Tourisme

Le Vietnam confirme son statut de destination phare pour les touristes internationaux

Le Vietnam a accueilli près de 1,8 million de touristes internationaux en mai, soit une hausse de 16,5% par rapport à la même période de l'année précédente.

Des touristes internationaux découvrent le village de cocotiers de Cam Thanh, classé parmi les 50 plus beaux villages du monde en 2025. Photo : VNA
Des touristes internationaux découvrent le village de cocotiers de Cam Thanh, classé parmi les 50 plus beaux villages du monde en 2025. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le flux de visiteurs étrangers au Vietnam a maintenu une dynamique de croissance impressionnante au cours des premiers mois de l'année 2026.

Selon les données de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli près de 1,8 million de touristes internationaux en mai, soit une hausse de 16,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Sur l'ensemble des cinq premiers mois, le volume total de visiteurs a atteint 10,6 millions, marquant un record historique. Fort de ces résultats, le secteur du tourisme a déjà réalisé 42% de son objectif annuel, fixé à 25 millions de visiteurs pour l'année 2026.

Dans un contexte mondial toujours marqué par des incertitudes géopolitiques, des conflits régionaux et des difficultés économiques dans de nombreux pays, le Vietnam continue d’être perçu comme une destination sûre, stable et attractive. La stabilité sociopolitique, des coûts de voyage compétitifs, l'extension continue du réseau aérien international ainsi qu'une politique de visas de plus en plus souple constituent des atouts majeurs renforçant la compétitivité du Vietnam sur la carte touristique mondiale.

Bien que le mois de mai soit traditionnellement considéré comme une période de basse saison pour le tourisme international en raison de la reprise du tourisme domestique dans de nombreux pays, les arrivées d'étrangers ont atteint un niveau record. Cette tendance témoigne de l'attractivité grandissante du Vietnam et de la capacité du secteur à maintenir une croissance pérenne.

Des dix principaux marchés émetteurs au cours des cinq premiers mois de l’année comprennent la Chine, la République de Corée, la Russie, Taïwan (Chine), le Cambodge, les États-Unis, l'Inde, le Japon, les Philippines et l'Australie. Notamment, la Chine et la République de Corée demeurent les deux marchés piliers, contribuant à hauteur de près de 40 % du total des arrivées internationales.

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Des touristes découvrent la création de motifs sur bambou et bois dans un site touristique du quartier de Hoi An Dong, à Da Nang. Photo : VNA

En termes de dynamisme régional, l'Asie du Sud-Est continue d'apporter une contribution positive. Les Philippines ont affiché une hausse spectaculaire de 71,9%, intégrant ainsi le top 10 des marchés émetteurs. D'autres pays de la région maintiennent une forte impulsion, notamment le Cambodge (+40,2 %), l'Indonésie (+28,7 %), Singapour (+28,5 %) et la Malaisie (+21 %). En Asie du Sud, le marché indien a progressé de 50,4 %, réaffirmant son vaste potentiel d'expansion.

Selon les experts du secteur, la proximité géographique, les liaisons aériennes facilitées et la tendance croissante aux courts séjours régionaux positionnent l'Asie du Sud-Est comme l'un des principaux moteurs de croissance du tourisme vietnamien.

L'Europe se distingue particulièrement avec le taux de croissance le plus élevé sur les cinq premiers mois de l'année, atteignant 54,8 %. Plusieurs marchés d'Europe de l'Ouest et du Nord affichent des résultats encourageants, à l'instar de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, du Danemark, de la Norvège et de la Suède.

Avec plus de 10,6 millions de visiteurs internationaux en cinq mois, l'industrie touristique prend un départ idéal pour atteindre son objectif de 25 millions de touristes en 2026. Ce bilan ne confirme pas seulement la solide reprise du secteur, mais contribue également à stimuler la croissance économique, les services et le commerce, participant activement aux objectifs de développement socio-économique du pays. -VNA

#touristes internationaux #Autorité nationale du tourisme du Vietnam #destination phare
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