Politique

APEC 2027 : le Vietnam présente sa vision et l'état de ses préparatifs à Saint-Pétersbourg

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a exhorté l'APEC à continuer de valoriser son rôle du forum économique de premier rang, à se concentrer sur trois piliers stratégiques d'ici 2035 : la libéralisation du commerce et de l'investissement, le renforcement de la résilience des économies et des chaînes de valeur, et l'exploitation des sciences, des technologie, de l’innovation, de la transformation verte et numérique pour garantir une croissance durable et inclusive.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, s'exprime lors de la session. Photo: VNA
La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, s'exprime lors de la session. Photo: VNA

Saint-Pétersbourg (VNA) - Dans le cadre de la participation de la délégation vietnamienne au 29e Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a participé le 5 juin à une session consacrée aux perspectives de coopération de l’APEC jusqu’en 2035.

Cette session, intitulée « Russie – APEC : de larges perspectives de coopération jusqu'en 2035 », a réuni d'éminentes personnalités, dont le vice-Premier ministre russe Alexey Overchuk, le directeur du secrétariat de l'APEC Eduardo Pedrosa, ainsi que des représentants de la Chine (hôte de l'APEC 2026) et de grands fonds d'investissement internationaux de la Russie.

Les échanges ont porté sur le rôle, les potentiels et les orientations de coopération de l’APEC face aux mutations structurelles de l'économie mondiale, notamment la transformation numérique, les défis démographiques et la restructuration des chaînes d'approvisionnement. Les intervenants ont réaffirmé le rôle du Forum de l'APEC dans la promotion d'un système commercial multilatéral ouvert, le soutien à l'élaboration de normes de coopération économique régionale et pour faire de l’Asie-Pacifique, qui représente actuellement plus de 60 % du PIB mondial et environ 40 % de la population mondiale, la région dynamique de premier plan. Ils ont également abordé les principales orientations pour renforcer l'efficacité de la coopération de l'APEC à l'avenir.

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Les délégués participent à la session. Photo: VNA

Prenant la parole lors du forum, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a souligné le rôle moteur de la région Asie-Pacifique dans la croissance économique mondiale au cours des trente dernières années. Selon elle, le succès de la région repose historiquement sur l'intégration économique, l'ouverture des marchés, la libéralisation des échanges et des investissements, l'innovation et un engagement fort en faveur de la coopération.

Elle a exhorté l'APEC à continuer de valoriser son rôle du forum économique de premier rang, à se concentrer sur trois piliers stratégiques d'ici 2035 : la libéralisation du commerce et de l'investissement, le renforcement de la résilience des économies et des chaînes de valeur, et l'exploitation des sciences, des technologie, de l’innovation, de la transformation verte et numérique pour garantir une croissance durable et inclusive.

Le Thi Thu Hang a également plaidé pour une synergie accrue entre l'APEC et d'autres cadres internationaux et mondiaux tels que l'ASEAN, le G20 ou l'OCDE afin d'optimiser les ressources face aux défis mondiaux.

Affirmant que le Vietnam a toujours accordé une grande importance à l'APEC et à la région Asie-Pacifique, la vice-ministre a rappelé qu’à travers de l’organisation de l’APEC en 2006 et 2017, le Vietnam avait mené de nombreuses initiatives en matière de réforme de l'APEC, de développement économique et social inclusif et de développement des ressources humaines à l'ère numérique.

Le pays consacre actuellement des ressources et se prépare activement à son rôle de pays hôte de l'APEC en 2027 et souhaite coopérer étroitement avec la Chine, pays hôte de l'APEC 2026, ainsi qu'avec les futurs pays hôtes et membres de l'APEC, afin de promouvoir la coopération pour la paix, la prospérité et le développement de la région et du monde, contribuant ainsi à la réalisation de la vision de l'APEC au bénéfice des populations et des entreprises de la région.

Lors du forum, les délégués ont salué le rôle, la vision et les préparatifs proactifs du Vietnam pour l’APEC 2027, se disant convaincus que le Vietnam continuerait d'apporter une contribution importante à la promotion du dialogue, de l'intégration économique et de la coopération pour une Asie-Pacifique ouverte, résiliente et prospère. Ils ont également salué le développement dynamique du Vietnam et l'ont considéré comme un partenaire potentiel, notamment dans les domaines de l'investissement, du commerce et des services financiers. -VNA

#APEC #Russie #perspectives de coopération
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