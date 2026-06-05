Économie

L’économie nocturne stimule la croissance des industries culturelles de Hanoi

Hanoi bénéficie de nouvelles opportunités pour valoriser son patrimoine culturel, historique, touristique et créatif. Le projet récemment approuvé par la ville pour le développement de l’économie nocturne pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045, devrait dynamiser la croissance du secteur culturel tout en renforçant la position de Hanoi comme ville créative et moderne dotée d’une identité unique.

La Nuit du Festival des lanternes de Hô Van, au Temple de la Littérature, à Hanoi. Photo: VNA
La Nuit du Festival des lanternes de Hô Van, au Temple de la Littérature, à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Hanoi est idéalement placée pour transformer ses riches ressources culturelles en un nouveau moteur de croissance économique, l’économie nocturne s’imposant comme un catalyseur essentiel du développement des industries culturelles de la capitale.

Conformément à la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne, Hanoi bénéficie de nouvelles opportunités pour valoriser son patrimoine culturel, historique, touristique et créatif.

Le projet récemment approuvé par la ville pour le développement de l’économie nocturne (2026-2030), avec une vision à l’horizon 2045, devrait dynamiser la croissance du secteur culturel et renforcer la position de Hanoï comme ville créative et moderne, dotée d’une identité forte.

Pour Hanoi, les industries culturelles peuvent devenir un secteur économique à forte valeur ajoutée, contribuant à la compétitivité et au développement durable de la ville. Au-delà de la préservation du patrimoine, Hanoï doit construire un marché culturel dynamique où les produits culturels puissent toucher un public plus large et générer des revenus stables.

L’économie nocturne offre une plateforme idéale pour la commercialisation des produits et services culturels. Musique, cinéma, arts du spectacle, design, artisanat, mode, gastronomie et tourisme culturel peuvent tous bénéficier d’une vie nocturne animée. Avec une participation accrue des visiteurs aux activités nocturnes, la demande de spectacles, de produits créatifs et d’expériences culturelles devrait augmenter.

Cela ouvre également de nouvelles perspectives aux artistes, designers, entreprises créatives et organisateurs d’événements. Au lieu de dépendre de programmes ponctuels, ces initiatives peuvent s’intégrer à une offre culturelle régulière, générant des revenus durables et stimulant l’innovation.

En tant que membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO, Hanoï bénéficie d’un atout majeur pour bâtir un écosystème créatif plus dynamique.

Selon le Dr Trân Viêt Dung, doyen de la Faculté de gestion et d’économie créatives de l’Université des sciences sociales, humaines et artistiques de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, la capitale réunit des conditions favorables au développement de son économie nocturne, notamment son riche patrimoine culturel, la forte concentration de sites historiques et son attrait certain pour les visiteurs internationaux.

Il a ajouté que la ville se prête parfaitement au développement d’un modèle axé sur les marchés culturels et les services créatifs.

Le prof.associé-Dr Bui Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de la société de l’Assemblée nationale, a souligné que l’histoire millénaire de Hanoi et la diversité de son patrimoine offrent une matière abondante pour la narration culturelle. Chaque rue, chaque pont et chaque monument architectural contribue au charme unique de la capitale, constituant un atout précieux pour les activités culturelles nocturnes.

Un exemple en est Hô Van (Lac de la Littérature), qui fait partie du site historique national protégé de Van Miêu – Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature). Ces dernières années, les activités culturelles, les expositions et les concerts qui y sont organisés suscitent un intérêt croissant auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

Le programme « Nuit du Festival des lanternes de Hô Van » s’est imposé comme une nouvelle offre touristique nocturne, alliant art, gastronomie et traditions culturelles vietnamiennes. Proposé de 17h à 21h en semaine, ce programme permet aux visiteurs non seulement de découvrir le site patrimonial, mais aussi de vivre des expériences culturelles immersives.

Nguyên Liên Huong, directrice adjointe du Centre des activités culturelles et scientifiques de Van Miêu – Quôc Tu Giam, a déclaré que des projets sont en cours pour faire de Hô Van un espace culturel de référence et, à terme, un pôle d’attraction pour l’industrie culturelle de Hanoi. Le centre ambitionne de développer sa collaboration avec les artistes et les entreprises touristiques, tout en intégrant des produits culturels contemporains au sein de ce site patrimonial. – VNA

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#industries culturelles de Hanoi #économie nocturne
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