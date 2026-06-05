Mise en œuvre accélérée du partenariat global entre le Vietnam et l’Égypte

Le Caire (VNA) – Le Vietnam et l’Égypte s’emploient à approfondir leur coopération dans le cadre du partenariat global établi en août 2025. Les deux pays accélèrent actuellement l’élaboration d’un programme d’action conjoint ainsi que les préparatifs de la sixième réunion du Comité mixte de coopération bilatérale.



L’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyen Nam Duong, a rencontré le 4 juin au Caire la vice-ministre égyptienne des Affaires étrangères chargée de la coopération internationale, Samar Al-Ahdal, afin d’examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales.



Samar Al-Ahdal a réaffirmé l’importance particulière que l’Égypte attache au partenariat global avec le Vietnam et a exprimé le souhait que la 6e réunion du Comité mixte marque une étape importante dans les relations traditionnelles entre les deux pays.

Elle a indiqué que cette réunion permettra non seulement d’examiner les résultats de la coopération bilatérale, mais aussi d’ouvrir de nouvelles perspectives dans des domaines tels que la diplomatie, le commerce, l’industrie, l’agriculture, les sciences et technologies, la culture, le tourisme et les médias… Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty, coprésidera cette réunion.

L’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyen Nam Duong, et la vice-ministre égyptienne des Affaires étrangères chargée de la coopération internationale, Samar Al-Ahdal. Photo: VNA



La partie égyptienne a également proposé l’organisation d’un forum d’affaires et d’investissement en marge de l’événement afin de favoriser les échanges entre les entreprises privées.



Pour sa part, l’ambassadeur Nguyen Nam Duong a souligné que le futur programme d’action constituera une étape concrète pour traduire le partenariat global en résultats tangibles.



Il a rappelé que le Comité mixte demeure un mécanisme important de coopération des deux gouvernements et s’est félicité de sa relance après près de dix ans d’interruption pour diverses raisons objectives.



Selon le diplomate vietnamien, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et les organismes concernés travaillent en étroite coordination avec leurs homologues égyptiens afin de finaliser le programme et les modalités d’organisation de cette réunion, y compris l’examen d’une étude de faisabilité sur un éventuel accord de libre-échange entre les deux pays. -VNA