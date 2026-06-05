Mobilisation de 33.630 milliards de dongs grâce aux obligations gouvernementales

Hanoï (VNA) – En mai, la Bourse de Hanoï (HNX) a organisé 17 adjudications d’obligations gouvernementales émises par le Trésor public vietnamien, permettant de mobiliser 33.630 milliards de dongs (près de 1,3 milliard de dollars).



Depuis le début de l’année jusqu’à fin mai, le Trésor public a ainsi levé 159.186 milliards de dongs, soit 72 % du programme d’émission prévu pour le deuxième trimestre et 32 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année 2026.



Les émissions se sont principalement concentrées sur les maturités de 10 ans et de 5 ans, qui ont représenté respectivement 54 % et 45 % du volume total émis, soit 18.250 milliards de dongs et 15.000 milliards de dongs.



Le Trésor public a proposé des obligations de maturités allant de 3 à 30 ans. Les adjudications ont été couronnées de succès pour les échéances de 3, 5, 10, 15 et 30 ans. Les taux d’intérêt ont progressé de 2 à 14 points de base par rapport aux dernières adjudications d’avril.



Lors de la dernière séance du mois de mai, les rendements des obligations à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans et 30 ans se sont établis respectivement à 3,49 %, 4 %, 4,25 %, 4,27 % et 4,5 % par an.



Sur le marché secondaire, l’encours des obligations gouvernementales cotées atteignait près de 2,692 billiards de dongs à la fin du mois de mai, en hausse de 2 % par rapport au mois précédent. En revanche, la valeur moyenne des transactions par séance a reculé de 6,59 %, à 14.961 milliards de dongs. -VNA