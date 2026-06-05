Économie

Les entreprises de Nazareth (Israël) invitées à explorer le marché vietnamien

Le Conseil arabe des affaires étrangères et la Chambre de commerce et d’industrie de Nazareth ont organisé une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, à Nazareth.

L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, et les délégués participant à la réunion à Nazareth. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, et les délégués participant à la réunion à Nazareth. Photo : VNA

Tel Aviv (VNA) - Le 4 juin, à Nazareth, dans le nord d’Israël, le Conseil arabe des affaires étrangères et la Chambre de commerce et d’industrie de Nazareth ont organisé une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Israël, Nguyen Ky Son, à l’occasion de sa prise de fonctions.

L’événement était présidé par Khaled Khalifa, président du Conseil arabe des affaires étrangères en Israël, en présence d’Amer Saleh, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Nazareth, ainsi que de nombreux entrepreneurs et représentants de la communauté locale.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur Nguyen Ky Son a souligné l’importance de cette rencontre à Nazareth, qui lui a permis de rencontrer des partenaires et des chefs d’entreprise manifestant un vif intérêt pour le Vietnam.

Évoquant les relations bilatérales, il a affirmé que la coopération entre le Vietnam et Israël connaissait une évolution positive dans de nombreux domaines, notamment l’économie, le commerce et l’investissement.

Selon lui, l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA), signé en juillet 2023 et entré en vigueur en 2024, offre un cadre favorable au développement des échanges commerciaux, des investissements, des services et des liens entre entreprises.

L’ambassadeur a souligné que le VIFTA, premier accord de libre-échange conclu par Israël avec un pays d’Asie du Sud-Est, ouvrait de nouvelles perspectives de coopération alors que le potentiel entre les deux économies demeurait considérable.

Mettant en avant les perspectives de coopération, Nguyen Ky Son a encouragé les entreprises de Nazareth à s’intéresser davantage au marché vietnamien, une économie dynamique de plus de 100 millions d’habitants occupant une position stratégique au sein de l’ASEAN.

Il a réaffirmé que l’ambassade du Vietnam était prête à jouer un rôle de passerelle entre les entrepreneurs locaux et la partie vietnamienne.

En réponse, Khaled Khalifa a indiqué que son Conseil continuerait à promouvoir les échanges entre la communauté d’affaires arabe en Israël et le Vietnam, et envisageait d’organiser prochainement une mission commerciale dans le pays.

De nombreux chefs d’entreprise présents ont également manifesté un vif intérêt pour les secteurs du tourisme, de la santé et des échanges culturels.

En conclusion, l’ambassadeur vietnamien a invité les investisseurs de Nazareth à se rendre au Vietnam afin d’explorer les opportunités du marché, se déclarant convaincu que la coopération entre les deux parties continuerait de se développer de manière substantielle, efficace et durable. -VNA

#Nazareth (Israël) #Vietnam-Israël Israël
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