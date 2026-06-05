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ASEAN Future Forum 2026 : Le Vietnam réaffirme son rôle moteur pour une région résiliente et centrée sur l’humain

Le vice-ministre des affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, a souligné que le thème du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 reflète fidèlement les priorités fondamentales de l’ASEAN. Selon lui, la paix constitue la condition préalable indispensable au développement, tandis que la prospérité demeure l’objectif partagé par tous les États membres ; et placer le citoyen au cœur des préoccupations est l'esprit même de la Communauté de l'ASEAN.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA
Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Les 9 et 10 juin prochains, la capitale vietnamienne Hanoï accueillera le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF), placé sous le thème «Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple».

À cette occasion, Nguyen Manh Cuong, vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, a souligné à la presse la signification, les priorités et les attentes de ce rendez-vous diplomatique majeur.

S'exprimant sur le choix du thème de cette édition, le vice-ministre a souligné que ce message reflète fidèlement les priorités fondamentales de l’ASEAN. Selon lui, la paix constitue la condition préalable indispensable au développement, tandis que la prospérité demeure l’objectif partagé par tous les États membres ; et placer le citoyen au cœur des préoccupations est l'esprit même de la Communauté de l'ASEAN.

Nguyen Manh Cuong a affirmé que l'avenir de la région ne peut se construire sans la participation active des populations, qui sont à la fois les acteurs et les bénéficiaires des processus de coopération. C’est pourquoi, a-t-il expliqué, le Forum a été conçu comme un espace de dialogue ouvert réunissant non seulement les dirigeants, mais aussi des universitaires, des chefs d'entreprise, des jeunes et des représentants d'organisations sociales et de partis politiques.

Lors du Dialogue de Shangri-La 2026, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a prononcé un discours d'ouverture, soulignant la nécessité de créer une architecture régionale ouverte et inclusive centrée sur l'ASEAN. Le chef du Parti et de l'État a également noté que le rôle central de l'ASEAN n’est pas un acquis définitif, mais qu’elle doit être consolidée par la solidarité, l’autonomie stratégique et la capacité de l'organisation à définir son propre agenda, a-t-il rappelé.

Pour le dirigeant vietnamien, l’AFF 2026 s’inscrit dans la continuité et la concrétisation de cette vision au niveau de dialogue régional. Le forum est un lieu où l’ASEAN et ses partenaires discutent des moyens de maintenir la position du bloc dans un environnement stratégique instable en veillant à ce que toutes les initiatives et tous les nouveaux mécanismes se complètent et ne compromettent pas le rôle central de l'ASEAN.

Il a précisé que l'initiative du Vietnam d'organiser ce forum, ainsi que sa participation active et responsable aux mécanismes régionaux et internationaux, témoignent clairement de son engagement en tant que membre actif et responsable, contribuant concrètement à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Interrogé sur le concept de «résilience», un mot-clé de cette édition, Nguyen Manh Cuong a tenu à clarifier que cette notion ne signifie nullement un repli sur soi. Il a soutenu que pour les pays de taille moyenne ou petite, et pour une région comme l'ASEAN, la véritable résilience s'obtient par la coopération.

Selon lui, la force durable ne naît pas de l'isolement, mais de la capacité à devenir un maillon indispensable des réseaux de coopération internationaux pour contrer les pressions unilatérales.

Le vice-ministre a détaillé que cet esprit de solidarité imprégnera les discussions de cette édition sur la solidarité interne, la prévention des conflits, la sécurité énergétique et la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA). Il a notamment plaidé pour une approche de « l'IA pour l'humain », visant à aider chacun à s'adapter à l'économie numérique, réduire la fracture numérique ; et à promouvoir la transition écologique et la sécurité énergétique, en lien avec les intérêts pratiques de la communauté. L'ensemble de ces mesures vise à renforcer l'autonomie de l'ASEAN sur la base d'une coopération solide.

Lors de cette édition 2026, Nguyen Manh Cuong a confirmé la présence des Premiers ministres du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande et du Timor-Leste, ce qui témoigne clairement de l'esprit de connectivité régionale et du rôle proactif et responsable du Vietnam.

Outre ces visites officielles, le Forum innovera avec la tenue, pour la première fois, d'une session dédiée à la coopération entre les partis politiques d'Asie du Sud-Est, complétant ainsi le canal diplomatique intergouvernemental.

De plus, une Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN, présidée par Hanoï, sera organisée en marge du forum. Outre les événements parallèles consacrés à la sous-région du Mékong, à la jeunesse d'Asie du Sud-Est et à la gouvernance de l'IA, la participation de partis politiques, de villes, de jeunes et d'entreprises montre que l'AFF est véritablement un forum ouvert où les politiques seront discutées dans la réalité du terrain.

En conclusion, Nguyen Manh Cuong a rappelé que l'AFF est une initiative vietnamienne, annoncée lors du Sommet de l'ASEAN de 2023. À travers ses deux éditions de 2024 et 2025, de nombreuses idées et initiatives issues du Forum ont été intégrées aux documents des Sommets de l'ASEAN. Cela démontre que l'AFF n'est pas seulement un lieu d'échanges académiques, mais aussi un complément concret aux processus officiels de l'ASEAN.

Le Vietnam espère que l'AFF 2026 apportera de nombreuses perspectives, initiatives et recommandations politiques concrètes au processus de construction de la Communauté de l'ASEAN. Par le biais de ce Forum, le pays espère continuer à démontrer son rôle de membre actif et responsable, contribuant au travail commun de la région et mettant ainsi en œuvre avec succès la politique étrangère du Parti et de l'État ainsi que les orientations d'intégration internationale, a-t-il déclaré. -VNA

#Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 #Communauté de l'ASEAN
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