Le Vietnam s'inspire de l'expertise estonienne pour bâtir sa stratégie de citoyenneté numérique

Hanoï (VNA) - Afin de promouvoir les objectifs de construction d'un gouvernement, d'une économie et d'une société numériques, le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le ministère des Sciences et des Technologies, a organisé le 5 juin à Hanoï une conférence internationale d'échange et de partage d'expériences sur la « Stratégie de citoyenneté numérique » de l'Estonie.

Lors de cet événement, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui Hoang Phuong, a déclaré que le Vietnam avait réalisé des progrès significatifs dans sa transformation numérique nationale en un laps de temps relativement court.

Il a souligné que le pays s'était doté d'un cadre juridique numérique relativement complet et que l'infrastructure numérique, les bases de données nationales et les plateformes d'identité numérique se développaient de manière constante. Les citoyens, les entreprises et les organismes d'État adoptent de plus en plus les technologies numériques, notamment les technologies stratégiques telles que l'intelligence artificielle (IA) et le big data.

Le gouvernement a également mis en place de nombreux mécanismes et politiques pour attirer des professionnels des technologies de l'information hautement qualifiés, y compris des Vietnamiens de l'étranger et des experts étrangers, afin de soutenir les efforts de transformation numérique du pays.

Bui Hoang Phuong a toutefois insisté sur le fait que le facteur humain demeure au cœur de ce processus. Le Vietnam a donc fait du développement de la citoyenneté numérique un élément central de son programme national de transformation numérique.

Malgré des réalisations notables, il a reconnu les défis à relever, notamment le décalage entre les politiques et leur mise en œuvre, les investissements dans les infrastructures et la valeur ajoutée qu'elles génèrent, ainsi que la confiance du public dans les services numériques.

Le vice-ministre s'est dit convaincu que l'expérience estonienne serait une source d'enseignements précieux pour le Vietnam, renforçant ainsi la réputation internationale de l'Estonie en tant que pionnière en matière de gouvernement et de citoyenneté numériques.

Hannes Astok, directeur exécutif et président du conseil d'administration de l'Académie estonienne de la gouvernance électronique, prend la parole lors de la conférence. Photo: VNA

Partageant l'expérience estonienne, Hannes Astok, directeur exécutif et président du conseil d'administration de l'Académie estonienne de la gouvernance électronique, a présenté le parcours de son pays dans la construction d'un écosystème numérique associant gouvernement, société et citoyenneté numériques. Il a précisé que le gouvernement estonien et ses agences sont les mieux placés pour fournir des systèmes d'identité électronique sécurisés et fiables.

Un rapport présenté lors de la conférence a montré que le Vietnam et l'Estonie partagent des approches similaires en matière de développement de la citoyenneté numérique, plaçant les citoyens au cœur de la transformation numérique et utilisant les systèmes d'identité électronique et les bases de données de résidents comme fondements des services publics en ligne et des transactions numériques.

Cependant, l'Estonie a progressé davantage dans la création d'un écosystème numérique intégré où les données sont automatiquement partagées entre les agences selon le principe du « une seule fois » (once-only), ce qui signifie que les citoyens n'ont besoin de fournir leurs informations qu'une seule fois.

L'expérience estonienne montre également que la citoyenneté numérique n'est pas uniquement une question technologique, mais qu'elle englobe la gouvernance, la confiance du public et la culture numérique. Le pays accorde une grande importance à la protection des données personnelles, à la culture numérique, à l'accès universel à Internet et à l'utilisation régulière des services en ligne.

Les experts ont suggéré au Vietnam de poursuivre le développement de plateformes de données interconnectées, de réduire la fragmentation des données entre les agences, de renforcer la protection des données personnelles, d'améliorer les compétences numériques et de renforcer la confiance du public dans les transactions en ligne. Ils ont également recommandé d'étendre VNeID à une plateforme multiservices allant au-delà de l'identification électronique. -VNA

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Nghiêm Thị Kim Thập