Économie

SPIEF 29 : le Vietnam appelle à renforcer le dialogue et la coopération face aux défis mondiaux

Dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations économiques, technologiques et sécuritaires, le dialogue et la coopération demeurent des moyens efficaces pour réduire les divergences, renforcer la confiance et créer de nouveaux moteurs de développement.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc prend la parole lors de la séance d'ouverture du SPIEF. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc prend la parole lors de la séance d'ouverture du SPIEF. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la 29e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), organisée du 4 au 6 juin, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a mené plusieurs activités de haut niveau dès la première journée du forum.

Le 4 juin après-midi, il a pris part à la séance d’ouverture et y a prononcé une allocution.

Lors de son intervention, Pham Gia Tuc a salué le thème du forum et apprécié l’accent mis sur des questions d’actualité et de portée stratégique telles que le renouvellement des modèles de croissance, la transition numérique, l’intelligence artificielle, la sécurité économique, le rôle des économies émergentes et le développement inclusif…

Selon lui, dans un contexte mondial marqué par de profondes mutations économiques, technologiques et sécuritaires, le dialogue et la coopération demeurent des moyens efficaces pour réduire les divergences, renforcer la confiance et créer de nouveaux moteurs de développement.

Dans cet esprit, il a proposé trois grandes orientations de coopération visant à assurer un avenir stable pour la région et le monde : renforcer la stabilité et l’efficacité des cadres de coopération ; améliorer les capacités d’adaptation face aux évolutions rapides de la science et des technologies ; accroître la résilience et la capacité de réponse face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les épidémies et les risques non traditionnels.

Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a eu des séances de travail avec le vice-Premier ministre russe Alexander Novak et le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov.

Alexander Novak a salué la participation de la délégation vietnamienne au SPIEF 29 et a réaffirmé la volonté du gouvernement russe d’approfondir davantage le partenariat stratégique global avec le Vietnam. Il a proposé aux deux parties de poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan 1, afin de contribuer à la sécurité énergétique du Vietnam à long terme.

Pham Gia Tuc a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à son amitié traditionnelle et à son partenariat stratégique global avec la Russie. À propos de la coopération énergétique et pétrolière, il a souligné qu’il s’agit d’un domaine traditionnel, important et de long terme auquel les dirigeants vietnamiens accordent une attention particulière.

Les deux parties ont également examiné l’état d’avancement des projets en cours, discuté des mesures permettant de surmonter les difficultés rencontrées et convenu de plusieurs orientations de coopération pour l’avenir. Elles ont notamment convenu de soutenir les coentreprises des deux pays dans la recherche de nouvelles opportunités et dans le développement de nouveaux projets énergétiques adaptés aux besoins actuels.

Lors de sa rencontre avec Pham Gia Tuc, le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, a sougliné que Saint-Pétersbourg figure parmi les premières villes russes à avoir établi et développé des relations avec des localités vietnamiennes, dont cinq provinces et villes jumelées. Il a affirmé sa volonté de continuer à renforcer ces liens.

Pour sa part, Pham Gia Tuc a salué les résultats positifs de la coopération entre Saint-Pétersbourg et les localités vietnamiennes. Il s’est déclaré favorable à un élargissement de la coopération concrète et efficace entre Saint-Pétersbourg et ses partenaires vietnamiens dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation, du tourisme et de la culture.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, du tourisme, des sciences et technologies ainsi que de l’éducation et de la formation, notamment en matière de formation d’étudiants, d’ingénieurs et de travailleurs qualifiés vietnamiens dans les établissements d’excellence de Saint-Pétersbourg. -VNA

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