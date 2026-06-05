Mobiliser les ressources internationales pour développer l’écosystème de l’IA au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a reçu le 5 juin à Hanoï, Eric Schmidt, ancien président de Google, ainsi qu’une délégation d’experts en intelligence artificielle (IA), en visite de travail au Vietnam.
Il a salué les contributions d’Eric Schmidt au développement des technologies et de l’IA à l’échelle mondiale. Il a également apprécié la coopération active menée ces derniers temps entre Eric Schmidt, sa délégation et les organismes vietnamiens dans les domaines de l’IA, des hautes technologies et de l’innovation.
Le dirigeant vietnamien a souligné que le Vietnam accélère actuellement la transformation de son modèle de croissance, en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels pour renforcer sa compétitivité.
Dans cet esprit, To Lam a invité Eric Schmidt et les experts à continuer de soutenir le Vietnam dans l’élaboration de sa vision stratégique, de ses politiques publiques et de son écosystème de développement de l’IA. Il a également souhaité qu’ils contribuent à mobiliser des ressources internationales, des entreprises technologiques, des fonds d’investissement, des instituts de recherche et des experts de premier plan afin de soutenir le développement des ressources humaines, des entreprises technologiques et des capacités d’innovation du Vietnam.
Le dirigeant vietnamien a par ailleurs encouragé les membres de la délégation, dont Christopher Nguyen, directeur général de la société Aitomatic, à mobiliser davantage les experts, intellectuels et entrepreneurs technologiques vietnamiens résidant à l’étranger afin qu’ils apportent leurs connaissances, leur expérience et leurs ressources au développement national.
Pour sa part, Eric Schmidt a salué les progrès du Vietnam ainsi que la vision et la détermination de ses dirigeants en matière de science, de technologie et d’innovation. Selon lui, le pays dispose de nombreux atouts pour développer l’IA, notamment une population jeune et dynamique, une grande capacité d’adaptation et un environnement de plus en plus favorable à l’innovation. Il s’est dit convaincu que l’IA contribuera davantage encore à la croissance économique du Vietnam.
Eric Schmidt a indiqué qu’il travaillait actuellement avec des partenaires vietnamiens à la mise en œuvre de plusieurs initiatives de coopération, notamment le projet de modèle national multiplateforme Tapestry, le projet Data OS consacré aux données et à la production physique, ainsi que l’application de l’IA dans l’enseignement général.
Il a affirmé qu’il mettrait à profit son expérience et son vaste réseau de coopération dans le secteur technologique pour rapprocher le Vietnam de partenaires adaptés, soutenir la transformation numérique du pays, favoriser le développement de l’IA et renforcer ses capacités d’innovation.
L’ancien président de Google a également exprimé son souhait de poursuivre les échanges avec les organismes publics, les entreprises, les instituts de recherche, les universités et les experts vietnamiens afin d’identifier des pistes de coopération concrètes dans la formation des ressources humaines, la recherche-développement, le soutien aux entreprises technologiques et l’application de l’intelligence artificielle dans les secteurs économiques et sociaux.
Soulignant l’important potentiel de coopération entre les partenaires vietnamiens, américains et internationaux, Eric Schmidt a assuré qu’il continuerait à réfléchir et à s’investir davantage pour contribuer de manière concrète au développement de la science, des technologies et de l’intelligence artificielle au Vietnam. - VNA
Voir plus
Robotique : la technologie vietnamienne impressionne à l’ICRA 2026
L’ICRA 2026 se tient du 1er au 5 juin au Centre des expositions et des congrès de Vienne, en Autriche. Cette conférence réunit de nombreux scientifiques, experts, entreprises technologiques, instituts de recherche et grandes universités du monde entier.
Le développement des technologies stratégiques doit se traduire en résultats mesurables
Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a exhorté les ministères et agences à transformer rapidement les tâches assignés en plans d’action concrets, assortis de responsabilités clairement définies, et à lancer efficacement des projets de développement de technologies stratégiques susceptibles de renforcer la compétitivité nationale.
À l’ère de l’IA, la protection des usagers au cœur des priorités
La numérisation du secteur financier et bancaire progresse rapidement, favorisant les paiements dématérialisés, élargissant l’accès aux services financiers et renforçant la transparence du marché au Vietnam.
Propriété intellectuelle : le Vietnam renforce son dispositif de protection et d’application
Tran Le Hong, directeur adjoint de l’Office de propriété intellectuelle relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a affirmé que le Vietnam mène depuis de nombreuses années une politique cohérente de protection des droits de propriété intellectuelle, visant à équilibrer les intérêts des titulaires de droits et l’intérêt général.
Physique : le Vietnam impulse un dialogue scientifique multidimensionnel
Le colloque scientifique international intitulé « Progrès récents dans l’étude des électrons fortement corrélés » poursuit trois objectifs principaux : offrir un espace d’échanges privilégié et renforcer la coopération entre les experts de premier plan et la nouvelle génération de chercheurs ; stimuler un dialogue scientifique multidimensionnel sur les grandes questions encore non résolues dans ce domaine ; et promouvoir de nouveaux axes de coopération internationale avec une participation active de la communauté des physiciens vietnamiens.
