vipra Pandey, consule générale de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville, a rencontré le 4 juin les principaux responsables de la province de Tay Ninh afin d'examiner les mesures à prendre pour renforcer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, de l'éducation et des échanges entre les populations.

Lors de cette réunion, Nguyen Hong Thanh, vice-président permanent du Comité populaire provincial, a souligné le rôle important joué par le consulat général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville dans la promotion de la coopération entre les collectivités locales vietnamiennes et leurs partenaires indiens.

Il a indiqué que, dans le contexte du partenariat stratégique global Vietnam-Inde, Tay Ninh souhaite renforcer ses liens avec les entreprises, les associations professionnelles et les collectivités locales indiennes afin d'élargir les perspectives de coopération dans les années à venir.

Bien que la province de Tay Ninh n'ait pas encore établi de relations de coopération formelles avec les collectivités locales indiennes par le biais d'accords ou de protocoles d'entente, elle entretient des liens étroits avec les missions diplomatiques indiennes au Vietnam. Au fil des ans, la province a accueilli des ambassadeurs et des consuls généraux indiens désireux d'explorer les opportunités d'investissement et d'affaires, tandis que ses dirigeants se sont également engagés auprès d'entreprises et de partenaires indiens afin de promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt commun.

La province met actuellement en œuvre son plan de développement pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, axé sur l'attraction d'investissements dans les industries de transformation et de fabrication, les énergies propres, l'agriculture de haute technologie, la logistique, le commerce, les services et le tourisme.

Tay Ninh abrite 14 projets à capitaux indiens, représentant un capital total enregistré d'environ 108 millions de dollars américains. Ces projets sont principalement actifs dans la production et la transformation industrielles, notamment la confection de vêtements, la production d'huile de son de riz, la production de sucre, la transformation de semences et la transformation de produits agricoles.

Nguyen Hong Thanh a souligné que les entreprises indiennes ont contribué à la création d'emplois, à la croissance économique et au renforcement des liens économiques entre Tay Ninh et ses partenaires indiens.

La province a également salué le soutien du gouvernement indien à travers ses programmes d'aide au développement. Plusieurs projets d'infrastructures communautaires financés par l'Inde ont contribué à améliorer les conditions de vie locales, les transports et les établissements d'enseignement.

Parmi eux figure le projet de pont Kenh Trai Lon Bac dans la commune de Nhon Ninh, mis en œuvre en 2026 avec le soutien de l'ambassade de l'Inde dans le cadre du programme gouvernemental indien de projets à impact rapide (QIP). Ce projet devrait apporter des avantages concrets aux résidents locaux tout en symbolisant l'amitié et la coopération entre les deux parties.

Lors de cette réunion, la province hôte a invité le consulat général de l'Inde à poursuivre ses efforts pour faciliter les échanges entre la province et les entreprises, associations et investisseurs indiens intéressés par les opportunités offertes localement.

La province privilégie les investissements dans les industries de haute technologie, le secteur manufacturier, les infrastructures de parcs industriels, les centres logistiques et de distribution, l'agriculture de pointe, la transformation agricole, les énergies propres et renouvelables, les services touristiques de qualité, l'éducation, la santé, le développement des ressources humaines et l'innovation.

Il a déclaré que Tay Ninh espérait que l'Inde poursuivrait la promotion de programmes de bourses d'études, de formations courtes, d'initiatives de coopération technique et de projets de développement des ressources humaines, tout en présentant des localités, associations et investisseurs indiens potentiels à la recherche de partenariats internationaux.

De son côté, Vipra Pandey a décrit Tay Ninh comme l'une des localités vietnamiennes attirant un niveau relativement élevé d'investissements indiens. Il a affirmé que les succès de la coopération actuelle constituaient une base solide pour un développement futur de la coopération bilatérale.

Il a également exprimé son intérêt pour le renforcement de la coopération touristique grâce à une meilleure connectivité entre les agences de voyages et au développement de circuits touristiques amenant les visiteurs indiens à découvrir les attraits de Tay Ninh.

À l'occasion du 10e anniversaire du Partenariat stratégique global Vietnam-Inde, Vipra Pandey a proposé que Tay Ninh coordonne les activités organisées pour la Journée internationale du yoga 2026, contribuant ainsi à renforcer les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays. - VNA

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#Tay Ninh #coopération #partenaires indiens
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