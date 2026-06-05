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Mobiliser les ressources internationales pour développer l’écosystème de l’IA au Vietnam

En recevant Eric Schmidt, ancien président de Google, et une délégation d’experts en IA, le dirigeant To Lam a appelé à renforcer la coopération internationale afin d’aider le Vietnam à développer son écosystème d’IA, à former des talents et à stimuler l’innovation technologique.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam, a reçu le 5 juin à Hanoï, Eric Schmidt, ancien président de Google. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président To Lam, a reçu le 5 juin à Hanoï, Eric Schmidt, ancien président de Google. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a reçu le 5 juin à Hanoï, Eric Schmidt, ancien président de Google, ainsi qu’une délégation d’experts en intelligence artificielle (IA), en visite de travail au Vietnam.

Il a salué les contributions d’Eric Schmidt au développement des technologies et de l’IA à l’échelle mondiale. Il a également apprécié la coopération active menée ces derniers temps entre Eric Schmidt, sa délégation et les organismes vietnamiens dans les domaines de l’IA, des hautes technologies et de l’innovation.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam accélère actuellement la transformation de son modèle de croissance, en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels pour renforcer sa compétitivité.

Dans cet esprit, To Lam a invité Eric Schmidt et les experts à continuer de soutenir le Vietnam dans l’élaboration de sa vision stratégique, de ses politiques publiques et de son écosystème de développement de l’IA. Il a également souhaité qu’ils contribuent à mobiliser des ressources internationales, des entreprises technologiques, des fonds d’investissement, des instituts de recherche et des experts de premier plan afin de soutenir le développement des ressources humaines, des entreprises technologiques et des capacités d’innovation du Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a par ailleurs encouragé les membres de la délégation, dont Christopher Nguyen, directeur général de la société Aitomatic, à mobiliser davantage les experts, intellectuels et entrepreneurs technologiques vietnamiens résidant à l’étranger afin qu’ils apportent leurs connaissances, leur expérience et leurs ressources au développement national.

Pour sa part, Eric Schmidt a salué les progrès du Vietnam ainsi que la vision et la détermination de ses dirigeants en matière de science, de technologie et d’innovation. Selon lui, le pays dispose de nombreux atouts pour développer l’IA, notamment une population jeune et dynamique, une grande capacité d’adaptation et un environnement de plus en plus favorable à l’innovation. Il s’est dit convaincu que l’IA contribuera davantage encore à la croissance économique du Vietnam.

Eric Schmidt a indiqué qu’il travaillait actuellement avec des partenaires vietnamiens à la mise en œuvre de plusieurs initiatives de coopération, notamment le projet de modèle national multiplateforme Tapestry, le projet Data OS consacré aux données et à la production physique, ainsi que l’application de l’IA dans l’enseignement général.

Il a affirmé qu’il mettrait à profit son expérience et son vaste réseau de coopération dans le secteur technologique pour rapprocher le Vietnam de partenaires adaptés, soutenir la transformation numérique du pays, favoriser le développement de l’IA et renforcer ses capacités d’innovation.

L’ancien président de Google a également exprimé son souhait de poursuivre les échanges avec les organismes publics, les entreprises, les instituts de recherche, les universités et les experts vietnamiens afin d’identifier des pistes de coopération concrètes dans la formation des ressources humaines, la recherche-développement, le soutien aux entreprises technologiques et l’application de l’intelligence artificielle dans les secteurs économiques et sociaux.

Soulignant l’important potentiel de coopération entre les partenaires vietnamiens, américains et internationaux, Eric Schmidt a assuré qu’il continuerait à réfléchir et à s’investir davantage pour contribuer de manière concrète au développement de la science, des technologies et de l’intelligence artificielle au Vietnam. - VNA

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