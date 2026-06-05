Jeux folkloriques : les familles réunies au Temple de la Littérature

Dans l'espace patrimonial du Temple de la Littérature, le programme « Une journée de flânerie » a offert aux enfants un souvenir inoubliable, riche en jeux folkloriques traditionnels, en activités manuelles et en découvertes culturelles, à partager en famille ou entre amis.

Dans l'espace patrimonial du Temple de la Littérature, le programme « Une journée de flânerie » a offert aux enfants un souvenir inoubliable, riche en jeux folkloriques traditionnels, en activités manuelles et en découvertes culturelles, à partager en famille ou entre amis.

Les activités proposées allaient des jeux physiques à la création d'objets artisanaux traditionnels, comme la fabrication de figurines et la sculpture sur maïs. Utilisant des matériaux écologiques, l'événement a permis aux enfants de laisser libre cours à leur imagination.

DO HONG ANH, quartier de Yen So, Hanoï :

« Les jeux d'aujourd'hui m'aident à rester en meilleure santé car je bouge beaucoup plus. »

DANG NGOC BAO ANH, quartier de Ha Dong, Hanoï :

« Aujourd'hui, j'ai fabriqué une figurine avec du maïs. Ce n'était pas trop difficile et je suis très fier de mon œuvre. »

NGUYEN HONG TRANG, quartier de Hai Ba Trung, Hanoï :

« Les activités créatives proposées ici sont très bénéfiques. Elles stimulent la créativité des enfants et sont excellentes pour leur motricité fine et leur activité physique. »

Outre les jeux traditionnels, le point d'orgue artistique du programme était le spectacle de marionnettes. Cette expérience enrichissante leur a permis de se connecter aux valeurs culturelles vietnamiennes de manière naturelle et accessible.

DUONG THI BINH, quartier de Dinh Cong, Hanoï :

« Les jeux proposés par le Temple de la Littérature à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance sont très significatifs. Ils incitent les enfants à aimer davantage leur pays et à mieux comprendre les traditions vietnamiennes. »

Bien plus qu’un simple festival expérientiel, ces activités saines ont permis aux enfants de se déconnecter des smartphones, tablettes et autres appareils électroniques pour explorer le monde qui les entoure. Surtout, ce fut l'occasion de renforcer les liens familiaux, rapprochant parents et enfants grâce à des expériences partagées.

NGUYEN HONG TRANG, quartier de Hai Ba Trung, Hanoï :

« De nombreux jeux folkloriques et activités traditionnelles ont été organisés pour que parents et enfants puissent les partager. Parents et enfants devraient s'immerger dans cette ambiance joyeuse et profiter ensemble de ces activités. »

NGUYEN DUY ANH, quartier de Tay Ho, Hanoï :

« Je suis venu ici avec ma famille. J'ai participé à de nombreux jeux folkloriques. Ce programme m'a permis de tisser des liens avec tout le monde et de rester actif physiquement. »

Au-delà des heures de divertissement offertes, ce programme a constitué un événement significatif pour les enfants à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, tout en renforçant les liens familiaux. /.