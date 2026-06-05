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Le discours du dirigeant vietnamien To Lam à Shangri-La salué par un chercheur indonésien

Le message du dirigeant vietnamien reflète non seulement les intérêts nationaux du Vietnam, mais aussi une vision stratégique approfondie pour la région, a déclaré Lamijo dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le chercheur Lamijo de l’Agence nationale de la recherche et de l’innovation d’Indonésie (BRIN). Photo: VNA
Le chercheur Lamijo de l’Agence nationale de la recherche et de l’innovation d’Indonésie (BRIN). Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le discours prononcé par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, lors du 23e Dialogue de Shangri-La, constitue un document diplomatique historique, selon le chercheur Lamijo de l’Agence nationale de la recherche et de l’innovation d’Indonésie (BRIN).

Le message du dirigeant vietnamien reflète non seulement les intérêts nationaux du Vietnam, mais aussi une vision stratégique approfondie pour la région, a déclaré Lamijo dans une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le chercheur indonésien a particulièrement salué le message central du discours, qu’il considère comme une voix influente contribuant à orienter les réflexions régionales. Selon lui, l’un des points les plus marquants réside dans la capacité du Vietnam à appréhender le contexte actuel en identifiant trois crises majeures : la crise de l’ordre international, la crise des modèles de développement et la crise de la confiance stratégique.

Face à ces évolutions complexes, le message montre que le Vietnam n’adopte plus une posture passive. Lamijo s’est notamment dit impressionné par l’approche consistant à passer d’une réaction aux crises à une action préventive visant à réduire les risques. Cette orientation reflète l’image d’un Vietnam actif, prêt à contribuer à la construction d’un avenir de paix, de stabilité et de développement.

Selon l’expert indonésien, l’accent mis sur le rôle de médiateur et de conciliateur du Vietnam constitue une orientation stratégique majeure. Le fait que le Vietnam appelle à renforcer la diplomatie préventive en tant qu’outil stratégique témoigne d’une vision approfondie des enjeux de sécurité. Cette approche montre que la région a besoin de mécanismes diplomatiques crédibles pour empêcher les divergences de dégénérer en tensions ou en conflits.

Concernant les questions maritimes, le discours réaffirme avec force le principe de la primauté du droit. Le chercheur a salué la position constante du Vietnam en faveur du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. Selon lui, le Vietnam rappelle que les règles n’ont de valeur que lorsqu’elles sont appliquées de manière cohérente et se traduisent par des mécanismes d’alerte précoce et de retenue, afin d’éviter que les voies maritimes stratégiques ne deviennent des lieux de démonstration de force ou de menace du recours à la force.

Au-delà des enjeux de sécurité traditionnels, le discours de To Lam place la sécurité humaine et la résilience sociale au cœur de la sécurité durable. Selon Lamijo, le Vietnam souligne avec pertinence que l’instabilité peut également résulter des déséquilibres du développement. Dans cette optique, la promotion de chaînes d’approvisionnement ouvertes et le renforcement de la résilience sociale face à la désinformation constituent des éléments essentiels pour consolider la confiance.

L’expert a également salué la démarche proactive du Vietnam visant à promouvoir l’élaboration de normes de responsabilité pour les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle (IA), la cybersécurité, les infrastructures de données ainsi que l’industrie de la défense. Selon lui, l’appel à garantir que l’être humain conserve la responsabilité ultime dans les décisions ayant des implications majeures en matière de sécurité témoigne de la clairvoyance et du sens des responsabilités de Hanoï face aux défis non traditionnels de l’ère numérique.

À l’échelle régionale, le discours constitue un engagement fort du Vietnam en faveur d’une architecture de sécurité multilatérale. Le Vietnam y réaffirme sa volonté de promouvoir un ordre régional ouvert, inclusif, transparent et résolument centré sur l’ASEAN, afin d’éviter que l’Asie du Sud-Est ne devienne un espace de confrontation entre blocs.

En conclusion, le chercheur a qualifié ce discours d’« ancrage stratégique », estimant qu’il témoigne de la stature diplomatique croissante du Vietnam et contribue à promouvoir un environnement régional où la compétition s’exerce dans le respect du droit afin d’éviter les risques de fragmentation. -VNA

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