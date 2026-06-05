Politique

Le PM thaïlandais Anutin Charnvirakul effectuera une visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, participera au troisième Forum sur l'avenir de l'ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF 2026)

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo: Xinhua/VNA
Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo: Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, effectuera une visite officielle au Vietnam les 8 et 9 juin, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Dans le cadre de ce déplacement, le chef du gouvernement thaïlandais participera également au troisième Forum sur l'avenir de l'ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF 2026)

Le Forum se tiendra les 9 et 10 juin à Hanoï. Considéré comme l’un des principaux rendez-vous régionaux consacrés à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples, il réunira des dirigeants, des experts, des représentants d’entreprises et des jeunes de la région.

L’événement vise à contribuer à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, avec pour ambition de bâtir une ASEAN pacifique, solidaire, résiliente, dynamique, innovante et véritablement centrée sur les peuples. -VNA

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