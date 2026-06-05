Politique

Vietnam et Laos renforcent leur coopération dans la recherche et le rapatriement des restes de martyrs vietnamiens

La mise en œuvre de la "Campagne des 500 jours et nuits" ne constituait pas seulement une mission du Vietnam, mais également une priorité importante pour le Parti, l’État, l’Armée et le peuple lao.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA
Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a eu le 4 juin à Vientiane, une séance de travail avec le général de corps d’armée Vongsone Inpanphim, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, vice-ministre de la Défense, président du Département général de la politique de l’Armée populaire lao et chef du Comité spécial du gouvernement lao chargé de coordonner la mise en œuvre de la "Campagne des 500 jours et nuits" visant à accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs vietnamiens.

Ont également participé à cette rencontre des responsable des unités relevant du ministère lao de la Défense, des représentants du ministère lao du Travail et des Affaires sociales, ainsi que de l’Office de l’attaché de défense et de l’ambassade du Vietnam au Laos.

Lors de la séance de travail, l'ambassadeur Nguyen Minh Tam a fourni des informations détaillées sur les objectifs, les exigences, la signification, le contenu, les missions, l'ampleur et le plan de mise en œuvre de la "Campagne des 500 jours et nuits" consacrée à la recherche, le rapatriement et l'identification des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos.

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L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam. Photo : VNA

Il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien immense et l'aide précieuse, empreinte de fraternité, du Parti, de l'État, de l'Armée et du peuple lao envers la révolution de libération nationale du Vietnam autrefois, ainsi que pour l'œuvre actuelle de construction, de défense et de développement du pays. Il a particulièrement salué la création de conditions favorables et la coordination étroite dans la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens ayant sacrifié leur vie sur le sol lao au cours des différentes périodes de guerre.

Le diplomate a souligné que cette mission constitue une orientation majeure définie par les deux Partis et les deux États, illustrant la tradition de reconnaissance et de gratitude des deux peuples envers ceux qui se sont sacrifiés pour la libération nationale, la défense de la Patrie et l’accomplissement du noble devoir international. Il a également hautement apprécié les résultats obtenus par les équipes de recherche durant la saison sèche 2025-2026.

Pour sa part, le général Vongsone Inpanphim a affirmé que la mise en œuvre de cette campagne ne constituait pas seulement une mission du Vietnam, mais également une priorité importante pour le Parti, l’État, l’Armée et le peuple lao. Il a assuré que la partie lao ferait tout son possible et renforcerait sa coordination avec les forces compétentes vietnamiennes afin d'assurer le succès de cette mission.

Enfin, les deux parties ont échangé sur les opportunités et les difficultés, tout en définissant les orientations et solutions nécessaires pour garantir l'efficacité de cette campagne sacrée dans les temps à venir.- VNA

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