La Foire commerciale internationale de Tinh Bien – An Giang 2026, vitrine du commerce frontalier régional

An Giang, 4 juin (VNA) – La Foire commerciale internationale de Tinh Bien – An Giang 2026 a été officiellement inaugurée dans la soirée du 4 juin dans la zone industrielle de Xuan To, située dans le quartier frontalier de Tinh Bien, dans la province d’An Giang.

L’événement est organisé conjointement par l’Agence de promotion du commerce du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le Comité populaire de la province d’An Giang.

Réunissant 260 stands, dont 220 espaces commerciaux, une zone d’exposition consacrée aux produits emblématiques des provinces et villes vietnamiennes ainsi que plus de 20 stands d’entreprises venues du Cambodge et du Laos, la foire met en valeur une large gamme de produits agricoles, aquatiques, artisanaux et de consommation.

Les visiteurs peuvent également découvrir des produits labellisés dans le cadre du programme « Une commune, un produit » (OCOP), des spécialités régionales, ainsi que des espaces dédiés à la gastronomie, aux loisirs et aux spectacles artistiques.

Selon les organisateurs, cette manifestation constitue une plateforme importante de promotion commerciale permettant aux entreprises nationales et étrangères de présenter leurs produits, de rechercher de nouveaux partenaires et d’élargir leurs débouchés.

Elle vise également à renforcer les chaînes de production et de distribution durables dans les zones frontalières, tout en contribuant à l’augmentation des échanges commerciaux via les postes-frontières de la province. La tenue de la foire coïncide avec le festival de la déesse Bà Chua Xu au mont Sam inscrit au patrimoine culturel immatériel représentatif de l’humanité. Cette convergence contribue à promouvoir les valeurs culturelles locales tout en attirant davantage de visiteurs vers les sites touristiques de la province.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Bui Quang Hung, directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce, a souligné que la foire constitue une activité de grande importance pour le développement du commerce frontalier, l’intégration économique régionale et le renforcement de la coopération entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Selon lui, An Giang occupe une position stratégique dans le delta du Mékong en tant que porte d’entrée commerciale vers les pays de l’ASEAN, en particulier le Cambodge.

La région de Tinh Bien joue un rôle central dans le transit des marchandises et représente un maillon essentiel des corridors économiques transfrontaliers. Le maintien de cette foire annuelle contribue ainsi à concrétiser les objectifs de développement économique et les engagements de coopération commerciale bilatérale et régionale.

Il a également indiqué que le ministère de l’Industrie et du Commerce continuerait à investir dans les infrastructures commerciales et logistiques, à simplifier les procédures douanières et à créer des conditions favorables au développement des activités des entreprises.

Il a encouragé ces dernières à accroître la transformation des produits, à améliorer leur traçabilité, à se conformer aux normes internationales et à accélérer leur transition numérique et écologique afin de renforcer leur compétitivité.

Pour sa part, Nguyen Thanh Phong, vice-président permanent du Comité populaire de la province d’An Giang, a estimé que les relations économiques entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos constituaient un exemple remarquable de coopération régionale.

Il a souligné que le commerce frontalier représente un moteur essentiel du développement économique et que les échanges entre An Giang et les provinces voisines du Cambodge et du Laos n’ont cessé de se renforcer au fil des années.

Selon lui, les échanges commerciaux transitant par les postes-frontières d’An Giang ont atteint 1,287 milliard de dollars en 2025, dont 561,35 millions de dollars d’exportations et 718 millions de dollars d’importations.

Les flux concernent notamment les matières premières destinées à la production, les produits agricoles, les produits aquatiques, le riz, les biens de consommation, les engrais et divers autres produits complémentaires.

Il a affirmé que la Foire commerciale internationale de Tinh Bien – An Giang 2026 revêt une importance stratégique pour le développement des relations commerciales entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos dans le contexte régional actuel.

En marge de l’événement, plusieurs activités seront organisées, notamment une conférence de mise en relation d’affaires entre les régions frontalières des trois pays, des programmes de promotion des produits d’An Giang sur les plateformes numériques, ainsi que des sessions de formation destinées à aider les entreprises et les commerçants à développer leurs activités de vente en ligne et à mieux s’adapter à l’économie numérique.-VNA