Des experts misent sur une coopération accrue entre le Vietnam et Singapour dans la technologie
La visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, donnera une nouvelle impulsion aux programmes de coopération scientifique et technologique, tout en renforçant les liens entre chercheurs, établissements de recherche et entreprises innovantes des deux pays.
Le Vietnam veut bâtir des ressources humaines scientifiques plus compétitives
Dans le contexte actuel, les orientations et politiques du Parti et de l’État soulignent la nécessité de former, d’attirer et de valoriser les intellectuels, les experts et les talents hautement qualifiés.
Le modèle des îles énergétiques offshore inspire le Vietnam
Le Vietnam a commencé à mettre en place un cadre juridique et technique pour le développement de l’éolien offshore.
Le NIC lance un concours national de programmation consacré à l’IA
Le Vietnam lance pour la première fois un hackathon AI-native à l’échelle nationale, réunissant des milliers de jeunes développeurs afin de créer des solutions d’intelligence artificielle répondant à des défis concrets des entreprises et de l’économie numérique.
La coopération technologique appelée à devenir l’un des piliers des relations Vietnam-Singapour
Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien, Tô Lâm, a assisté au Forum de connexion technologique Vietnam-Singapour, placé sous le thème : « Du partenariat stratégique aux plateformes industrielles, d’innovation et de développement durable de nouvelle génération » qui a eu lieu le 29 mai à Singapour.
Le Vietnam ambitionne de créer 50 groupes de recherche de haut niveau d’ici 2035
Par la décision n°2555/QĐ-BKHCN publiée cette semaine, le ministère des Sciences et des Technologies a approuvé le Programme d’excellence en recherche fondamentale (PEBR) pour la période 2026-2035, dont les investissements sont axés sur les technologies clés.
À Singapour, la diaspora scientifique vietnamienne attend un renforcement des coopérations
La communauté scientifique attend désormais avec intérêt le discours que To Lam prononcera au Dialogue de Shangri-La ainsi que sa rencontre avec la communauté vietnamienne à Singapour.
Hô Chi Minh-Ville : Le nouvel horizon de l'innovation et de la tech en Asie du Sud-Est
Locomotive économique du Vietnam, la mégapole du Sud engage une transformation historique. Sous l'impulsion de la Résolution n°57-NQ/TW, les sciences, les technologies et l'innovation deviennent les nouveaux moteurs d'une croissance durable et compétitive.
Les startups vietnamiennes cherchent à s’intégrer à l’écosystème mondial de l’innovation
Un forum sur l’intégration des startups vietnamiennes dans l’écosystème mondial de l’innovation a été organisé le 27 mai à Ho Chi Minh-Ville.
Promouvoir la coopération avec la R. de Corée dans les infrastructures et les capacités d’innovation
La ville de Hai Phong et l’Institut coréen des sciences et technologies renforcent leur partenariat stratégique afin de développer les infrastructures technologiques, les ressources humaines et les capacités d’innovation, avec plusieurs projets majeurs prévus dès 2026.
Les orientations du SG To Lam donnent un nouvel élan à la communauté scientifique vietnamienne
La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont désormais reconnues comme des moteurs essentiels du développement national, la recherche fondamentale constituant le socle de la création de connaissances et de technologies de pointe. Dans ce contexte, les orientations du secrétaire général du Parti et président To Lam ont été saluées comme un signal fort en faveur d’un renforcement stratégique de ce domaine, notamment en matière d’investissement, de ressources humaines et d’infrastructures de recherche.
Le Vietnam et l’UE renforcent leur coopération en science, technologie et innovation
Le Vietnam et l’UE souhaitent approfondir leur partenariat dans les domaines de la recherche, des technologies de pointe et de l’innovation. Lors d’une rencontre à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont souligné l’importance de nouveaux mécanismes de coopération pour favoriser les échanges scientifiques, le transfert de technologies et l’intégration des acteurs vietnamiens aux grands programmes européens de recherche.
Cinq scientifiques vietnamiens dans le classement Asian Scientist 100 en 2026
Depuis 2016, le magazine singapourien Asian Scientist publie chaque année la liste des 100 meilleurs chercheurs du continent asiatique. Le Vietnam compte cette année cinq représentants dans cette liste prestigieuse.
Le dirigeant To Lam appelle à une réforme profonde de la recherche fondamentale
Une réunion de la permanence du Comité de pilotage sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique consacrée à la recherche fondamentale, a eu lieu le 25 mai sous la présidence du dirigeant To Lam.
L'industrie biotechnologique : un nouveau potentiel de percée
Hô Chi Minh-Ville concentre désormais ses efforts stratégiques sur le développement de l’industrie biotechnologique pour devenir le premier pôle scientifique, technologique et d’innovation d’Asie du Sud-Est.