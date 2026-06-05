Sciences

Robotique : la technologie vietnamienne impressionne à l’ICRA 2026

L’ICRA 2026 se tient du 1er au 5 juin au Centre des expositions et des congrès de Vienne, en Autriche. Cette conférence réunit de nombreux scientifiques, experts, entreprises technologiques, instituts de recherche et grandes universités du monde entier.

Les sociétés VinRobotics et VinDynamics du groupe Vingroup participent à l'ICRA 2026. Photo: VNA
Les sociétés VinRobotics et VinDynamics du groupe Vingroup participent à l'ICRA 2026. Photo: VNA

Vienne (VNA) – Les sociétés VinRobotics et VinDynamics du groupe Vingroup participent à la Conférence internationale sur la robotique et l’automatisation (ICRA 2026), illustrant la volonté du Vietnam d’investir les domaines technologiques de pointe.

L’ICRA 2026 se tient du 1er au 5 juin au Centre des expositions et des congrès de Vienne, en Autriche. Cette conférence réunit de nombreux scientifiques, experts, entreprises technologiques, instituts de recherche et grandes universités du monde entier.

Sous le thème « Robots for All », l'événement est considéré comme l'un de plus prestigieux forums scientifiques mondiaux où les chercheurs et les centres d'innovation présentent leurs derniers résultats en matière de conception de robots, d'intelligence artificielle (IA) et de systèmes automatisés intelligents.

Cette édition a lieu alors que la robotique et l'IA passent rapidement des laboratoires de recherche aux applications concrètes dans la production, les services, les villes intelligentes et la vie quotidienne.

VinRobotics et VinDynamics apportent à l'événement des robots humanoïdes étudiés, développés et finalisés par des ingénieurs vietnamiens, contribuant ainsi à présenter la capacité de conception, d'intégration technologique et la participation plus profonde du pays à la chaîne de valeur mondiale de la robotique.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, s’est rendu sur les stands des deux entreprises vietnamiennes afin d’encourager les ingénieurs présents.

Après avoir écouté les présentations portant sur le développement des produits, les technologies clés intégrées et les orientations d’application, il a salué leur esprit d’innovation et leur détermination à maîtriser les technologies de pointe. Il a souligné que la présence d’entreprises vietnamiennes à l’ICRA constitue un signal positif montrant que le Vietnam s’impose progressivement dans des secteurs technologiques à forte valeur ajoutée.

Parmi les produits exposés, VinRobotics a présenté sa plateforme de robot humanoïde VR-H3, modèle de troisième génération développé par l’entreprise. Conçu pour les environnements industriels comme pour la vie quotidienne, le VR-H3 peut évoluer dans des espaces ouverts, se déplacer avec flexibilité, interagir avec les humains, transporter des objets et effectuer des tâches d’assemblage. Il s’agit d’une avancée importante dans le développement de robots humanoïdes fabriqués au Vietnam, dont plusieurs composants essentiels ont été conçus localement.

Ngo Quoc Hung, directeur général de VinRobotics, a déclaré que leur présence à l'ICRA 2026 envoie le message que le Vietnam passe du rôle de sous-traitant à celui de participant actif au développement technologique.
De son côté, VinDynamics a présenté Dyno, son premier robot humanoïde destiné à la vie quotidienne. Dyno a été conçu comme un assistant polyvalent capable d’assurer la surveillance de la sécurité, l’accueil et l’orientation des visiteurs, ainsi que divers services dans les zones urbaines, les écoles, les hôtels et les complexes touristiques.

VinDynamics expose également plusieurs composants technologiques majeurs, notamment des systèmes de moteurs spécialisés, des mains robotiques à haute agilité et des ensembles de données destinés à optimiser l’entraînement des systèmes d’IA.

La participation de VinRobotics et de VinDynamics à l’ICRA 2026 reflète l’ambition du Vietnam de s’engager plus profondément dans la course aux technologies émergentes, où les capacités de recherche, de conception, d’intégration et d’application concrète joueront un rôle déterminant dans le positionnement du pays au sein de l’économie numérique mondiale. -VNA

#ICRA 2026
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